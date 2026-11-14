ASUS vừa ra mắt Zenbook 14 mới, mẫu laptop mỏng nhẹ dành cho những người dùng mong muốn một thiết bị đồng hành cùng phong cách sống, cá tính và cảm xúc cá nhân.

Video: Giới thiệu mẫu lapstop ASUS Zenbook 14 2026 mới.

ASUS vừa chính thức giới thiệu thế hệ Zenbook 14 mới, hướng đến người dùng cần một chiếc laptop linh hoạt cho học tập, làm việc và sáng tạo khi di chuyển. Với ba nền tảng xử lý và năm cấu hình, sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn theo nhu cầu sử dụng và ngân sách, trong cùng một thiết kế mỏng nhẹ.

Zenbook 14 UX3480 có mức giá khởi điểm 34,99 triệu đồng cho phiên bản Snapdragon X, đi cùng RAM 16GB và SSD 512GB. Người dùng cũng có thể lựa chọn phiên bản AMD Ryzen AI 7 345 với giá 37,99 triệu đồng hoặc các cấu hình Intel Core Ultra Series 3, từ Core Ultra 5 đến Core Ultra 9. Hai phiên bản Intel cao hơn được trang bị RAM 24GB, mở rộng không gian bộ nhớ cho việc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

ASUS ra mắt Zenbook 14 2026 mới - đa sắc màu, mỏng nhẹ, pin lâu.

Ba nền tảng đều tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng. Phiên bản AMD UX3480KA sử dụng Ryzen AI 7 345 với NPU đạt 50 TOPS; phiên bản Intel UX3480AA có tùy chọn cao nhất là Core Ultra 9 386H với NPU tối đa 50 TOPS; còn phiên bản Snapdragon UX3480QA được trang bị NPU 45 TOPS. Các bộ xử lý này hỗ trợ tác vụ AI trên những ứng dụng tương thích, đồng thời mở ra trải nghiệm Copilot+ PC trên các cấu hình đủ điều kiện.

Trên phiên bản Intel, ASUS nâng cấp hệ thống tản nhiệt với quạt lớn hơn, tối ưu luồng khí và tăng cường khả năng hạn chế bụi. Thiết kế này hỗ trợ mức TDP lên đến 35W, tăng 25% so với thế hệ trước, nhằm duy trì hiệu năng khi xử lý công việc trong thời gian dài.

Zenbook 14 UX3480 có mức giá khởi điểm 34,99 triệu đồng cho phiên bản Snapdragon X, đi cùng RAM 16GB và SSD 512GB.

Bên cạnh lựa chọn phần cứng, Zenbook 14 mới tạo điểm nhấn bằng nắp máy Ceraluminum độc quyền của ASUS, kết hợp cùng khung kim loại. Theo hãng, vật liệu này mang lại cảm giác chạm tựa gốm, đồng thời được phát triển để chống trầy xước, hạn chế bám dấu vân tay và giảm hao mòn trong quá trình sử dụng.

Hai gam màu mới gồm Hồng San Hô - Komodo Coral và Băng Bắc Cực - Arctic Blue. Trong đó, Hồng San Hô lấy cảm hứng từ những bãi cát hồng tại Indonesia, còn Băng Bắc Cực gợi liên tưởng đến sắc màu trong trẻo của miền băng tuyết. Cách hoàn thiện đồng điệu giữa nắp máy, thân máy và bàn phím tạo nên tổng thể liền mạch, mang dấu ấn cá nhân rõ hơn.

Người dùng cũng có thể lựa chọn phiên bản AMD Ryzen AI 7 345 với giá 37,99 triệu đồng hoặc các cấu hình Intel Core Ultra Series 3, từ Core Ultra 5 đến Core Ultra 9.

Về tính cơ động, phiên bản Snapdragon nặng 1,1kg, trong khi phiên bản Intel có trọng lượng 1,2kg và độ mỏng từ 13,9mm. Thiết kế gọn nhẹ giúp máy thuận tiện để mang theo giữa giảng đường, văn phòng, quán cà phê hoặc trong những chuyến đi. Bản lề easy-lift cho phép mở nắp bằng một ngón tay, bổ sung sự tiện lợi khi sử dụng.

