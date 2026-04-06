Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn

Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Thiên Tuấn

Sáng 6/4/2026, thực hiện nghi lễ tuyên thệ, ông Trần Thanh Mẫn nói: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

202604061141180560-z7696199524905-e3a186ed549c5219fee268eeb96847c3.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

"Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế...

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#Trần Thanh Mẫn #Chủ tịch Quốc hội #tuyên thệ #nhậm chức #quốc hội #chân dung

[INFO] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn

Ngày 6/4/2026, Quốc hội chính thức bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

Ngày mai, Quốc hội khoá XVI khai mạc, bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới

Ngày mai, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ngày 5/4, tại phiên họp trù bị, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Theo đó, ngày mai (6/4/2026), kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới sẽ chính thức khai mạc.

202512111538090263-z7315931910121-b7f9eb480a8a36a205f8634e3b30abd5.jpg
Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

