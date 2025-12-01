Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước CHDCND Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào, trưa 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Văn Hiếu/VOV

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trân trọng trao Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

trao-huy-chuong.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Bày tỏ vô cùng vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân và cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

trao-huy-chuong-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

trao-huy-chuong-3.jpg

Đồng thời, Tổng Bí thư khẳng định tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vẻ vang và nền hoà bình, độc lập của hai nước và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh, đúng như câu tục ngữ "Đoàn kết là sức mạnh".

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ thuỷ chung son sắt Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân hai nước.

trao-huy-chuong-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm kính chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và lãnh đạo hai nước dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp cao cả của mình; chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

#Huân chương Vàng #Lào #Tổng bí thư Tô Lâm #trao Huân chương Vàng #quan hệ Việt Lào

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vientiane, bắt đầu các hoạt động thăm cấp Nhà nước Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Vientiane, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Sáng nay 1/12 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm Cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

tham-lao-518.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Hôm nay (1/12), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 01 đến 02/12/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân. Chuyến công tác của Tổng bí thư lần này sẽ tạo động lực mới cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

tham-lao.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Dấu ấn đặc biệt từ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư

Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, ngày 1-2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Mối quan hệ 'có một không hai' trong quan hệ quốc tế

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.