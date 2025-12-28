Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật về người Inca hiến tế lạc đà không bướu

Kho tri thức

Sự thật về người Inca hiến tế lạc đà không bướu

Theo các nhà nghiên cứu, người Inca đã hiến tế những con lạc đà không bướu này như một cách để dâng lên các vị thần siêu nhiên.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Vốn dĩ, các nhà khảo cổ học từ lâu đã biết về tục lệ hiến tế thần phổ biến trong văn hóa Inca cổ đại. Ảnh: @Đại học Calgary.
Vốn dĩ, các nhà khảo cổ học từ lâu đã biết về tục lệ hiến tế thần phổ biến trong văn hóa Inca cổ đại. Ảnh: @Đại học Calgary.
Và Tambo Viejo ở miền nam Peru từng là một trung tâm hành chính quan trọng của người Inca cổ xưa. Ảnh: @Đại học Calgary.
Và Tambo Viejo ở miền nam Peru từng là một trung tâm hành chính quan trọng của người Inca cổ xưa. Ảnh: @Đại học Calgary.
Tại Tambo Viejo, các chuyên gia đến từ trường Đại học Calgary bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Calgary.
Tại Tambo Viejo, các chuyên gia đến từ trường Đại học Calgary bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Calgary.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó hài cốt ướp xác của bốn con lạc đà không bướu. Ảnh: @Đại học Calgary.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó hài cốt ướp xác của bốn con lạc đà không bướu. Ảnh: @Đại học Calgary.
Bộ lông trên hài cốt lạc đà không bướu đã vón cục lại nhưng vẫn trông khá mềm mại. Điều này cho thấy chúng được bảo quản tốt như thế nào nhờ quá trình ướp xác tự nhiên của người Inca. Ảnh: @Đại học Calgary.
Bộ lông trên hài cốt lạc đà không bướu đã vón cục lại nhưng vẫn trông khá mềm mại. Điều này cho thấy chúng được bảo quản tốt như thế nào nhờ quá trình ướp xác tự nhiên của người Inca. Ảnh: @Đại học Calgary.
Thi thể của chúng được trang trí bằng những sợi dây đầy màu sắc và ước tính chúng đã được chôn cất trong khoảng thời gian từ năm 1.432 đến năm 1.459 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Calgary.
Thi thể của chúng được trang trí bằng những sợi dây đầy màu sắc và ước tính chúng đã được chôn cất trong khoảng thời gian từ năm 1.432 đến năm 1.459 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Calgary.
Các nhà nghiên cứu không thể xác định bất kỳ vết cắt hoặc vết thương nào trên cơ thể lạc đà không bướu, cho thấy rằng những con vật này có thể đã bị chôn sống để hiến tế dân lên các vị thần bản địa. Ảnh: @Đại học Calgary.
Các nhà nghiên cứu không thể xác định bất kỳ vết cắt hoặc vết thương nào trên cơ thể lạc đà không bướu, cho thấy rằng những con vật này có thể đã bị chôn sống để hiến tế dân lên các vị thần bản địa. Ảnh: @Đại học Calgary.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#người Inca #hiến tế #lạc đà không bướu #peru #động vật #lạc đà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT