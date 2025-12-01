Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Nội dung bức thư Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài viết:

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920-13/12/2025), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến đồng chí Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước những lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm thân thiết nhất.

Trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Nhân dân Lào anh em đã giành được những thắng lợi to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong sự nghiệp vẻ vang đó, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước với vai trò quan trọng của mình đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh và sáng tạo đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của đất nước Lào.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định luôn coi trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Một lần nữa, tôi chúc đồng chí Chủ tịch Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân Lào.

Chào thân ái!