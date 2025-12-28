Hà Nội

Bức tranh tường đá 3D 3.000 năm tuổi, hé lộ nền văn minh chưa từng biết

Các nhà khảo cổ học Peru phát hiện một bức tranh tường ba chiều được khắc bởi một nền văn minh chưa từng được biết đến cách đây khoảng 3.000 năm trước.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong quá trình khai quật tại Huaca Yolanda ở vùng ven biển La Libertad của Peru, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại Học Hoàng Gia Peru bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Trong quá trình khai quật tại Huaca Yolanda ở vùng ven biển La Libertad của Peru, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại Học Hoàng Gia Peru bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Đó là một bức tranh tường đá cổ ước tính có niên đại từ 3.000 đến 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Đó là một bức tranh tường đá cổ ước tính có niên đại từ 3.000 đến 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Bức tranh tường này thực chất là một tác phẩm nghệ thuật trên đá ba chiều. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Bức tranh tường này thực chất là một tác phẩm nghệ thuật trên đá ba chiều. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Trong quá khứ, nó là một phần của bức tường đền thờ cổ đã sụp đổ. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Trong quá khứ, nó là một phần của bức tường đền thờ cổ đã sụp đổ. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Các họa tiết trang trí trên bức bích họa bao gồm các ngôi sao và những gì trường đại học mô tả là "những sinh vật giống cá" và có cả lưới đánh cá. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Các họa tiết trang trí trên bức bích họa bao gồm các ngôi sao và những gì trường đại học mô tả là "những sinh vật giống cá" và có cả lưới đánh cá. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
"Bức tranh tường ở Huaca Yolanda này là độc nhất vô nhị: chưa từng có bức tranh nào tương tự được ghi nhận trong khu vực, cả ở thung lũng Santa lẫn thung lũng Chao", chuyên gia Mauricio nói. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
“Bức tranh tường ở Huaca Yolanda này là độc nhất vô nhị: chưa từng có bức tranh nào tương tự được ghi nhận trong khu vực, cả ở thung lũng Santa lẫn thung lũng Chao”, chuyên gia Mauricio nói. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Dựa trên phong cách thiết kế, Mauricio và nhóm của bà đã xác định niên đại của bức bích họa vào khoảng 3.000 đến 4.000 năm trước (trước khi Đế chế Inca hình thành). Điều này cho thấy nguồn gốc của nó thuộc về thời kỳ được gọi là Thời kỳ Sơ khai, khi những xã hội phức tạp đầu tiên bắt đầu xuất hiện dọc theo bờ biển phía bắc Peru. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Dựa trên phong cách thiết kế, Mauricio và nhóm của bà đã xác định niên đại của bức bích họa vào khoảng 3.000 đến 4.000 năm trước (trước khi Đế chế Inca hình thành). Điều này cho thấy nguồn gốc của nó thuộc về thời kỳ được gọi là Thời kỳ Sơ khai, khi những xã hội phức tạp đầu tiên bắt đầu xuất hiện dọc theo bờ biển phía bắc Peru. Ảnh: @Đại Học Hoàng Gia Peru.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Bức tranh tường #đá #điêu khắc #nghệ thuật #khu định cư

