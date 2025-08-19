Hà Nội

Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Suzy gây chú ý

Giải trí

Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Suzy gây chú ý

Đều nổi tiếng, hai mỹ nhân Hàn Quốc Song Hye Kyo và Suzy gây chú ý mỗi khi gặp gỡ ở đời thường.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Song Hye Kyo và Suzy có buổi gặp gỡ thân mật. Đây không phải là lần đầu tiên hai mỹ nhân Hàn Quốc tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi bên nhau. Ảnh: Saostar.
Song Hye Kyo hơn Suzy 13 tuổi. Theo Tiền Phong, sau khi chạm mặt ở Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 3 vào tháng 6/2024, Song Hye Kyo chủ động mời đàn em đến nhà chơi. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Song Hye Kyo và Suzy ăn mặc đơn giản, thường để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng khi hội ngộ. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Tháng 8/2024, Song Hye Kyo gửi xe đồ ăn ủng hộ Suzy quay phim. "Món quà bất ngờ chị Hye Kyo. Cảm ơn chị. Em sẽ ăn ngon và chăm chỉ làm việc. Chị gái ngọt ngào của em", Suzy viết. Ảnh: Thanh Niên Việt.
Sinh nhật Song Hye Kyo vào tháng 12/2024, Suzy cùng đàn chị ăn uống. Ảnh: Instagram Song Hye Kyo.
Suzy tặng quà cho Song Hye Kyo. "Ngày em gái xinh đẹp tặng quà sinh nhật cho tôi", Song Hye Kyo viết. Ảnh: Instagram Song Hye Kyo.
Song Hye Kyo và Suzy đều là diễn viên nổi tiếng. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Theo Znews, trước khi là thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A, Suzy là người mẫu ảnh. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ sinh năm 1994 tập trung đóng phim. Ảnh: Instagram Suzy.
Suzy được mệnh danh là "tình đầu quốc dân". Ảnh: Dân Việt.
Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp từ cuối những năm 1990. Theo VOV, cô vụt sáng từ bộ phim Trái tim mùa thu năm 2000. Ảnh: Instagram Song Hye Kyo.
Song Hye Kyo vẫn miệt mài đóng phim. Dự án gần nhất của "ngọc nữ" là phim điện ảnh Dark nuns ra rạp vào tháng 1/2025. Ảnh: Instagram Song Hye Kyo.
