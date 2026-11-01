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Số hóa - Xe

Lý do nào khiến iPhone Duo giá 2.000 USD đồng loạt nứt màn hình

iPhone Duo vừa lên kệ đã xuất hiện phản ánh nứt màn hình bên trong. Apple xác nhận sự cố và cho biết sẽ hỗ trợ thay thế thiết bị lỗi theo bảo hành.

Thiên Trang (th)

iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, đang đối mặt với những phản ánh về độ bền chỉ vài ngày sau khi mở bán. Một số người dùng cho biết màn hình bên trong xuất hiện các đường sáng ngang hoặc bị nứt gần khu vực bản lề, dù thiết bị mới được sử dụng trong thời gian ngắn. Với giá khởi điểm 1.999 USD tại thị trường quốc tế, sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ.

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Một chiếc iPhone Duo được người dùng phản ánh xuất hiện đường nứt trên màn hình bên trong gần khu vực bản lề. (Ảnh: MacRumors)

Theo CNBC ngày 26/10, Apple xác nhận đã ghi nhận vấn đề trên một số lượng nhỏ thiết bị. Hãng khuyến nghị người dùng gặp lỗi màn hình liên hệ AppleCare để được hỗ trợ thay thế theo chính sách bảo hành. Trong trường hợp thiết bị hết hạn bảo hành, chi phí sửa màn hình bên trong iPhone Duo có thể lên tới 999 USD, tương đương một nửa giá khởi điểm của máy.

Một số trường hợp được chia sẻ trên Reddit cho thấy hư hỏng có thể xuất hiện sau rất ít lần đóng mở điện thoại. Một người dùng cho biết thiết bị phát ra tiếng rắc khi mở máy, sau đó phát hiện màn hình bị nứt dọc theo bản lề. Trong khi đó, đơn vị sửa chữa iFixit đã tháo rời iPhone Duo và lưu ý sự khác biệt trong cấu tạo bản lề tại khu vực xảy ra hư hỏng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định và chưa có đủ dữ liệu để kết luận đây là lỗi thiết kế trên diện rộng.

Đáng chú ý, cấu trúc bản lề của iPhone Duo được mô tả gồm hơn 100 chi tiết, sử dụng lớp vỏ titan Grade 5 chế tạo bằng công nghệ in 3D. Hệ thống bánh răng đồng bộ giúp hai nửa thân máy chuyển động cân đối, trong khi cơ cấu cam và lò xo cho phép giữ màn hình ở nhiều góc mở. Apple cũng bố trí cáp kết nối và vật liệu dẫn nhiệt graphite trong khu vực bản lề nhằm hỗ trợ kết nối linh kiện và tản nhiệt. Dù vậy, thiết kế phức tạp không đồng nghĩa thiết bị hoàn toàn tránh được nguy cơ hỏng hóc.

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Bản lề iPhone Duo gồm nhiều chi tiết cơ khí, đảm nhiệm việc đồng bộ chuyển động và hỗ trợ bảo vệ màn hình gập.

Ngoài cơ cấu bản lề, Apple còn sử dụng màn hình nhiều lớp và lớp phủ bề mặt nhằm giảm khả năng nhìn thấy nếp gấp. Theo nội dung phân tích được cung cấp, hãng cũng ứng dụng AI để lựa chọn, ghép các linh kiện có sai số phù hợp, qua đó hướng tới cải thiện tính đồng nhất trong sản xuất. Những công nghệ này cho thấy nỗ lực xử lý các hạn chế của điện thoại gập, nhưng độ bền thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua thời gian sử dụng.

iPhone Duo ra mắt ngày 9/9, cho đặt trước từ 16/10 và bắt đầu giao hàng ngày 23/10. Sản phẩm đã được mở bán tại Việt Nam với giá từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Sự cố màn hình xuất hiện trong giai đoạn đầu thương mại hóa đặt ra câu hỏi về độ bền của thế hệ iPhone gập đầu tiên, trong khi phản hồi từ người dùng và kết quả kiểm tra tiếp theo sẽ giúp làm rõ phạm vi vấn đề.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#iPhone Duo #nứt màn hình #Apple #điện thoại gập #lỗi bản lề #AppleCare

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Nếp gấp trên màn hình iPhone Duo trở nên rõ hơn sau hàng nghìn lần đóng mở liên tục. (Ảnh: Tim Pan)
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