[INFOGRAPHIC] Loa Bluetooth Baseus Sleep SK1 phát nhạc ngay dưới gối

Baseus Sleep SK1 là loa Bluetooth siêu mỏng, truyền âm thanh qua gối bằng bộ rung kép, giúp người dùng nghe nhạc mà hạn chế làm phiền người nằm cạnh.
Baseus Sleep SK1 là loa Bluetooth siêu mỏng, truyền âm thanh qua gối bằng bộ rung kép, giúp người dùng nghe nhạc mà hạn chế làm phiền người nằm cạnh.
Honda Avancier 2027 mới được Headlightmag phác họa thiết kế ngoại thất từ nhiều góc độ trước khi mẫu SUV này chính thức trình làng vào cuối tháng 11/2026.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển bàn chải đánh răng tự tạo điện từ chuyển động chải, giúp tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ hơn 99% mảng bám trong thử nghiệm.
Sau làn sóng phàn nàn về việc hạn mức Claude nhanh cạn, Anthropic tặng người dùng trả phí một lượt khôi phục toàn bộ quota trên mọi mô hình.
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i Aura Black Edition 2027 đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/11 với giá niêm yết 104,49 triệu đồng.
Gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2026 đang bị đình trệ hoặc hủy bỏ do vấp phải sự phản đối của cộng đồng dân cư.
Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe sedan Honda City mới từ ngày 12 đến 30/11/2026, với tổng giá trị lên tới 75 triệu đồng.
ASUS vừa ra mắt Zenbook 14 mới, mẫu laptop mỏng nhẹ dành cho những người dùng mong muốn một thiết bị đồng hành cùng phong cách sống, cá tính và cảm xúc cá nhân.
Hyundai Elantra 2027 được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ với thiết kế hoàn toàn mới, kèm nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất.
Microsoft đề xuất tận dụng GPU nhàn rỗi trên PC cá nhân để huấn luyện AI và trả thưởng cho người dùng, biến card đồ họa gaming thành nguồn thu mới.
JAECOO 7 tiếp tục trở thành mẫu ôtô bán chạy nhất tại thị trường Anh quốc với 3.412 xe đăng ký mới, đánh dấu lần thứ ba dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số của năm.
Huawei, Xiaomi, Oppo và Vivo bị chỉ trích vì chạy theo giao diện iOS, khiến nhiều mẫu Android cao cấp dần đánh mất bản sắc thiết kế riêng.
Polestar - hãng xe điện hiệu năng cao đến từ Thụy Điển chính thức hé lộ ngôn ngữ thiết kế tương lai thông qua việc ra mắt concept Formula 2030.
Anthropic vừa giới thiệu hai phiên bản mô hình trí tuệ nhân tạo mới với khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật cực kỳ phức tạp đòi hỏi nhiều chất xám.
Theo kế hoạch, Honda CR-V thế hệ mới sẽ ra mắt trong năm 2027, sử dụng hệ truyền động hybrid hai mô-tơ điện thế hệ thứ 5 và nền tảng khung gầm hoàn toàn mới.
Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng cải thiện màn hình, camera, pin và sạc nhanh, đồng thời bổ sung tính năng bảo mật và mở khóa khuôn mặt an toàn hơn.
Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới chuyển từ cung cấp hạ tầng sang đầu tư trực tiếp vào hai hãng AI hàng đầu, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu cho sản phẩm chip.
Thử nghiệm trên 145 người cho thấy PREVIA nhận diện tốt nguy cơ PTSD sau một tháng. Công cụ có thể hỗ trợ sàng lọc, không thay thế chẩn đoán chuyên môn.
Những hình ảnh chạy thử đã hé lộ nội thất Hyundai Creta 2027, xe được phát triển dựa trên nền tảng của Kona thế hệ mới với những thay đổi toàn diện về thiết kế.
Dyson HushJet Mini Cool sở hữu động cơ 65.000 vòng/phút, luồng gió 25 m/giây, trọng lượng 212 g và pin hoạt động tối đa 6 giờ.
Sau một thời gian liên tục bị rò rỉ từ hình ảnh thực tế tới bảng thông số kỹ thuật, VinFast đã chính thức công bố bản nâng cấp mẫu SUV điện VF 5 2026.