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Số hóa - Xe

Claude Fable 5.2 và Mythos 5.2 ra mắt cho các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp

Anthropic vừa giới thiệu hai phiên bản mô hình trí tuệ nhân tạo mới với khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật cực kỳ phức tạp đòi hỏi nhiều chất xám.

Tuệ Minh

Anthropic vừa giới thiệu hai phiên bản mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên Claude Fable 5.2 và Claude Mythos 5.2, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong cuộc cạnh tranh phát triển các hệ thống AI có khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Theo công bố của công ty, hai mô hình được nâng cấp về lập trình, suy luận và xử lý hình ảnh. Trong giai đoạn thử nghiệm trước phát hành, các hệ thống này đã hỗ trợ kỹ sư thực hiện những dự án chuyển đổi phần mềm phức tạp, thiết kế thiết bị điện tử và giải quyết một số vấn đề nghiên cứu vật lý.

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Fable 5.2 và Mythos 5.2 sử dụng cùng một nền tảng mô hình nhưng khác biệt về rào cản an ninh cho các nhóm khách hàng khác nhau.

Một trong những tuyên bố đáng chú ý là mô hình có thể hỗ trợ hình thức hóa chứng minh định lý cuối cùng của Fermat trong khoảng 30 giờ. Đây là bài toán nổi tiếng trong toán học, từng khiến nhiều thế hệ nhà nghiên cứu mất hàng thế kỷ mới tìm được lời giải hoàn chỉnh.

Hai phiên bản, hai hướng tiếp cận an toàn

Theo Anthropic, Fable và Mythos sử dụng cùng một nền tảng mô hình. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở chính sách bảo vệ và phạm vi cung cấp.

Claude Fable được thiết kế với những biện pháp bảo vệ mạnh đối với các lĩnh vực nhạy cảm như an ninh mạng và sinh học, cho phép công ty cung cấp rộng rãi hơn. Trong khi đó, Mythos hướng đến các nhiệm vụ kỹ thuật chuyên sâu và được giới hạn cho những nhóm người dùng được lựa chọn.

Cách phân chia này phản ánh một vấn đề ngày càng lớn của ngành AI: mô hình càng thông minh và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp thì nguy cơ bị sử dụng sai mục đích cũng càng tăng.

Một hệ thống có thể hỗ trợ chuyên gia tìm lỗ hổng bảo mật cũng có thể bị khai thác để phát triển những công cụ tấn công mạng. Tương tự, năng lực nghiên cứu sinh học có thể tạo ra lợi ích lớn nhưng cũng đòi hỏi cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt.

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Các mô hình mới của Anthropic đủ sức tham gia các nghiên cứu chuyên sâu, dài hơi trên tư cách cộng sự.

Điểm đáng chú ý trong thông báo lần này không chỉ nằm ở khả năng trả lời câu hỏi hay viết mã. Anthropic muốn chứng minh các mô hình của mình có thể tham gia vào những quy trình nghiên cứu kéo dài, đòi hỏi nhiều bước kiểm tra và điều chỉnh.

Tuy nhiên, những thành tích được nêu hiện chủ yếu xuất phát từ thử nghiệm nội bộ của doanh nghiệp. Chúng chưa thể thay thế đánh giá độc lập về độ tin cậy, tính tái lập và hiệu quả khi triển khai trong môi trường thực tế.

Sự xuất hiện của Fable 5.2 và Mythos 5.2 cho thấy cuộc cạnh tranh AI đang chuyển dần từ khả năng tạo nội dung sang năng lực giải quyết vấn đề chuyên môn. Đây cũng là hướng đi có thể định hình thế hệ trợ lý AI tiếp theo, nơi hệ thống không chỉ hỗ trợ con người tìm kiếm thông tin mà còn tham gia trực tiếp vào công việc kỹ thuật và nghiên cứu.

Video: Claude Fable 5.2 - người bạn đồng hành cho các nghiên cứu dài hơi.
Anthropic/Super&Fast Life
#Anthropic #Claude Fable 5.2 #Claude Mythos 5.2 #Mô hình trí tuệ nhân tạo #An toàn AI

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