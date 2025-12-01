Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước CHDCND Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào, trưa 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trân trọng trao Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Bày tỏ vô cùng vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân và cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng thời, Tổng Bí thư khẳng định tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vẻ vang và nền hoà bình, độc lập của hai nước và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh, đúng như câu tục ngữ "Đoàn kết là sức mạnh".

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ thuỷ chung son sắt Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm kính chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và lãnh đạo hai nước dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp cao cả của mình; chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.