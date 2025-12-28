Hà Nội

Kho tri thức

Kho báu khủng từ 'cái nôi' của nền nông nghiệp cổ châu Mỹ

Nằm giữa vùng cao nguyên khô hạn miền trung Mexico, Vườn quốc gia Tehuacán–Cuicatlán là kho báu sinh học và văn hóa độc đáo hiếm có trên thế giới.

T.B (tổng hợp)
Cảnh quan được hình thành qua hàng triệu năm địa chất. Thung lũng, vách đá và cao nguyên trong vườn quốc gia phản ánh quá trình kiến tạo địa chất lâu dài, tạo nên địa hình ngoạn mục và đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những vùng sa mạc đa dạng sinh học nhất thế giới. Dù có khí hậu khô hạn, Tehuacán–Cuicatlán lại sở hữu mức độ đa dạng sinh học cực cao, đặc biệt là các loài thực vật thích nghi với hạn hán. Ảnh: Pinterest.
Nơi tập trung nhiều loài xương rồng nhất hành tinh. Hơn một nửa số loài xương rồng của Mexico sinh sống tại đây, với nhiều loài đặc hữu không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Ảnh: Pinterest.
Có dấu tích cư trú của con người từ hàng nghìn năm trước. Các hang động và di chỉ khảo cổ trong vùng cho thấy con người đã sinh sống tại đây liên tục hơn 10.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Là cái nôi của nền nông nghiệp cổ đại châu Mỹ. Khu vực này được xem là một trong những nơi con người sớm nhất thuần hóa cây trồng như ngô, bí và ớt, đặt nền móng cho văn minh Trung Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa bản địa vẫn được bảo tồn. Nhiều cộng đồng bản địa như Mixtec và Cuicatec vẫn sinh sống trong khu vực, duy trì ngôn ngữ, tập quán và tri thức truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Là phòng thí nghiệm tự nhiên cho nghiên cứu tiến hóa. Sự thích nghi của thực vật và con người với môi trường khắc nghiệt khiến khu vực này trở thành điểm nghiên cứu quan trọng của giới khoa học. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2018, Tehuacán–Cuicatlán được UNESCO ghi danh nhờ giá trị nổi bật về sinh học, khảo cổ và văn hóa nhân loại. Ảnh: Pinterest.
