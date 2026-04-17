Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Bờ Biển Ngà; vui mừng nhận thấy, đất nước Bờ Biển Ngà, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ouatara đã đạt được những kết quả quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, công tác điều hành kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân được đảm bảo. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bờ Biển Ngà là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh trong nhiều năm qua và trở thành trung tâm kinh tế quan trọng ở khu vực Tây Phi, có tiếng nói ngày càng quan trọng tại khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi.

Bày tỏ vui mừng với quan hệ song phương tốt đẹp, quan hệ kinh tế - thương mại phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè Châu Phi, trong đó Bờ Biển Ngà là một trong những đối tác quan trọng, là “cửa ngõ” để Việt Nam tiếp cận, thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực Tây Phi.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại và đầu tư nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất trên cơ sở bình đẳng, cân bằng, cùng có lợi, hai bên cần chú trọng khai thác thế mạnh của các mặt hàng thương mại truyền thống như gạo, điều và tiếp tục đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu khác. Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất là trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi khẳng định Việt Nam là một đối tác chiến lược của Bờ Biển Ngà ở Châu Á, có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế - thương mại với Bờ Biển Ngà do hai nước có vị trí bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, nhất là về nông sản. Đồng thời, đất nước và dân tộc Việt Nam cũng luôn được Lãnh đạo và nhân dân Bờ Biển Ngà ngưỡng mộ vì lịch sử đấu tranh kiên cường cho mục tiêu độc lập dân tộc, hạnh phúc, tự do cho người dân và đặc biệt là những thành tựu toàn diện của công cuộc Đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành trong 40 năm qua, nhất là trong các lĩnh vực phát triển con người, giáo dục đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới…

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi khẳng định Việt Nam là một đối tác chiến lược của Bờ Biển Ngà ở Châu Á.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới có nhiều phức tạp, cũng như xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng ở những khu vực là thị trường quan trọng của cả hai nước, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam đóng góp cho việc xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có thông qua phối hợp tại IPU.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà rất muốn được tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, kể cả các đoàn hợp tác liên nghị viện và mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, trước mắt, đang dự định cử đoàn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy thương mại nông sản… ở Việt Nam nói chung và đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Lãnh đạo và nhân dân Bờ Biển Ngà dành cho Việt Nam; đánh giá cao các đề xuất hợp tác cụ thể; khẳng định Quốc hội, các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung, ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng rất hoan nghênh và sẽ tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hiệu quả với Bờ Biển Ngà trên những lĩnh vực cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp, hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, IPU, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết.