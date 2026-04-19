Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự IPU-152

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng. Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai, bằng cách chung tay hợp tác, đoàn kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực và bằng hành động thiết thực của mỗi quốc gia, trên cơ sở thượng tôn pháp luật và vì hòa bình và phát triển.

Cùng với các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, Đoàn Việt Nam cũng đã tham gia tích cực tại các phiên họp của Hội đồng Điều hành IPU, các Ủy ban thường trực của IPU, Diễn đàn Nữ nghị sĩ, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP), Nhóm địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương (APG), Nhóm ASEAN +3; tham dự Tọa đàm về Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, có những đóng góp trực tiếp xây dựng nhiều văn kiện của Đại hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước như: Tổng thư ký IPU; Chủ tịch Hạ viện Thổ Nhĩ Kỳ; Chủ tịch Thượng viện Bỉ; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; Chủ tịch Quốc hội Grudia; Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan; Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà; Phó Chủ tịch Quốc hội Lào…

Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ…

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli.

Tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Tại thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO); tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy - Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italy; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italy…

Với các hoạt động thực chất, chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11–17/4/2026 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các tổ chức đa phương, thể hiện Việt Nam có những đóng góp thực chất, hiệu quả có trách nhiệm.

Qua chuyến thăm hai nước, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được đẩy mạnh về chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng – an ninh, giáo dục – đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bài liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 17/4 (giờ địa phương), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, trong khuôn khổ tham dự IPU-152 và các hoạt động song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hiện cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Dù ở xa quê hương Việt Nam nhưng bà con vẫn hàng ngày dõi theo tin tức ở quê nhà, vui mừng phấn khởi trước những bước đi lên và hội nhập mạnh mẽ với thế giới của đất nước Việt Nam; luôn có những đóng góp hướng về quê hương.

Hiện, ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa có Hội người Việt Nam nhưng Đại sứ quán cùng với bà con đã thành lập được Ban Liên lạc cộng đồng và đang tích cực triển khai các bước tiến tới thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, để bà con có ngôi nhà chung, gắn kết và tương trợ lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Bờ Biển Ngà; vui mừng nhận thấy, đất nước Bờ Biển Ngà, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ouatara đã đạt được những kết quả quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, công tác điều hành kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân được đảm bảo. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bờ Biển Ngà là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh trong nhiều năm qua và trở thành trung tâm kinh tế quan trọng ở khu vực Tây Phi, có tiếng nói ngày càng quan trọng tại khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc IPU-152

Tối 15/4 (giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU-152.

Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn 60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sĩ của gần 114 nghị viện thành viên IPU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.