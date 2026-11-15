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[INFOGRAPHIC] Loa Bluetooth Baseus Sleep SK1 phát nhạc ngay dưới gối

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Loa Bluetooth Baseus Sleep SK1 phát nhạc ngay dưới gối

Baseus Sleep SK1 là loa Bluetooth siêu mỏng, truyền âm thanh qua gối bằng bộ rung kép, giúp người dùng nghe nhạc mà hạn chế làm phiền người nằm cạnh.

Thiên Trang
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