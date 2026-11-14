Mẫu SUV này mới xuất hiện tại Anh chưa đầy 2 năm đã 3 lần dẫn đầu doanh số

JAECOO 7 tiếp tục trở thành mẫu ôtô bán chạy nhất tại thị trường Anh quốc với 3.412 xe đăng ký mới, đánh dấu lần thứ ba dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số của năm.

JAECOO 7 lần thứ ba dẫn đầu doanh số ô tô tại Anh trong năm 2026

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất và Kinh doanh Ô tô Anh (SMMT) công bố ngày 5/11/2026, JAECOO 7 (hay còn gọi là JAECOO J7 tại thị trường Việt Nam) tiếp tục giữ vị trí mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh trong tháng 10 với 3.412 xe đăng ký mới. Đây là tháng thứ hai liên tiếp JAECOO 7 dẫn đầu thị trường, sau thành tích đạt được vào tháng 9. Trước đó, mẫu SUV này cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng vào tháng 3/2026.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, JAECOO 7 đạt tổng cộng 42.885 xe đăng ký mới, trở thành mẫu ô tô bán chạy thứ hai tại Anh theo doanh số lũy kế năm.

J7 tiếp tục dẫn đầu doanh số tại Anh, OMODA & JAECOO chiếm 6,1% thị phần.

Thành tích này đặc biệt đáng chú ý khi JAECOO mới chính thức gia nhập thị trường Anh từ tháng 1/2025. Chưa đầy hai năm, thương hiệu đã từng bước xây dựng vị thế tại một trong những thị trường ô tô cạnh tranh hàng đầu châu Âu.

Không chỉ JAECOO 7, danh mục sản phẩm của OMODA & JAECOO cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong tháng 10, hai thương hiệu đạt tổng cộng 9.226 xe đăng ký mới, tương đương 6,1% thị phần ô tô mới tại Anh.

Đáng chú ý, ba mẫu xe cùng góp mặt trong nhóm 15 ô tô bán chạy nhất thị trường. Bên cạnh JAECOO 7 dẫn đầu, JAECOO 5 đứng thứ 10 với 2.171 xe, trong khi OMODA 5 xếp thứ 15 với 1.770 xe đăng ký mới. Ở phân khúc xe thuần điện, JAECOO E5 cũng ghi nhận 1.465 xe bán ra, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số xe điện tháng 10.

Những kết quả này cho thấy sự phát triển của OMODA & JAECOO tại Anh không chỉ phụ thuộc vào một mẫu xe chủ lực mà đang được mở rộng trên nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Từ tăng trưởng doanh số đến chiến lược phát triển dài hạn

Thành công tại Anh diễn ra trong bối cảnh OMODA & JAECOO đang đẩy mạnh chiến lược phát triển toàn cầu, với trọng tâm là công nghệ năng lượng mới, trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái thông minh.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra trong tháng 10/2026 tại Vu Hồ (Trung Quốc), OMODA & JAECOO đã giới thiệu định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tập trung mở rộng danh mục sản phẩm từ xe xăng đến hybrid và xe thuần điện, đồng thời đẩy mạnh công nghệ Super Hybrid System (SHS), khoang lái AI và các giải pháp hỗ trợ lái thông minh. Chiến lược này hướng tới việc kết hợp công nghệ, hiệu quả vận hành và trải nghiệm cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng toàn cầu.

Đầu tư hệ thống phân phối và hậu mãi, củng cố niềm tin khách hàng

Song song với việc phát triển sản phẩm, OMODA & JAECOO tiếp tục đầu tư vào hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng tại Anh.

Kể từ khi OMODA gia nhập thị trường vào tháng 8/2024 và JAECOO tiếp nối vào tháng 1/2025, hai thương hiệu đã phát triển mạng lưới hơn 140 điểm bán hàng trên toàn quốc. Đáng chú ý, tám trung tâm phụ tùng khu vực (Super Parts Hubs) đã được đưa vào hoạt động, kết hợp với quan hệ hợp tác cùng RAC nhằm nâng cao khả năng cung ứng phụ tùng, rút ngắn thời gian sửa chữa và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Chương trình xe đã qua sử dụng cũng được triển khai, mở rộng dịch vụ của thương hiệu sang thị trường xe cũ và gia tăng sự an tâm cho khách hàng.

Theo đại diện thương hiệu OMODA & JAECOO UK, việc JAECOO 7 tiếp tục dẫn đầu thị trường là sự ghi nhận đối với nỗ lực của đội ngũ và hệ thống phân phối. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của thương hiệu không chỉ nằm ở doanh số mà còn ở việc bảo đảm trải nghiệm sở hữu xe tương xứng với kỳ vọng của khách hàng. Theo đó, OMODA & JAECOO sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống bán hàng, mạng lưới phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hiện OMODA & JAECOO đã có mặt tại 79 thị trường trên toàn cầu, trong đó có 23 quốc gia châu Âu. Thành tích tại Anh, cùng những định hướng được công bố tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026, tiếp tục cho thấy chiến lược phát triển của thương hiệu: Kết hợp công nghệ, sản phẩm và chất lượng dịch vụ để xây dựng niềm tin khách hàng, hướng tới tăng trưởng dài hạn trên thị trường quốc tế.