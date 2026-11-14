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Số hóa - Xe

Anthropic tặng lượt reset hạn mức Claude cho thuê bao trả phí

Sau làn sóng phàn nàn về việc hạn mức Claude nhanh cạn, Anthropic tặng người dùng trả phí một lượt khôi phục toàn bộ quota trên mọi mô hình.

Thiên Trang (th)

Anthropic bất ngờ triển khai chương trình tặng một lượt reset hạn mức sử dụng Claude cho khách hàng trả phí, sau khi nhiều người dùng phản ánh tình trạng quota nhanh chóng cạn kiệt, đặc biệt khi làm việc với công cụ lập trình Claude Code. Ưu đãi được công bố sáng 11/11, theo giờ Việt Nam, áp dụng cho các thuê bao Pro, Max, Ultra và Team.

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Anthropic tặng người dùng các gói Claude trả phí một lượt khôi phục hạn mức trên toàn bộ mô hình.

Khác với chương trình hỗ trợ trước đó chỉ dành riêng cho một mô hình, lượt reset lần này khôi phục toàn bộ hạn mức trên tất cả mô hình Claude. Phạm vi áp dụng bao gồm cả giới hạn sử dụng theo chu kỳ 5 giờ và giới hạn hàng tuần. Người dùng có thể chủ động kích hoạt trong phần Settings > Usage hoặc truy cập đường dẫn clau.de/reset trước 14h ngày 10/12 theo giờ Thái Bình Dương.

Anthropic lưu ý đây là lượt reset bổ sung, không làm thay đổi chu kỳ khôi phục hạn mức thông thường. Sau khi kích hoạt, người dùng được cấp lại quota hiện có thay vì nhận thêm một tuần sử dụng. Công ty cũng thừa nhận một số lỗi kỹ thuật gần đây khiến hạn mức của khách hàng bị tiêu hao nhiều hơn dự kiến. Hãng cho biết đã khắc phục một số vấn đề và muốn bù đắp cho những người bị ảnh hưởng.

Động thái này diễn ra sau khi cộng đồng liên tục phản ánh tốc độ tiêu hao quota của Claude, trong đó có những trường hợp sử dụng Claude Code. Trên GitHub, một người dùng gói Team cho biết tài khoản đã chạm 100% giới hạn hàng tuần chỉ sau khoảng 30,5 giờ kể từ lần reset gần nhất. Những phản ánh tương tự cũng xuất hiện từ khách hàng Team và Ultra, làm dấy lên tranh luận về mức sử dụng thực tế của các gói thuê bao cao cấp.

Trước đó, ngày 9/11, Anthropic từng triển khai chương trình reset hạn mức liên quan đến mô hình Fable 5.2. Tuy nhiên, ưu đãi chỉ hoàn lại quota tiêu hao khi sử dụng mô hình này, không khôi phục giới hạn của những mô hình khác. Vì vậy, người dùng đã chạm trần hạn mức tổng thể vẫn không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ như bình thường. Lượt reset mới có phạm vi rộng hơn, nhưng không áp dụng cho tài khoản miễn phí.

Mời quý độc giả xem thêm video: Từ năm 2027, smartphone và máy tính cũ bị chặn nhập khẩu: Vì sao Việt Nam siết hàng công nghệ đã qua sử dụng trên diện rộng?
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