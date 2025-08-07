Chữa viêm gân cổ tay sớm tránh bệnh lý nguy hiểm cơ xương khớp

Viêm gân cổ tay là nguyên nhân lớn dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm về cơ xương khớp khác như xơ cứng bì, nhiễm trùng lan rộng… Vì thế, bệnh cần được điều trị ngay lập tức khi xuất hiện triệu chứng, hạn chế những biến chứng nghiêm trọng.

Đắp thuốc, cứu huyệt trị bệnh

Viêm bao gân, là một bệnh thông thường kích thích và gây viêm các đường gân ở xung quanh khớp xương cổ tay. Có nhiều đường gân bao quanh khớp xương cổ tay.

Bệnh viêm gân cổ tay thường chỉ ảnh hưởng lên một trong những đường gân ấy, nhưng cũng có thể là hai đường gân hoặc hơn. Nhiều trường hợp viêm gân cổ tay xảy ra tại những chỗ mà các đường gân gặp nhau hay chạy qua chỗ lồi của xương.

Các đường gân cổ tay luồn qua những bao trơn nhẵn khi chúng đi gần khớp xương cổ tay. Các bao gân này giúp các đường gân trượt nhẹ dễ dàng. Khi bị bệnh viêm gân cổ tay, bao gân dày lên, làm các đường gân trượt khó khăn hơn. Tình trạng viêm sưng cũng làm chuyển động của các đường gân trở thành đau đớn và khó khăn.

Trên lâm sàng thường gặp nhất là viêm bao gân vùng mỏm châm xương quay (hội chứng De Quervain): Vùng mỏm châm xương quay có một bao hoạt dịch bọc chung hai gân của cơ dài dạng và ngắn duỗi ngón tay cái. Khi bao này bị viêm sẽ gây nên đau, hạn chế vận động ngón cái.

hội chứng De Quervain - Ảnh BSCC

Bệnh thường do công việc phải vận động nhiều ở cổ tay như: Đánh máy, gõ bàn phím vi tính, giặt quần áo bằng tay… hoặc các hoạt động liên quan đến phụ nữ mang thai và cho con bú.

Theo Đông y, do gân cơ vùng cổ tay bị tổn thương, khí trệ huyết ứ gây nên đau. Triệu chứng: Sưng và đau bờ ngoài của mỏm châm xương quay, đau tăng lên khi phải sử dụng ngón tay cái và đau liên tục nhất là về đêm. Có thể thấy vùng này hơi sưng và nề, ấn vào đau, khi làm một số động tác thì đau tăng.

Điều trị: Day ấn hoặc cứu các huyệt: Dương khê, Liệt khuyết, Hợp cốc.

Thuốc đắp có thể dùng: Lá ngải cứu tươi xào nóng với dấm, bọc trong túi vải đắp, chườm vào chỗ đau, để khoảng 30 phút đến 1 giờ.

Rễ hẹ 100g, giấm chua 50ml. Rễ hẹ rửa sạch, giã nát, thêm dấm rồi bọc trong túi vải đắp vào chỗ đau, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

Gừng sống 20g, hành củ 15g, bột mì 30g. Đem gừng và hành giã nát rồi cho bột mì vào. Xào nóng, sau đó đắp vào chỗ đau, dùng băng vải cố định lại. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

Lá ớt cay 50g, rượu vừa đủ. Lá ớt rửa sạch, giã nát, xào nóng rồi cho thêm chút rượu, bọc trong túi vải đắp vào chỗ đau khi thuốc còn nóng. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần. Khi thuốc nguội có thể xào lại 1-2 lần.

Các huyệt có tác dụng trị bệnh - Ảnh BVCC

Cẩn thận biến chứng nghiêm trọng

Viêm bao gân cổ tay không phải là một bệnh lý quá nguy hiểm, hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, người bệnh cần phải lưu ý thực hiện điều trị ngay khi phát hiện những triệu chứng của bệnh. Việc này giúp giảm thiểu tình trạng bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng đến gân cổ tay, gây khó khăn cho người bệnh trong các hoạt động thường ngày.

Hơn nữa, điều trị viêm bao gân cổ tay sớm cũng là một phương pháp phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng hơn ở cơ xương khớp như xơ cứng bì hay nhiễm trùng lan rộng.

Biểu hiện của bệnh - Ảnh BSCC

Những triệu chứng của bệnh thường gặp gồm: Khó cử động bàn tay và cổ tay, đặc biệt là những động tác xoay cổ tay như mở bình nước, xoay nắm cửa hoặc nâng vác; Cảm giác căng cơ, cứng khớp khi hoạt động tay; Sưng gân cổ tay; Đau cổ tay, cơn đau dọc từ cổ tay đến ngón cái hoặc ngón út; Ở một số trường hợp, người bệnh cũng có thể bị sốt; Bệnh nhân được khuyến cáo đến thăm khám với bác sĩ cơ xương khớp ngay khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ bệnh.

Viêm bao gân cổ tay sẽ tiến triển nhanh, làm tình trạng tổn thương ở các gân cổ tay nghiêm trọng hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thường ngày của người bệnh như đứt gân hoặc rách gân. Đặc biệt nguy hiểm khi tình trạng viêm lan sang các khớp xung quanh làm cứng khớp hoặc nhiễm trùng lan rộng, ảnh hưởng lớn đến tính mạng người bệnh.

Cách phòng ngừa viêm bao gân cổ tay Viêm bao gân cổ tay có thể dễ dàng phòng ngừa bằng những hoạt động rất nhỏ, thuộc về thói quen sống: Hạn chế tạo áp lực lớn lên cổ tay. Thực hiện những bài tập khởi động trước khi hoạt động thể chất. Đặc biệt là các hoạt động cần sử dụng lực tay nhiều. Gặp bác sĩ ngay khi cổ tay gặp chấn thương để được nhận điều trị cổ tay kịp thời. Thường xuyên tập những bài tập tăng cường cơ cổ tay để các gân được bảo vệ chắc chắn hơn. Hạn chế hoặc ngừng hút thuốc. Đeo nẹp cố định, hạn chế hoạt động khi cổ tay đang bị sưng hoặc đau.

Lương y Hoàng Duy Tân (nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai)