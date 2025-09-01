Hà Nội

Vợ tài tử Hyun Bin mặc táo bạo khoe vóc dáng gợi cảm

Giải trí

Vợ tài tử Hyun Bin mặc táo bạo khoe vóc dáng gợi cảm

Son Ye Jin - vợ Hyun Bin liên tục diện váy hở lưng trần khoe dáng vóc quyến rũ sau 3 năm sinh con trai đầu lòng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Xuất hiện trong trang phục kiệm vải, diễn viên Son Ye Jin khiến người hâm mộ mê mệt bởi vẻ gợi cảm. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Vợ tài tử vợ Hyun Bin khoe lưng trần gợi cảm, không chút mỡ thừa. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Son Ye Jin vẫn giữ được đường cong hình thể gây mê sau 3 năm sinh nở. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Nữ diễn viên liên tục diện váy hở lưng trần gợi cảm. Ảnh: Tiền Phong.
Không ít lần vợ Hyun Bin ăn mặc táo bạo. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Nữ diễn viên khoe vẻ gợi cảm với bikini khi đi biển. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Son Ye Jin quyến rũ, trẻ trung, chả trách Hyun Bin mê mệt. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Son Ye Jin và Hyun Bin hẹn hò sau khi đóng chung phim Hạ cánh nơi anh năm 2020. Tháng 3/2022, đôi uyên ương tổ chức đám cưới. Tháng 11/2022, Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Nữ diễn viên phim Hương mùa hè không tiết lộ hình ảnh con trai đầu lòng. Ảnh: Vietnamnet.
Son Ye Jin từng tạm lui về hậu phương sau khi kết hôn. Gần đây, cô trở lại với diễn xuất. Ảnh: Znews.
Son Ye Jin đóng vợ Lee Byung Hun trong phim mới có tên No other choice. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Theo Tiền Phong, phim No other choice kể về Yoo Man Soo (Lee Byung Hun), làm việc tại công ty giấy trong 25 năm, có vợ (Son Ye Jin) và hai con. Cuộc đời bị đảo lộn khi Man Soo đột ngột bị sa thải. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 24/9. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
