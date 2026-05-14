Chủ tịch Phường Hạnh Thông: Chính quyền là cầu nối vững chắc để sáng tạo thăng hoa

Đó là lời khẳng định đầy tâm huyết của bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông tại sự kiện “Tuổi trẻ Sáng tạo” diễn ra sáng ngày 14/5/2026 do phường Hạnh Thông phối hợp cùng Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) tổ chức.

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), đồng thời là bước đi quyết liệt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển chuyển đổi số quốc gia .

Sự kiện đã thu hút khoảng 400 đại biểu, cùng sự góp mặt đông đảo của các em học sinh đến từ các trường THPT Gò Vấp, THCS Phan Văn Trị, THCS Gò Vấp, THCS Trường Sơn và THCS Nguyễn Văn Trỗi .

Ngay từ sớm, không gian triển lãm STEM Day đã trở thành tâm điểm với những sản phẩm sáng tạo đầy ấn tượng của các em học sinh và sinh viên IUH .

Lãnh đạo phường Hạnh Thông và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tham quan, khích lệ những “viên gạch” ý tưởng của học sinh trên địa bàn.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động tham quan trực tiếp các phòng thí nghiệm hiện đại của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM . Tại đây, các em học sinh đã có cơ hội tận mắt chứng kiến quy trình nghiên cứu khoa học, giúp khơi dậy niềm đam mê và xây dựng “tư duy số” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường .

Tại hội nghị, bà Phạm Trần Bích Thuận, đại diện Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế của IUH, đã trình bày tham luận về hoạt động STEM và đổi mới sáng tạo tại nhà trường. Bà cho biết, IUH đã có một hành trình dài trong việc đổi mới giáo dục, tiêu biểu là việc triển khai tập huấn giảng dạy theo phương pháp PBL (Project-based Learning) từ cuối năm 2017 và áp dụng toàn trường vào năm 2019.

Mô hình đổi mới sáng tạo tại IUH được vận hành bài bản từ khâu hình thành ý tưởng đến việc tạo ra sản phẩm mới và tiến tới thành lập các doanh nghiệp Start-up hoặc Spin-off. Những thành tích quốc tế như giải Nhì tại cuộc thi EPICS 8 với dự án AIoT trong nuôi trồng thủy sản đã chứng minh năng lực sáng tạo không giới hạn của đội ngũ trí thức trẻ.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông đã có những chia sẻ sâu sắc về vai trò của khoa học công nghệ . Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam năm 1963, bà nhấn mạnh rằng khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải quay lại phục vụ quần chúng .

Khẳng định tầm nhìn của địa phương, bà Phạm Thị Thanh Nhàn phát biểu: “Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà ‘tư duy số’ và văn hóa sáng tạo phải thấm nhuần vào từng nếp nghĩ, từng hành động của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi ý tưởng sáng tạo của các em, dù nhỏ nhất, đều là một viên gạch quý giá xây dựng nên một TP HCM hiện đại trong tương lai”.

Bà cũng đưa ra lời cam kết mạnh mẽ về vai trò của chính quyền trong việc hỗ trợ hệ sinh thái sáng tạo: “Chúng tôi cam kết luôn là cầu nối vững chắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Nhà trường - Nhà nước - Nhà doanh nghiệp được vận hành hiệu quả trên địa bàn phường. Điều này góp phần thực hiện mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030”.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương . Với tinh thần “Sáng tạo hôm nay - Thịnh vượng ngày mai”, phường Hạnh Thông đang vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên số với sức mạnh từ tri thức và sự đồng lòng của toàn xã hội .

