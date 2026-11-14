Điện thoại Android cao cấp bị chê ngày càng giống iPhone

Không chỉ cạnh tranh về camera, hiệu năng hay công nghệ màn hình, các nhà sản xuất smartphone Android còn đang chạy đua về thiết kế phần mềm. Tuy nhiên, thay vì tạo ra dấu ấn riêng, một số thương hiệu lớn như Huawei, Xiaomi, Oppo và Vivo lại bị cho là ngày càng sao chép giao diện iOS, đặc biệt sau khi Apple giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass.

Giao diện của nhiều smartphone Android cao cấp đang xuất hiện những điểm tương đồng với iOS, đặc biệt ở Trung tâm điều khiển. (Ảnh: Phone Arena)

Trong bài phân tích đăng trên PhoneArena, chuyên gia Peter Kostadinov bày tỏ sự thất vọng trước xu hướng này. Theo ông, nhiều giao diện Android hiện nay có bố cục, biểu tượng và hiệu ứng hình ảnh tương đồng đáng kể với iPhone. Trung tâm điều khiển là ví dụ dễ nhận thấy nhất, khi các thanh trượt, widget và hiệu ứng kính trong suốt xuất hiện trên nhiều thiết bị khác nhau. Người dùng đôi khi khó phân biệt giao diện của các thương hiệu nếu không chú ý đến những chi tiết đặc trưng.

Đáng chú ý, xu hướng này xuất hiện ngay cả trên những mẫu flagship có phần cứng rất ấn tượng. Oppo Find X10 Pro Max được đánh giá cao về hệ thống camera và khả năng xử lý, trong khi ColorOS 17 sở hữu nhiều tính năng hữu ích cùng hiệu ứng chuyển động mượt mà. Tuy nhiên, ngôn ngữ thiết kế của hệ điều hành này lại bị nhận xét là chịu ảnh hưởng quá lớn từ iOS. Điều đó đặt ra câu hỏi vì sao các hãng có đủ năng lực phát triển phần mềm riêng lại lựa chọn đi theo phong cách của Apple thay vì xây dựng bản sắc độc lập.

Android thuần trên Google Pixel được xem là một hướng thiết kế tối giản, giúp duy trì bản sắc riêng của hệ điều hành.

Theo Kostadinov, giao diện Android thuần trên dòng Google Pixel mới là hướng đi đáng tham khảo. Thiết kế của Google tập trung vào sự tối giản, bố cục rõ ràng và tính nhất quán, thay vì sử dụng quá nhiều hiệu ứng thị giác. Dù smartphone Pixel chưa tạo được sức hút phần cứng đủ lớn để cạnh tranh trực tiếp với iPhone trên thị trường đại chúng, phần mềm của dòng máy này vẫn thể hiện rõ tinh thần thiết kế riêng của Android. Samsung cũng là một trong những ngoại lệ đáng chú ý khi duy trì định hướng phát triển giao diện One UI thay vì chạy theo hoàn toàn phong cách iOS.

Một nguyên nhân được chuyên gia đề cập nằm ở thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc. Tại thị trường này, iPhone thường được xem là biểu tượng của sự cao cấp, khiến phong cách thiết kế của Apple có sức ảnh hưởng lớn đến các đối thủ nội địa. Việc đưa những yếu tố quen thuộc của iOS lên Android có thể giúp các hãng thu hút người dùng muốn chuyển từ iPhone sang nhưng không muốn thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng. Đồng thời, những hiệu ứng như Liquid Glass cũng tạo cảm giác mới mẻ cho người dùng Android.

Tuy nhiên, việc liên tục học hỏi đối thủ có thể khiến các thương hiệu đánh mất lợi thế khác biệt vốn là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh smartphone. Android từng hấp dẫn người dùng nhờ sự đa dạng về giao diện, khả năng tùy biến và cách tiếp cận riêng của từng nhà sản xuất. Nếu các flagship ngày càng có thiết kế phần mềm tương đồng với iPhone, lợi thế này sẽ dần bị thu hẹp. Thay vì biến Android thành một phiên bản khác của iOS, các hãng cần tận dụng thế mạnh phần cứng và năng lực phát triển phần mềm để tạo ra trải nghiệm thực sự khác biệt.