Zenbook 14 mới được trang bị màn hình OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10 và tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 89%, mang lại không gian hiển thị rộng rãi theo chiều dọc khi đọc tài liệu, xử lý bảng tính hoặc làm việc với nội dung dài. Phiên bản Intel sử dụng màn hình ASUS Lumina OLED 3K (2.880 × 1.800 pixel), tần số quét 120Hz và độ phủ màu 100% DCI-P3, đáp ứng nhu cầu làm việc, xem phim và sáng tạo nội dung với hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt mà. Màn hình cũng đạt chứng nhận TÜV Rheinland và SGS Eye Care về ánh sáng xanh thấp và khả năng bảo vệ mắt.

Ba nền tảng đều tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng. Phiên bản AMD UX3480KA sử dụng Ryzen AI 7 345 với NPU đạt 50 TOPS.

Hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos phục vụ nhu cầu nghe nhạc, xem phim và họp trực tuyến. Bàn phím có hành trình 1,7mm, đèn nền và keycap phủ Excimer, trong khi touchpad ErgoSense kích thước lớn hỗ trợ cử chỉ thông minh để điều chỉnh âm lượng, độ sáng và điều khiển phát video.

Thời lượng pin là một điểm nhấn khác của dòng máy. Theo ASUS, phiên bản Snapdragon sử dụng pin 50Wh có thể phát video hơn 30 giờ, còn phiên bản Intel với pin 70Wh đạt hơn 29 giờ. Cả hai được công bố đạt tối đa 18 giờ duyệt web. Các kết quả này được đo trong điều kiện thử nghiệm ở độ sáng 150 nits; thời lượng thực tế thay đổi theo cấu hình, thiết lập và tác vụ.

Thời lượng pin là một điểm nhấn khác của dòng máy. Theo ASUS, phiên bản Snapdragon sử dụng pin 50Wh có thể phát video hơn 30 giờ.

Hai phiên bản Intel và Snapdragon đều đi kèm bộ sạc USB-C 68W. Phiên bản Snapdragon hỗ trợ sạc đến 50% trong 30 phút, còn phiên bản Intel đạt 60% trong 49 phút khi máy tắt hoặc ở chế độ chờ. Bộ sạc có thể dùng chung với điện thoại, máy tính bảng và những thiết bị tương thích, giúp giảm số phụ kiện cần mang theo.

Về kết nối, các phiên bản Zenbook 14 đều có USB-C, USB-A, HDMI và jack âm thanh kết hợp. Phiên bản Intel được trang bị một cổng Thunderbolt 4 và một cổng USB-C 3.2 Gen 2, đều hỗ trợ xuất hình và sạc Power Delivery. Việc giữ lại USB-A cũng thuận tiện cho người dùng còn sử dụng chuột, USB lưu trữ hoặc phụ kiện theo chuẩn kết nối này.

Hai phiên bản Intel và Snapdragon đều đi kèm bộ sạc USB-C 68W. Phiên bản Snapdragon hỗ trợ sạc đến 50% trong 30 phút, còn phiên bản Intel đạt 60% trong 49 phút.

Camera FHD hồng ngoại hỗ trợ đăng nhập bằng khuôn mặt qua Windows Hello, kết hợp Windows Studio Effects để điều chỉnh hình ảnh trong cuộc gọi video. Microsoft Pluton bổ sung khả năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm từ cấp độ phần cứng.

Ở phần mềm, MyASUS tập trung các công cụ cập nhật, chẩn đoán hệ thống và tùy chỉnh chế độ vận hành. ScreenXpert hỗ trợ quản lý cửa sổ ứng dụng trên nhiều màn hình, còn GlideX cho phép chia sẻ hoặc mở rộng màn hình giữa các thiết bị tương thích, phục vụ những góc làm việc linh hoạt.

Zenbook 14 có USB-C, USB-A, HDMI và jack âm thanh kết hợp.

ASUS cũng dành tặng khách hàng đủ điều kiện ba tháng sử dụng Google AI Pro miễn phí, kích hoạt qua MyASUS. Theo thông cáo, ưu đãi mang đến quyền truy cập mở rộng vào các công cụ Google AI và 5TB dung lượng lưu trữ đám mây, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, sáng tạo và lưu trữ nội dung.