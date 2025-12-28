Hình khắc Hittite bí ẩn trong hang động ở Séc

Hà Nội

Hình khắc theo phong cách Hittite và chữ viết hình nêm được tìm thấy trong hang động Kateřinská ở Séc gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Nằm sâu trong vùng Karst Moravia của Cộng hòa Séc, hang động Kateřinská từ lâu đã được biết đến như một địa điểm diễn ra các nghi lễ tiền sử, thể hiện nghệ thuật, và là nơi có sự hiện diện của con người kéo dài hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Gần đây, khi tiếp tục thăm dò khảo cổ tại hang động này, các chuyên gia đến từ Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR) bất ngờ tìm thấy thêm nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Đầu tiên, nhóm chuyên gia khai quật được một mảnh đá với các hình khắc theo phong cách Hittite. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Hình khắc này khắc họa hình ảnh đám rước các vị thần Hittite, hình ảnh này cũng rất giống với các phù điêu được tìm thấy tại khu thánh địa Yazılıkaya của người Hittite ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Sau đó, nhóm chuyên gia còn tìm thấy mảnh vỡ tấm bia đá có khắc các chữ viết hình nêm trong hang động Kateřinská này. Lưu ý, chữ viết hình nêm là một trong những hệ thống chữ viết cổ nhất thế giới. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Hai hiện vật trên có niên đại khoảng hơn 8.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Phát hiện này hiện là bằng chứng cho thấy có sự cư trú của con người thời tiền sử trong hang động. Ảnh: @Cơ quan Quản lý Hang động Séc (Správa jeskyní ČR).
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Bí ẩn #khảo cổ học #hang động Kateřinská #chữ viết hình nêm

