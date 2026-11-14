Microsoft muốn trả tiền để GPU gaming huấn luyện AI

Những chiếc card đồ họa gaming đắt tiền có thể sắp đảm nhận thêm một nhiệm vụ ngoài chơi game. Microsoft đang nghiên cứu ý tưởng huy động sức mạnh GPU chưa được sử dụng trên máy tính cá nhân để phục vụ quá trình huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI). Theo mô hình này, người dùng có thể nhận điểm thưởng hoặc tiền khi cho phép thiết bị tham gia xử lý các tác vụ tính toán trong thời gian nhàn rỗi.

Microsoft đề xuất tận dụng GPU còn dư tài nguyên trên máy tính cá nhân để xử lý các tác vụ huấn luyện AI.

Ý tưởng được đề cập trong hồ sơ sáng chế mang tên "Opportunistic Micro-training on Edge Devices Using Spare GPU Utilization", công bố ngày 5/11/2026. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những trung tâm dữ liệu quy mô lớn, Microsoft đề xuất chia quá trình huấn luyện AI thành nhiều nhiệm vụ nhỏ, sau đó phân phối qua Internet đến các thiết bị cá nhân có phần cứng phù hợp. Kết quả xử lý từ từng máy sẽ được gửi trở lại hệ thống trung tâm để tổng hợp và phục vụ việc phát triển mô hình AI.

Để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng máy tính, hệ thống được thiết kế nhằm theo dõi tình trạng phần cứng theo thời gian thực. Các thông số như mức sử dụng GPU, CPU, dung lượng bộ nhớ, nhiệt độ và điện năng tiêu thụ sẽ được sử dụng để xác định thời điểm thiết bị có thể nhận thêm công việc. Chẳng hạn, khi người dùng không chơi game hoặc chạy ứng dụng đồ họa nặng, GPU có thể được huy động để xử lý các tác vụ AI. Theo đề xuất, việc tham gia cần có sự đồng ý của chủ thiết bị, còn khối lượng tính toán đóng góp sẽ được quy đổi thành phần thưởng.

Microsoft cũng hình dung mô hình này có thể trở thành nền tảng kết nối giữa những đơn vị cần năng lực tính toán và người sở hữu máy tính cá nhân. Về bản chất, ý tưởng có nét tương đồng với các dự án điện toán phân tán như Folding@Home, nhưng tập trung vào huấn luyện AI và bổ sung cơ chế trả thưởng cho người đóng góp tài nguyên. Nếu được triển khai, đây có thể là một hướng khai thác mới đối với những người sở hữu GPU gaming có hiệu năng cao.

Hệ thống có thể phân phối công việc tính toán qua Internet và trả thưởng cho người dùng đóng góp sức mạnh GPU.

Tuy nhiên, việc GPU hoạt động lúc nhàn rỗi không đồng nghĩa người dùng có thể tạo thu nhập mà không phát sinh chi phí. Khi nhận thêm tác vụ, card đồ họa vẫn tiêu thụ điện, sinh nhiệt và có thể làm tăng mức độ hao mòn phần cứng. Do đó, giá trị phần thưởng sẽ quyết định liệu mô hình này có thực sự hấp dẫn hay không. Người dùng cần biết khoản thu có đủ bù chi phí điện năng và những tác động trong quá trình vận hành hay không. Bên cạnh đó, cách Microsoft thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu về tình trạng phần cứng cũng cần được làm rõ.

Hiện hồ sơ sáng chế chưa đi kèm thông tin về mức trả thưởng, danh sách GPU tương thích hay thời điểm triển khai. Việc Microsoft đăng ký sáng chế cũng không đồng nghĩa hãng chắc chắn sẽ phát triển ý tưởng thành sản phẩm thương mại. Dù vậy, đề xuất cho thấy các hãng công nghệ đang tìm kiếm thêm nguồn lực tính toán để đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng, trong đó hàng triệu máy tính cá nhân có thể trở thành một phần của mạng lưới hạ tầng phân tán.