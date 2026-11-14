Gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu Mỹ đình trệ vì dân phản đối

Gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2026 đang bị đình trệ hoặc hủy bỏ do vấp phải sự phản đối của cộng đồng dân cư.

Làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ đang đối mặt với một trở ngại ngoài dự đoán. Theo các thống kê được đề cập, gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026 rơi vào tình trạng chậm tiến độ hoặc bị hủy bỏ. Đáng chú ý, nguyên nhân không nằm ở tình trạng thiếu chip, vốn đầu tư hay quỹ đất, mà xuất phát từ sự phản đối của người dân sinh sống gần các công trình này.

Các dự án trung tâm dữ liệu phục vụ AI tại Mỹ đối mặt với làn sóng phản đối do lo ngại về tiếng ồn, điện năng và nguồn nước.

Trong cuộc đua mở rộng năng lực tính toán, những tập đoàn như Microsoft, Google, Amazon và Meta tập trung phần lớn nguồn lực vào việc tìm kiếm địa điểm xây dựng và bảo đảm nguồn cung điện. Tuy nhiên, quy mô ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu đang tạo ra những tác động trực tiếp đến đời sống dân cư. Tiếng ồn từ hệ thống làm mát, nguy cơ gia tăng giá điện sinh hoạt và lượng nước khổng lồ cần sử dụng để duy trì hoạt động máy chủ trở thành những vấn đề khiến cộng đồng địa phương lo ngại. Từ những cuộc họp phản đối, nhiều nhóm cư dân đã chuyển sang vận động chính trị và khởi kiện nhằm ngăn chặn các dự án.

Virginia, một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, đang trở thành điểm nóng của làn sóng phản đối. Tại các hạt Loudoun và Prince William, người dân liên tục tổ chức biểu tình và gửi đơn khiếu nại về việc các tổ hợp máy chủ quy mô lớn được xây dựng gần khu dân cư, trường học. Sức ép từ cộng đồng buộc chính quyền địa phương phải xem xét lại quy hoạch, đồng thời siết chặt quy trình cấp phép xây dựng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mở rộng hạ tầng của những doanh nghiệp như Amazon Web Services (AWS) và Microsoft.

Tại các bang khác, phản ứng của người dân thậm chí dẫn đến những quyết định pháp lý cứng rắn hơn. Ở Georgia, áp lực từ cử tri khiến giới chức phải cân nhắc tạm dừng cấp phép cho các trung tâm dữ liệu mới. Trong khi đó, chính quyền Independence County, bang Arkansas, đã thông qua lệnh cấm xây dựng các cơ sở mới đến năm 2031. Tại Delaware, dự án trung tâm dữ liệu công suất 1.200 MW ở New Castle phải chấm dứt hợp đồng sau khi vấp phải sự phản đối của cư dân. Một dự án của EdgeConneX tại Upper Macungie, Pennsylvania, cũng không được hội đồng địa phương thông qua.

Trung tâm dữ liệu quy mô lớn đòi hỏi lượng điện và nước đáng kể để duy trì hoạt động của hệ thống máy chủ.

Những diễn biến này cho thấy việc xây dựng trung tâm dữ liệu không còn đơn thuần là bài toán kỹ thuật và tài chính. Sự phản đối từ cộng đồng có thể khiến tiến độ dự án kéo dài thêm ít nhất 6 tháng, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến kế hoạch đưa hạ tầng AI vào vận hành. Trong bối cảnh nhu cầu tính toán ngày càng tăng, đây là thách thức đáng kể đối với các tập đoàn công nghệ.

Cuộc khủng hoảng cũng đặt ra yêu cầu mới cho chiến lược phát triển hạ tầng AI. Bên cạnh khả năng tiếp cận điện năng, nguồn nước và công nghệ, doanh nghiệp cần tính đến tác động môi trường, lợi ích của cư dân và sự đồng thuận tại địa phương. Nếu thiếu đối thoại và giải pháp minh bạch, những khoản đầu tư hàng tỷ USD vẫn có thể bị đình lại trước khi kịp tạo ra năng lực tính toán như kỳ vọng.