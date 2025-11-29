Chuyên gia phân tích lợi thế của Nga khi kiểm soát thị trấn Volchansk

Theo Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Anatoliy Matviychuk nhận định việc giành quyền kiểm soát Volchansk có thể là bàn đạp để lực lượng Nga mở rộng tiến công theo các hướng Zaporizhzhia và Dnepropetrovsk. Ông cho rằng từ khu vực này, Nga cũng có khả năng điều chuyển một phần lực lượng tới Donetsk để bao vây và tiêu diệt các đơn vị Ukraine đang hoạt động tại Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Mirnograd.

“Volchansk từng là trung tâm hậu cần và điểm triển khai lực lượng quan trọng của Ukraine. Khi khu vực này rơi vào tay Nga, đối phương sẽ khó duy trì hệ thống phòng thủ do năng lực tác chiến bị suy giảm”, ông Matviychuk đánh giá.

Binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ trong khu vực chiến sự ở Ukraine. Ảnh minh họa: Sputnik

Ông cũng đề cập rằng việc đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Volchansk có thể tạo ra vùng đệm sâu khoảng 100 km dọc tuyến Kharkov, bao gồm cả thị trấn Kupyansk – nơi Nga tuyên bố đã kiểm soát trước đó. Ngoài ý nghĩa quân sự, ông Matviychuk xem đây là một “chiến thắng mang chiến thắng biểu tượng mạnh mẽ” đối với Nga.

Trước đó, trang Voennoedelo cũng đưa tin lực lượng Nga đang nắm giữ phần lớn Volchansk, và một số chuyên gia dự báo khả năng hoàn tất kiểm soát toàn bộ khu vực trước cuối năm, trong bối cảnh tuyến hậu cần của Ukraine đang chịu áp lực lớn.

Chuyên gia quân sự và sử gia phòng không Yuri Knutov đánh giá chiến dịch tại Volchansk có thể hoàn tất trong những tuần cuối năm, dù tiến độ phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và mức độ hiệu quả của Nga trong việc phá vỡ các tuyến tiếp vận của Ukraine. Theo ông, Nga hiện kiểm soát khoảng 85 – 90% diện tích thị trấn, phần còn lại chủ yếu ở phía Đông Nam. Hai yếu tố khiến đà tiến công chậm lại, theo ông Knutov, là lực lượng dự bị mới của Ukraine và địa hình rừng rậm bao quanh khu vực.

Ông cho rằng nếu Nga tiếp tục ngăn chặn hiệu quả việc tiếp tế quân số, đạn dược, vật tư y tế và lương thực cho Ukraine, chiến dịch có thể kết thúc trước thời điểm năm mới.

Các báo cáo trước đó cho biết quân đội Nga đã củng cố vị trí tại Volchansk và đang tiến gần tới giai đoạn cuối của chiến dịch. Theo kênh Telegram SHOT, một số đơn vị Ukraine được cho là chịu thương vong lớn, song Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.