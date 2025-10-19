Chuẩn bị sắp xếp thôn, tổ dân phố

Trung ương sẽ phối hợp các địa phương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách trong quý IV/2025.

Tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được lấy ý kiến nhân dân, Trung ương giao Đảng uỷ Quốc hội và Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, phối hợp các tỉnh uỷ, thành uỷ triển khai việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng; bảo đảm tổ chức phù hợp từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và quan tâm các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025.

Cùng thời gian này, việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, gắn với mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cơ sở.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Báo cáo sẽ là căn cứ để xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ trong năm 2025.

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các địa phương phải khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố gắn với sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã tinh giản, sáp nhập hơn 15.000 thôn, tổ dân phố, đưa tổng số còn khoảng 90.500 đơn vị.

Tuy nhiên, nhiều thôn, tổ dân phố vẫn còn bất cập về dân số, diện tích hoặc đặc thù miền núi, hải đảo. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu sớm ban hành tiêu chí, thủ tục thống nhất để địa phương có căn cứ tiếp tục sắp xếp, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp thực tiễn.