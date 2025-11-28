Hà Nội

Su-34 liên tục xuất kích, sở chỉ huy tiền phương Ukraine bị phá hủy

Quân sự

Su-34 liên tục xuất kích, sở chỉ huy tiền phương Ukraine bị phá hủy

Tiêm kích bom Su-34 của Nga liên tục xuất kích, xóa sổ sở chỉ huy lữ đoàn 10 và 93 khét tiếng của Quân đội Ukraine; chiến dịch bao vây Kostiantynivka bắt đầu.

Tiến Minh
Chiến dịch tấn công vào thành phố Pokrovsk của Quân đội Nga (RFAF) có thể coi như đã kết thúc; hàng ngàn binh lính Ukraine bị bao vây tại khu đô thị Myrnohrad, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi số phận.
Ngoài lực lượng đang bao vây khu đô thị Myrnohrad ở phía đông thành phố Pokrovsk, lực lượng chủ lực của Tập đoàn quân 51 RFAF đã chuyển trọng tâm sang mũi Kucheriv Yar và mặt trận phía nam Kostiantynivka. Giai đoạn hai của chiến dịch kiểm soát phía bắc Donetsk của RFAF đã bắt đầu.
Quân đội Nga hy vọng sẽ chiếm hoàn toàn Kostiantynivka vào giữa tháng 2/2026. Hiện tại, quân Nga đang quyết tâm giành quyền kiểm soát mũi Kucheriv Yar, nằm ở phía bắc Pokrovsk, nhằm cắt đứt đường tiếp tế từ phía tây tới cụm phòng thủ Kostiantynivka.
Làng Zolotyi Kolodyaz và trục đường quốc lộ chiến lược T-0514 phía tây Kucheriv Yar, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine (AFU), được bảo vệ bởi hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích Azov số 12 và 14 thuộc Quân đoàn Azov số 1 AFU. Đây thực sự là một “bài toán khó giải” với RFAF.
Tuy nhiên, Quân đoàn Azov cũng đã chịu tổn thất nặng nề trong hai cuộc phản công tại Kucheriv Yar trên “mấu lồi Dobropolye” và ở thị trấn chiến lược Rodinske (phía bắc Myrnohrad). Lực lượng này không chỉ bị thương vong nặng nề, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng tinh thần chiến đấu.
Chỉ huy của Quân đoàn Azov 1 đã nhiều lần yêu cầu rút lui và tập hợp lại, nhưng những yêu cầu này đã bị từ chối. Tình trạng phòng thủ thụ động này đã gây ra một mối đe dọa đáng kể cho an ninh bên sườn phía nam thành phố Konstantinivka.
Để tăng cường an ninh cho sườn phía nam Konstantinivka, Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai phần lớn Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 về phía bắc Shakhove, bố trí đến vùng ngoại ô phía nam thành phố Kostiantynivka. Lữ đoàn sơn cước Edelweiss số 10, một đơn vị khét tiếng của AFU, cũng được triển khai tại đây.
Hai lữ đoàn trên của AFU, đã được RFAF “chăm sóc” và theo dõi chặt chẽ. Vào ngày 25/11, sau khi trinh sát bằng UAV, Cụm quân phía Nam RFAF xác định chính xác vị trí sở chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, các máy bay ném bom Su-34 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, đã thả bom FAB-500 UMPK để phá hủy.
Cũng trong ngày 25/11, Không quân Nga cũng phát động chiến dịch tiêu diệt thứ hai, với các máy bay ném bom Su-34 sử dụng bom nhiệt áp cực mạnh, để tiêu diệt sở chỉ huy Lữ đoàn sơn cước Edelweiss số 10 của Quân đội Ukraine.
Chỉ trong vòng vài giờ, cả hai sở chỉ huy tiền tuyến của Lữ đoàn 93 và Lữ đoàn 10 của AFU đều bị phá hủy. Chiến dịch tiêu diệt này chắc chắn sẽ làm gia tăng sự hoảng loạn trong binh lính AFU trong khu vực, khi tất cả đều hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ.
Kênh ZOV Military đưa tin, Sư đoàn 20 RFAF đột phá dọc theo trục đường phía bắc Yablunivka. Họ đang tiến về Berestok, nơi AFU có một khu vực phòng thủ kiên cố tại ngã ba đường (giao nhau giữa trục đường cao tốc H20 và T-0504). Hiện Lữ đoàn 4 và Trung đoàn 78 RFAF kiểm soát Ivanopillya và phát triển trên một mặt trận rộng lớn từ Aleksandro - Shultino - Ivanopolye đến phía đông nam Konstantinovka.
Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, trước đây, chỉ có các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga được ghi nhận ở những khu vực này. Trong khi đó vào hôm 25/11, Bộ Quốc phòng Nga phát thông điệp cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Andrey Belousov, đã chúc mừng Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 4 mang tên Georgy Pobedonosets, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 78 và 1194 RFAF do thành tích giành quyền kiểm soát khu định cư Ivanopillya thuộc Donetsk".
Thành công của hai trung đoàn RFAF, khi kiểm soát được làng Ivanopillya, giúp họ tiếp cận vùng ngoại ô phía nam Kostiantynivka, đe dọa lực lượng phòng thủ AFU trong thành phố. Hiện UAV Nga đã có cơ hội gần như phát hiện và xóa sổ các mục tiêu của AFU tại Konstantinovka mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Khu định cư Ivanopillya (dân số khoảng 1.460 người trước chiến tranh) trải dài hơn 3km dọc theo bờ phải sông Krivoy Torets, kéo dài từ ngôi làng nhỏ Plescheevka, đến tận vùng ngoại ô phía nam Konstantinovka. Như vậy RFAF có thêm một đầu cầu nữa để xâm nhập trực tiếp vào thành phố.
Kênh Rybar cho biết, các nhóm xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF đã chiến đấu ác liệt để vượt qua địa hình hiểm trở của làng Ivanopillya, nhưng được AFU bố trí dày đặc các vật cản, đặc biệt là mìn, để đến được vạch xuất phát cho cuộc chiến đô thị. Thành phố Konstantinovka chỉ cách làng Ivanopillya 1,5km. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Svpressa
#Su-34 #máy bay Nga ném bom Ukraine #Pokrovsk #Kostiantynivka #xung đột Ukraine #tiêm kích bom Su-34

