Chủ tịch nước cách chức 1 trường hợp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Lương Cường đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước.

KỊP THỜI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CẤP CAO

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước.

Với việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tỉnh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Trong bối cảnh đó, trên các cương vị, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó (Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XV), Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và những nhiệm vụ theo phân công của Đảng; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, đưa đất nước vũng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cạo; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp; chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua (tăng hơn 37% về số lượng so với nhiệm kỳ trước), bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ, chức danh tư pháp được thực hiện theo đúng quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ giữ các chức danh tư pháp ngày một nâng cao. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 7 Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 5 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 7 Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, 12 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 3.800 Thẩm phán; quyết định miễn nhiệm 33 Thẩm phán, cách chức 1 Thẩm phán.

GIẢM BỚT TỘI DANH CHỊU ÁN TỬ HÌNH

Tại nghị trường Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người (tăng hơn 7 lần so với nhiệm kỳ trước) nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, đáp ứng yêu cầu về đối nội và đối ngoại của đất nước; chỉ đạo Hội đồng tư vấn đặc xá, các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để người đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình, sớm ổn định cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng.

Công tác đặc xá trong nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch; thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, cải tạo trở thành người có ích cho xã hội; được Nhân dân, dư luận đồng thuận, ủng hộ, cộng đồng quốc tế quan tâm theo dõi, đánh giá tích cực.

Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình được thực hiện thận trọng, khách quan, chặt chẽ, nhân văn, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, quyền của người bị kết án tử hình.

Xuất phát từ thực tiễn công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, Chủ tịch nước đã dành nhiều tâm huyết, trăn trở, suy nghĩ, báo cáo Bộ Chính trị giao Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự liên quan đến hình phạt tử hình và thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữư trình Bộ Chính trị. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự liên quan đến hình phạt tử hình và thi hành án tử hình, trình Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9, kịp thời tháo gỡ những khó khăn...