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Số hóa - Xe

Mẹo giúp robot hút bụi làm sạch nhà hiệu quả hơn

Chỉ cần thay đổi cách bố trí không gian và bảo dưỡng định kỳ, người dùng có thể giúp robot hút bụi hoạt động hiệu quả, hạn chế mắc kẹt và kéo dài tuổi thọ.

Thiên Trang (th)

Robot hút bụi ngày càng được trang bị nhiều công nghệ như lập bản đồ không gian, nhận diện vật cản và tự động quay về trạm sạc. Tuy nhiên, những tính năng này không đồng nghĩa thiết bị có thể xử lý mọi tình huống trong nhà. Dây điện, thảm dày hay cách bố trí nội thất thiếu hợp lý vẫn có thể khiến robot mắc kẹt hoặc bỏ sót nhiều vị trí. Để khai thác tốt khả năng của thiết bị, người dùng cần chú ý một số nguyên tắc trong quá trình sử dụng.

Tạo điều kiện thuận lợi để robot định hướng

Trong lần đầu vận hành, người dùng nên mở cửa các phòng cần vệ sinh và bật đèn để robot có thể nhận diện không gian. Điều này đặc biệt quan trọng với những thiết bị sử dụng camera để xác định vị trí và xây dựng bản đồ. Bên cạnh đó, trạm sạc cũng cần được đặt ở vị trí bằng phẳng, sát tường, có khoảng trống tối thiểu 60 cm ở hai bên và khoảng 1,2 m phía trước. Cách bố trí này giúp robot dễ dàng tiếp cận và quay về trạm sau khi hoàn thành công việc.

Người dùng cũng không nên vội vàng can thiệp khi robot đang tìm đường trở về trạm sạc, trừ trường hợp thiết bị thực sự bị mắc kẹt. Những mẫu robot hiện đại có khả năng ghi nhớ bản đồ và tối ưu lộ trình sau nhiều lần hoạt động. Việc thường xuyên di chuyển thiết bị hoặc thay đổi vị trí trạm sạc có thể ảnh hưởng đến quá trình định hướng.

Dọn vật cản và thiết lập khu vực giới hạn

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Dọn dây điện, đồ chơi và vật dụng nhỏ khỏi sàn nhà giúp robot hút bụi hạn chế mắc kẹt khi làm việc.

Trước khi khởi động robot hút bụi, người dùng nên thu dọn dây điện, tất, đồ chơi và những vật dụng nhỏ trên sàn. Các loại rèm dài, tua rua thảm hoặc thảm lông xù cũng có thể khiến chổi và bánh xe bị cuốn vào, làm gián đoạn quá trình vệ sinh. Việc giữ sàn nhà thông thoáng giúp robot di chuyển thuận lợi và hạn chế nguy cơ hư hỏng.

Với những khu vực không muốn robot tiếp cận như nhà vệ sinh, khu vực để đồ hoặc nơi có nhiều dây cáp, người dùng có thể thiết lập vùng cấm trên ứng dụng điều khiển. Một số sản phẩm còn hỗ trợ dải ranh giới vật lý để tạo tường ảo. Ngoài ra, nên sắp xếp lại chân ghế và đồ nội thất nhằm tạo thêm khoảng trống cho robot tiếp cận những vị trí khó làm sạch dưới bàn, ghế.

Bảo dưỡng định kỳ để duy trì hiệu suất

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Vệ sinh chổi quét, bộ lọc và cảm biến định kỳ giúp robot hút bụi duy trì hiệu suất làm sạch.

Ngay cả robot hút bụi có trạm sạc tự động đổ rác cũng cần được vệ sinh thường xuyên. Tóc và bụi bẩn có thể tích tụ ở chổi chính, chổi cạnh, bánh xe hoặc bộ lọc, khiến lực hút và khả năng di chuyển suy giảm. Người dùng nên kiểm tra, làm sạch các bộ phận này ít nhất mỗi tháng một lần. Cảm biến chống rơi và điểm tiếp xúc sạc ở mặt dưới thiết bị cũng cần được vệ sinh để tránh phát sinh lỗi trong quá trình vận hành.

Khi cần thay thế linh kiện, nên ưu tiên phụ kiện chính hãng từ nhà sản xuất thay vì lựa chọn sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc. Linh kiện tương thích giúp thiết bị duy trì khả năng hoạt động ổn định, hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi do sai kích thước hoặc thông số kỹ thuật. Dù chi phí ban đầu có thể cao hơn, đây là giải pháp giúp bảo vệ robot hút bụi và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

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