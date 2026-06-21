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[GALLERY] Bỏ 200 USD/tháng vẫn hết quota, Anthropic bị kiện tập thể

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bỏ 200 USD/tháng vẫn hết quota, Anthropic bị kiện tập thể

Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người dùng AI chuyên nghiệp đang bất ngờ trước vụ kiện nhằm vào Anthropic khi gói thuê bao Claude Max 20x trị giá 200 USD/tháng, vốn được quảng bá có hạn mức sử dụng gấp 20 lần gói Pro, bị cáo buộc không mang lại giá trị tương xứng như cam kết ban đầu. ​
Nhiều người dùng AI chuyên nghiệp đang bất ngờ trước vụ kiện nhằm vào Anthropic khi gói thuê bao Claude Max 20x trị giá 200 USD/tháng, vốn được quảng bá có hạn mức sử dụng gấp 20 lần gói Pro, bị cáo buộc không mang lại giá trị tương xứng như cam kết ban đầu. ​
Theo hồ sơ được nộp tại Tòa án Liên bang Bắc California, nguyên đơn Karl Kahn cho biết anh thường xuyên chạm giới hạn sử dụng dù đã đăng ký gói cao cấp nhất của Claude, thậm chí trong một phiên lập trình kéo dài khoảng 5 giờ đã tiêu tốn gần 20% tổng quota được phân bổ cho cả tuần.
Theo hồ sơ được nộp tại Tòa án Liên bang Bắc California, nguyên đơn Karl Kahn cho biết anh thường xuyên chạm giới hạn sử dụng dù đã đăng ký gói cao cấp nhất của Claude, thậm chí trong một phiên lập trình kéo dài khoảng 5 giờ đã tiêu tốn gần 20% tổng quota được phân bổ cho cả tuần.
Đơn kiện tập thể cáo buộc Anthropic đã quảng cáo gây hiểu nhầm đối với hai gói dịch vụ Max 5x và Max 20x khi mức sử dụng thực tế mà khách hàng nhận được được cho là thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 5 lần và 20 lần mà công ty công bố trong các tài liệu tiếp thị.
Đơn kiện tập thể cáo buộc Anthropic đã quảng cáo gây hiểu nhầm đối với hai gói dịch vụ Max 5x và Max 20x khi mức sử dụng thực tế mà khách hàng nhận được được cho là thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 5 lần và 20 lần mà công ty công bố trong các tài liệu tiếp thị.
Không chỉ xoay quanh sự chênh lệch về hạn mức, vụ việc còn làm dấy lên tranh cãi về cách Anthropic quản lý quota người dùng khi hệ thống tính toán giới hạn được mô tả như một “hộp đen”, thiếu các thông tin rõ ràng về số lượng yêu cầu được phép sử dụng cũng như phương thức phân bổ tài nguyên.
Không chỉ xoay quanh sự chênh lệch về hạn mức, vụ việc còn làm dấy lên tranh cãi về cách Anthropic quản lý quota người dùng khi hệ thống tính toán giới hạn được mô tả như một “hộp đen”, thiếu các thông tin rõ ràng về số lượng yêu cầu được phép sử dụng cũng như phương thức phân bổ tài nguyên.
Theo nội dung đơn kiện, người dùng gần như không thể xác định chính xác lượng quota còn lại, nguyên nhân khiến họ bị giới hạn truy cập hoặc cách hệ thống tính toán mức sử dụng trong từng phiên làm việc, dẫn đến cảm giác thiếu minh bạch đối với một dịch vụ có chi phí lên tới hàng trăm USD mỗi tháng.
Theo nội dung đơn kiện, người dùng gần như không thể xác định chính xác lượng quota còn lại, nguyên nhân khiến họ bị giới hạn truy cập hoặc cách hệ thống tính toán mức sử dụng trong từng phiên làm việc, dẫn đến cảm giác thiếu minh bạch đối với một dịch vụ có chi phí lên tới hàng trăm USD mỗi tháng.
Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh AI đang trở thành công cụ lao động quan trọng đối với lập trình viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, bởi việc bất ngờ chạm trần sử dụng giữa lúc công việc diễn ra có thể gây gián đoạn tiến độ và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc.
Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh AI đang trở thành công cụ lao động quan trọng đối với lập trình viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, bởi việc bất ngờ chạm trần sử dụng giữa lúc công việc diễn ra có thể gây gián đoạn tiến độ và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc.
Nhiều phản hồi từ cộng đồng người dùng trên các diễn đàn công nghệ cũng cho thấy tình trạng hết quota sớm hơn dự kiến xuất hiện khá phổ biến, làm gia tăng nghi ngờ rằng các gói thuê bao cao cấp có thể chưa phản ánh đúng giá trị mà khách hàng kỳ vọng khi quyết định chi trả mức phí cao.
Nhiều phản hồi từ cộng đồng người dùng trên các diễn đàn công nghệ cũng cho thấy tình trạng hết quota sớm hơn dự kiến xuất hiện khá phổ biến, làm gia tăng nghi ngờ rằng các gói thuê bao cao cấp có thể chưa phản ánh đúng giá trị mà khách hàng kỳ vọng khi quyết định chi trả mức phí cao.
Dù Anthropic hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, vụ kiện với giá trị tranh chấp vượt 5 triệu USD được xem là phép thử lớn đối với toàn ngành AI trả phí, nơi người dùng ngày càng đòi hỏi sự minh bạch về quyền lợi, hạn mức sử dụng và giá trị thực nhận tương xứng với số tiền họ bỏ ra.Bỏ 200 USD/tháng vẫn hết quota, Anthropic bị kiện tập thể.
Dù Anthropic hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, vụ kiện với giá trị tranh chấp vượt 5 triệu USD được xem là phép thử lớn đối với toàn ngành AI trả phí, nơi người dùng ngày càng đòi hỏi sự minh bạch về quyền lợi, hạn mức sử dụng và giá trị thực nhận tương xứng với số tiền họ bỏ ra.Bỏ 200 USD/tháng vẫn hết quota, Anthropic bị kiện tập thể.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Anthropic #AI #kiện tụng #hạn mức #Claude Max #quảng cáo sai lệch

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