Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc IPU-152

Tối 15/4 (giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU-152.

Theo Lê Tuyết/VOV

Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn 60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sĩ của gần 114 nghị viện thành viên IPU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU lần thứ 152, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nghị viện trong việc chuyển hóa các cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, qua đó củng cố hiệu quả của hệ thống đa phương. Ông đề cao hợp tác quốc tế, đối thoại và quản trị bao trùm như những yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức toàn cầu và đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên Hợp Quốc và các nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.

Phát biểu chào mừng khai mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là một sự kiện có tầm quan trọng lịch sử với chủ đề hết sức thời sự, không chỉ ở tầm toàn cầu mà trực tiếp gắn với những diễn biến quan trọng trong khu vực. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, công lý vì các thế hệ tương lai; không chỉ thông qua các phát biểu, các sáng kiến, ý tưởng mà quan trọng hơn nữa là thông qua hành động hướng tới người dân.

Các đại biểu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh cần củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương, xây dựng một cấu trúc quan hệ quốc tế mới theo hướng công bằng hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, cũng như cảnh báo nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu và những hệ lụy lâu dài đối với tương lai nhân loại. Bà khẳng định vai trò trung tâm của nghị viện trong việc xây dựng đồng thuận, dẫn dắt chính sách và định hình các giải pháp toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nghị viện cần xác định ba định hướng quan trọng là: thúc đẩy tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn vì các thế hệ tương lai, qua đó củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Chủ tịch IPU Tulia Ackson phát biểu tại lễ khai mạc IPU-152

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hoà bình, hợp tác, phát triển ở các khu vực và trên thế giới, cũng như bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống của người dân, thông qua đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm.

Chia sẻ về những nỗ lực của IPU, ông Chungong cho biết sẽ tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2026 như Diễn đàn Nữ nghị sĩ toàn cầu (6/2026 tại Serbia), Đại hội đồng IPU-153 (10/2026 tại Tanzania). Về kết quả của IPU-152, ông Chungong kêu gọi Khoá họp thảo luận và thông qua 02 nghị quyết quan trọng về Vai trò của nghị viện trong thiết lập các cơ chế mạnh mẽ quản lý hậu xung đột, khôi phục nền hòa bình công bằng, bền vững và Xây dựng một nền kinh tế toàn cầu công bằng, bền vững: Vai trò của các Nghị viện trong chống chủ nghĩa bảo hộ, giảm thuế quan và ngăn ngừa hành vi trốn thuế của doanh nghiệp.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại hội đồng IPU-152 sẽ họp từ 15-19/4/2026, theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với bà Valentina Ivanovna Matviyenko Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.
vov.vn
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152, nâng tầm vị thế Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-17/4/2026.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152 thể hiện Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất và thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU và sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp

Chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn Nghị sỹ Hy Lạp thăm Việt Nam, tiếp nối sau chuyến thăm Hy Lạp vừa qua của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (tháng 10/2025); nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội và nhân dân Hy Lạp đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt hai nước.

Báo cáo Tổng kết công cuộc đổi mới định hướng XHCN 40 năm qua ở Việt Nam

Báo Tri thức và Cuộc sống giới thiệu Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

