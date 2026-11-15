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Số hóa - Xe

Thêm ảnh phác họa mẫu D-SUV Honda Avancier trước ngày ra mắt

Honda Avancier 2027 mới được Headlightmag phác họa thiết kế ngoại thất từ nhiều góc độ trước khi mẫu SUV này chính thức trình làng vào cuối tháng 11/2026.

Nguyễn Thảo
Video: Honda nhá hàng mẫu xe SUV Avancier 2027 mới.

Dựa trên những thông tin và hình ảnh teaser được Honda công bố, Headlightmag đã thực hiện loạt ảnh phác họa của All-New Honda Avancier, giúp người xem hình dung rõ hơn diện mạo mẫu SUV thế hệ mới.

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Honda Avancier sở hữu thiết kế vuông vức với phần đầu xe nổi bật.

Theo bản dựng, Honda Avancier sở hữu thiết kế vuông vức với phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn LED thanh mảnh, nối liền bằng dải trang trí nằm ngang. Cụm đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp hơn, hai bên cản trước, kết hợp hốc hút gió lớn.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV gây chú ý với phần mui sơn đen tương phản thân xe, tay nắm cửa dạng ẩn và đường gân nổi kéo dài dọc thân. Bộ mâm đa chấu kích thước lớn cùng các chi tiết ốp tối màu góp phần tạo diện mạo hiện đại.

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Nhìn từ bên hông, mẫu SUV gây chú ý với phần mui sơn đen tương phản thân xe, tay nắm cửa dạng ẩn và đường gân nổi kéo dài dọc thân.

Ở phía sau, bản phác họa thể hiện cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều ngang, kết hợp hai dải đèn đặt dọc ở hai bên. Dòng chữ AVANCIER xuất hiện nổi bật trên cửa cốp, trong khi cản sau được thiết kế với các mảng ốp màu đen.

Về hệ truyền động, Honda đã xác nhận Avancier thế hệ mới sẽ sử dụng công nghệ hybrid thế hệ tiếp theo, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh e-AWD sử dụng hai mô-tơ điện. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thông số công suất, dung lượng pin hay mức tiêu thụ nhiên liệu.

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Phía sau, bản phác họa với cụm đèn hậu LED kéo dài theo chiều ngang, kết hợp hai dải đèn đặt dọc ở hai bên. Dòng chữ AVANCIER xuất hiện nổi bật trên cửa cốp.

Theo kế hoạch, Honda Avancier thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối tháng 11/2026. Mẫu xe sau đó được giới thiệu chính thức tại Thái Lan vào ngày 1/12/2026, trong khuôn khổ triển lãm Motor Expo 2026.

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