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Số hóa - Xe

Honda CR-V 2027 lộ diện - thiết kế mới đậm chất tương lai

Theo kế hoạch, Honda CR-V thế hệ mới sẽ ra mắt trong năm 2027, sử dụng hệ truyền động hybrid hai mô-tơ điện thế hệ thứ 5 và nền tảng khung gầm hoàn toàn mới.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda CR-V thế hệ mới.

Qua ảnh phác họa do trang Headlightmag thực hiện, Honda CR-V 2027 mới gây chú ý với phần đầu xe được thiết kế lại theo hướng hiện đại và góc cạnh hơn. Cụm đèn chiếu sáng có kiểu dáng thanh mảnh, kết hợp dải đèn LED kéo dài theo phương ngang, tạo cảm giác bề thế.

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Honda CR-V 2027 lộ diện - thiết kế mới đậm chất tương lai.

Lưới tản nhiệt được tạo hình liền mạch với phần đầu xe, trong khi cản trước nổi bật với các hốc hút gió lớn và những đường nét dứt khoát. Logo Honda đặt chính giữa, kết hợp các chi tiết trang trí màu đen và bạc, mang đến diện mạo khỏe khoắn hơn so với CR-V hiện hành.

Dù vậy, thiết kế thực tế của Honda CR-V thế hệ thứ 7 vẫn là ẩn số, bởi hãng xe Nhật Bản chưa công bố hình ảnh ngoại thất chính thức.

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Thiết kế thực tế của Honda CR-V thế hệ thứ 7 vẫn là ẩn số, bởi hãng xe Nhật Bản chưa công bố hình ảnh ngoại thất chính thức.

Theo những thông tin được Honda tiết lộ, CR-V thế hệ thứ 7 sẽ ra mắt trong năm 2027 dưới dạng phiên bản đời 2028, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược điện hóa tại thị trường Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, mẫu SUV này sẽ chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid, không còn tùy chọn động cơ xăng thuần túy tại thị trường này.

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Đáng chú ý, mẫu SUV này sẽ chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid.

Honda CR-V mới sử dụng hệ thống hybrid hai mô-tơ điện thế hệ thứ 5, được cải tiến nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hãng đặt mục tiêu nâng hiệu quả sử dụng nhiên liệu hơn 10% so với phiên bản hybrid hiện hành.

Bên cạnh hệ truyền động, CR-V thế hệ mới còn được phát triển trên nền tảng khung gầm ứng dụng các phương pháp chế tạo mới. Những thay đổi này cho phép tăng độ cứng vững của kết cấu thân xe, đồng thời giảm trọng lượng, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và cảm giác lái.

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Bên cạnh hệ truyền động, CR-V thế hệ mới còn được phát triển trên nền tảng khung gầm ứng dụng các phương pháp chế tạo mới.

Quyết định chuyển hoàn toàn sang hybrid được đưa ra trong bối cảnh phiên bản CR-V điện hóa ngày càng được người dùng ưa chuộng hơn.

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