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Cận cảnh Honda SH160i Aura Black Edition 2027, giá 104,49 triệu tại Việt Nam

Số hóa - Xe

Cận cảnh Honda SH160i Aura Black Edition 2027, giá 104,49 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i Aura Black Edition 2027 đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/11 với giá niêm yết 104,49 triệu đồng.

Tâm Võ
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i/125i 2027 mới được Honda Việt Nam giới thiệu cuối tháng 10 và chính thức bán ra từ ngày 10/11/2026 vừa qua. Trong lần nâng cấp này, thay đổi dễ nhận thấy nhất là màu sơn đen Aura Black Edition mới dành cho phiên bản Thể thao.
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i/125i 2027 mới được Honda Việt Nam giới thiệu cuối tháng 10 và chính thức bán ra từ ngày 10/11/2026 vừa qua. Trong lần nâng cấp này, thay đổi dễ nhận thấy nhất là màu sơn đen Aura Black Edition mới dành cho phiên bản Thể thao.
Về thiết kế, SH160i 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng SH, đồng thời điều chỉnh cách phối màu trên các phiên bản. Nổi bật là màu Aura Black Edition mới dành cho bản Thể Thao, với tông đen xuất hiện trên thân xe, ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt...
Về thiết kế, SH160i 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng SH, đồng thời điều chỉnh cách phối màu trên các phiên bản. Nổi bật là màu Aura Black Edition mới dành cho bản Thể Thao, với tông đen xuất hiện trên thân xe, ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt...
Ngoại hình Honda SH160i Aura Black Edition 2027 vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc của thế hệ hiện hành. Sự khác biệt chủ yếu đến từ cách xử lý màu sắc theo hướng tối màu và đồng nhất hơn.Thiết kế chữ V ở mặt nạ trước kết hợp logo SH mạ crôm tạo điểm nhấn tương phản.
Ngoại hình Honda SH160i Aura Black Edition 2027 vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc của thế hệ hiện hành. Sự khác biệt chủ yếu đến từ cách xử lý màu sắc theo hướng tối màu và đồng nhất hơn.Thiết kế chữ V ở mặt nạ trước kết hợp logo SH mạ crôm tạo điểm nhấn tương phản.
Honda SH160i Aura Black Edition 2027 tiếp tục sử dụng hệ thống đèn LED với cụm đèn phía trước và đèn hậu hai tầng đặc trưng. Bảng đồng hồ là màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, hiển thị nhiều thông tin vận hành.
Honda SH160i Aura Black Edition 2027 tiếp tục sử dụng hệ thống đèn LED với cụm đèn phía trước và đèn hậu hai tầng đặc trưng. Bảng đồng hồ là màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, hiển thị nhiều thông tin vận hành.
Xe tiếp tục sử dụng khóa thông minh Smart Key, bổ sung tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Khi người dùng chưa tắt khoá và mang chìa smartkey đi xa khoảng 2m, xe sẽ phát ra âm thanh và đèn cảnh báo.
Xe tiếp tục sử dụng khóa thông minh Smart Key, bổ sung tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Khi người dùng chưa tắt khoá và mang chìa smartkey đi xa khoảng 2m, xe sẽ phát ra âm thanh và đèn cảnh báo.
SH160i còn hỗ trợ kết nối Bluetooth với ứng dụng My Honda+, cho phép người dùng theo dõi một số thông tin như lịch bảo dưỡng, cảnh báo liên quan đến xe và nhắc nhở nhiên liệu. Các tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày gồm cốp dung tích 28 lít, hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB Type-C.
SH160i còn hỗ trợ kết nối Bluetooth với ứng dụng My Honda+, cho phép người dùng theo dõi một số thông tin như lịch bảo dưỡng, cảnh báo liên quan đến xe và nhắc nhở nhiên liệu. Các tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày gồm cốp dung tích 28 lít, hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB Type-C.
Trên phiên bản SH160i Thể thao, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. HSTC sử dụng dữ liệu tốc độ quay của bánh trước và bánh sau để hỗ trợ hạn chế tình trạng bánh sau trượt khi tăng ga trên bề mặt có độ bám thấp.
Trên phiên bản SH160i Thể thao, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. HSTC sử dụng dữ liệu tốc độ quay của bánh trước và bánh sau để hỗ trợ hạn chế tình trạng bánh sau trượt khi tăng ga trên bề mặt có độ bám thấp.
Thay đổi quan trọng nằm ở động cơ eSP+ 4 van được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo Honda Việt Nam, hệ thống phun xăng điện tử được nâng cấp nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, trong khi bộ phận xử lý khí thải trên ống xả được điều chỉnh để hạn chế các chất gây ô nhiễm như CO, HC và NOx.
Thay đổi quan trọng nằm ở động cơ eSP+ 4 van được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo Honda Việt Nam, hệ thống phun xăng điện tử được nâng cấp nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, trong khi bộ phận xử lý khí thải trên ống xả được điều chỉnh để hạn chế các chất gây ô nhiễm như CO, HC và NOx.
Theo thông tin từ Honda Việt Nam cho biết, lượng khí thải của mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i/125i 2027 mới có thể giảm khoảng 60% so với phiên bản trước, đồng thời duy trì khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.
Theo thông tin từ Honda Việt Nam cho biết, lượng khí thải của mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i/125i 2027 mới có thể giảm khoảng 60% so với phiên bản trước, đồng thời duy trì khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.
Như vậy, thay đổi của SH160i 2027 không nằm ở việc tăng công suất hay thay đổi kết cấu động cơ, mà chủ yếu nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới. Honda Việt Nam niêm yết SH160i 2027 phiên bản Thể thao, gồm màu Aura Black Edition và Xám Đen Đỏ, với giá bán lẻ đề xuất 104,49 triệu đồng.
Như vậy, thay đổi của SH160i 2027 không nằm ở việc tăng công suất hay thay đổi kết cấu động cơ, mà chủ yếu nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới. Honda Việt Nam niêm yết SH160i 2027 phiên bản Thể thao, gồm màu Aura Black Edition và Xám Đen Đỏ, với giá bán lẻ đề xuất 104,49 triệu đồng.
Video: Giới thiệu Honda SH160i/125i 2027 Sắc đen độc bản Aura Black Edition.
Tâm Võ
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