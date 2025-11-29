Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Chuyên gia phân tích lợi thế của Nga khi kiểm soát thị trấn Volchansk

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thị trấn Volchansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine hiện gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Anatoliy Matviychuk nhận định việc giành quyền kiểm soát Volchansk có thể là bàn đạp để lực lượng Nga mở rộng tiến công theo các hướng Zaporizhzhia và Dnepropetrovsk. Ông cho rằng từ khu vực này, Nga cũng có khả năng điều chuyển một phần lực lượng tới Donetsk để bao vây và tiêu diệt các đơn vị Ukraine đang hoạt động tại Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Mirnograd.

“Volchansk từng là trung tâm hậu cần và điểm triển khai lực lượng quan trọng của Ukraine. Khi khu vực này rơi vào tay Nga, đối phương sẽ khó duy trì hệ thống phòng thủ do năng lực tác chiến bị suy giảm”, ông Matviychuk đánh giá.

Binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ trong khu vực chiến sự ở Ukraine. Ảnh minh họa: Sputnik
Binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ trong khu vực chiến sự ở Ukraine. Ảnh minh họa: Sputnik

Ông cũng đề cập rằng việc đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Volchansk có thể tạo ra vùng đệm sâu khoảng 100 km dọc tuyến Kharkov, bao gồm cả thị trấn Kupyansk – nơi Nga tuyên bố đã kiểm soát trước đó. Ngoài ý nghĩa quân sự, ông Matviychuk xem đây là một “chiến thắng mang chiến thắng biểu tượng mạnh mẽ” đối với Nga.

Trước đó, trang Voennoedelo cũng đưa tin lực lượng Nga đang nắm giữ phần lớn Volchansk, và một số chuyên gia dự báo khả năng hoàn tất kiểm soát toàn bộ khu vực trước cuối năm, trong bối cảnh tuyến hậu cần của Ukraine đang chịu áp lực lớn.

Chuyên gia quân sự và sử gia phòng không Yuri Knutov đánh giá chiến dịch tại Volchansk có thể hoàn tất trong những tuần cuối năm, dù tiến độ phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và mức độ hiệu quả của Nga trong việc phá vỡ các tuyến tiếp vận của Ukraine. Theo ông, Nga hiện kiểm soát khoảng 85 – 90% diện tích thị trấn, phần còn lại chủ yếu ở phía Đông Nam. Hai yếu tố khiến đà tiến công chậm lại, theo ông Knutov, là lực lượng dự bị mới của Ukraine và địa hình rừng rậm bao quanh khu vực.

Ông cho rằng nếu Nga tiếp tục ngăn chặn hiệu quả việc tiếp tế quân số, đạn dược, vật tư y tế và lương thực cho Ukraine, chiến dịch có thể kết thúc trước thời điểm năm mới.

Các báo cáo trước đó cho biết quân đội Nga đã củng cố vị trí tại Volchansk và đang tiến gần tới giai đoạn cuối của chiến dịch. Theo kênh Telegram SHOT, một số đơn vị Ukraine được cho là chịu thương vong lớn, song Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/quan-su/chuyen-gia-phan-tich-loi-the-cua-nga-khi-kiem-soat-thi-tran-volchansk-20251128234517271.htm
#Volchansk #giao tranh Kharkov #tình hình Ukraine Nga #Nga kiểm soát Volchansk #chiến sự Kharkov #Nga Ukraine 2025

Bài liên quan

Quân sự

Su-34 liên tục xuất kích, sở chỉ huy tiền phương Ukraine bị phá hủy

Tiêm kích bom Su-34 của Nga liên tục xuất kích, xóa sổ sở chỉ huy lữ đoàn 10 và 93 khét tiếng của Quân đội Ukraine; chiến dịch bao vây Kostiantynivka bắt đầu.

1-3272.jpg
Chiến dịch tấn công vào thành phố Pokrovsk của Quân đội Nga (RFAF) có thể coi như đã kết thúc; hàng ngàn binh lính Ukraine bị bao vây tại khu đô thị Myrnohrad, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi số phận.
1.jpg
Ngoài lực lượng đang bao vây khu đô thị Myrnohrad ở phía đông thành phố Pokrovsk, lực lượng chủ lực của Tập đoàn quân 51 RFAF đã chuyển trọng tâm sang mũi Kucheriv Yar và mặt trận phía nam Kostiantynivka. Giai đoạn hai của chiến dịch kiểm soát phía bắc Donetsk của RFAF đã bắt đầu.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga muốn có chiến thắng quyết định ở Kramatorsk-Slavyansk

Sau khi chiếm được Pokrovsk, Nga quyết tâm chiếm Konstantinovka và hai thành phố song sinh Kramatorsk-Slavyansk vì các lý do an ninh đặc biệt.

1.jpg
Cuộc chiến ở thành phố Pokrovsk sắp chấm dứt, sau đó Nga sẽ quyết tâm chiếm Konstantinovka và hai thành phố song sinh Kramatorsk-Slavyansk cũng như khu vực Kupyansk thuộc nam Kharkov. Điều này một phần vì các thành phố này nằm trong lãnh thổ tỉnh Donetsk, và một phần vì Nga cần đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực Donbass.
15.jpg
Do đó, trừ khi quân đội Ukraine “tự nguyện” rút khỏi các khu vực này, còn nếu không, chiến tranh sẽ không dừng lại, cho đến khi lực lượng Nga giành lại được cụm đô thị Kramatorsk-Slavyansk cũng như Kupyansk và hạ lưu sông Oskil vì những lý do đặc biệt trên.
Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine dùng tên lửa chống bức xạ áp chế hệ thống phòng không Nga

Phi công Ukraine phóng tên lửa chống bức xạ vào các hệ thống phòng không của Nga, giúp lực lượng Ukraine có thể "mở rộng bầu trời".

1-7982.png
Mới đây, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine đã công bố đoạn clip mới cho thấy cảnh một phi công hàng không chiến thuật phóng tên lửa chống bức xạ vào các hệ thống phòng không của Nga. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
2-1420.png
Cuộc tấn công này được đánh giá là một nỗ lực quan trọng nhằm dọn dẹp bầu trời Ukraine, mở đường cho không quân Ukraine dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Trong một cuộc điện đàm bí mật, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đe dọa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng việc thay đổi chế độ.