Nơi giữa mùa đông tuyết rơi vẫn vô tư tắm biển

Vào tháng 12 năm 2004, khu nghỉ mát Tropical Islands mở cửa, đón nhận một lượng khách khổng lồ. Chỉ cần bước chân qua cánh cửa, một thế giới tự nhiên thu nhỏ tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Với nhiệt độ luôn ổn định ở 26 độ C, mở cửa quanh năm, nghĩa là dù có là mùa đông tuyết rơi trắng xóa, du khách vẫn có thể diện những bộ bikini nóng bỏng, nằm trải dài trên bờ biển cát trắng tinh bên trong. Với diện tích lên đến 66.000 mét vuông, Tropical Islands ở một thời điểm có thể chứa đến 6.000 người. Bên trong là một khu vườn nhiệt đới với hơn 600 loài thực vật khác nhau, thậm chí có cả quần thể rừng ngập mặn bao quanh một con đường đi bộ dài 1km. Khu vực biển nhiệt đới có diện tích 3.000 mét vuông, nhiệt độ của nước không đổi luôn là 28 độ C và một bãi cát dài 200 mét. Đầm phá của khu nghỉ mát rộng 1.200 mét vuông, có nhiệt độ không đổi là 32 độ C. Một dòng chảy ngược, hai đường trượt nước và bồn tạo sóng ở các vịnh cung cấp cho du khách một số trò chơi cảm giác mạnh. Quần đảo nhiệt đới là nơi có tháp trượt nước cao nhất nước Đức, nó cao 27 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Sau khi vui chơi, du khách có thể nghỉ dưỡng tại đây, có 191 phòng, 10 khu nhà nghỉ riêng và 133 chiếc lều được dựng bên trong rừng, đem đến cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất. Khu nghỉ dưỡng này còn có khu spa riêng biệt, phòng xông hơi nhiệt đới, khu cắm trại ngoài trời, phòng ngồi thiền…Hầu như du khách đều có thể tìm thấy cho mình những tiện ích như mong muốn. Đặc biệt, nhiều người rất ưa chuộng spa tắm bùn hay tắm lộ thiên ở hẻm núi Alcantara. Những khung cảnh tuyệt đẹp bên trong Tropical Islands cứ khiến du khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: Liệu mọi thứ có phải là một giấc mơ hay không?

Vào tháng 12 năm 2004, khu nghỉ mát Tropical Islands mở cửa, đón nhận một lượng khách khổng lồ. Chỉ cần bước chân qua cánh cửa, một thế giới tự nhiên thu nhỏ tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Với nhiệt độ luôn ổn định ở 26 độ C, mở cửa quanh năm, nghĩa là dù có là mùa đông tuyết rơi trắng xóa, du khách vẫn có thể diện những bộ bikini nóng bỏng, nằm trải dài trên bờ biển cát trắng tinh bên trong. Với diện tích lên đến 66.000 mét vuông, Tropical Islands ở một thời điểm có thể chứa đến 6.000 người. Bên trong là một khu vườn nhiệt đới với hơn 600 loài thực vật khác nhau, thậm chí có cả quần thể rừng ngập mặn bao quanh một con đường đi bộ dài 1km. Khu vực biển nhiệt đới có diện tích 3.000 mét vuông, nhiệt độ của nước không đổi luôn là 28 độ C và một bãi cát dài 200 mét. Đầm phá của khu nghỉ mát rộng 1.200 mét vuông, có nhiệt độ không đổi là 32 độ C. Một dòng chảy ngược, hai đường trượt nước và bồn tạo sóng ở các vịnh cung cấp cho du khách một số trò chơi cảm giác mạnh. Quần đảo nhiệt đới là nơi có tháp trượt nước cao nhất nước Đức, nó cao 27 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Sau khi vui chơi, du khách có thể nghỉ dưỡng tại đây, có 191 phòng, 10 khu nhà nghỉ riêng và 133 chiếc lều được dựng bên trong rừng, đem đến cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất. Khu nghỉ dưỡng này còn có khu spa riêng biệt, phòng xông hơi nhiệt đới, khu cắm trại ngoài trời, phòng ngồi thiền…Hầu như du khách đều có thể tìm thấy cho mình những tiện ích như mong muốn. Đặc biệt, nhiều người rất ưa chuộng spa tắm bùn hay tắm lộ thiên ở hẻm núi Alcantara. Những khung cảnh tuyệt đẹp bên trong Tropical Islands cứ khiến du khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: Liệu mọi thứ có phải là một giấc mơ hay không?