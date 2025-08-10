Hà Nội

Choáng với loài khủng long “bọc thép” từ đầu đến đuôi

Giải mã

Ankylosaurus là loài khủng long bọc giáp nổi bật nhất thời Kỷ Phấn trắng, nổi tiếng với lớp giáp nặng nề và cái đuôi như cây chùy đáng gờm.

T.B (tổng hợp)
1. Ankylosaurus có lớp giáp cơ thể cực kỳ chắc chắn. Lớp da của nó được bao phủ bởi các tấm xương lớn gọi là osteoderm, giúp bảo vệ khỏi các loài ăn thịt như Tyrannosaurus rex. Ảnh: Pinterest.
1. Ankylosaurus có lớp giáp cơ thể cực kỳ chắc chắn. Lớp da của nó được bao phủ bởi các tấm xương lớn gọi là osteoderm, giúp bảo vệ khỏi các loài ăn thịt như Tyrannosaurus rex. Ảnh: Pinterest.
2. Đuôi của Ankylosaurus là một vũ khí đáng sợ. Chiếc đuôi giống như chùy nặng, có thể được dùng để đánh gãy xương của kẻ thù trong lúc tự vệ. Ảnh: Pinterest.
2. Đuôi của Ankylosaurus là một vũ khí đáng sợ. Chiếc đuôi giống như chùy nặng, có thể được dùng để đánh gãy xương của kẻ thù trong lúc tự vệ. Ảnh: Pinterest.
3. Ankylosaurus là loài ăn thực vật thuần túy. Dù ngoại hình trông dữ dằn, loài này chỉ ăn lá cây, dương xỉ và thực vật thấp gần mặt đất. Ảnh: Pinterest.
3. Ankylosaurus là loài ăn thực vật thuần túy. Dù ngoại hình trông dữ dằn, loài này chỉ ăn lá cây, dương xỉ và thực vật thấp gần mặt đất. Ảnh: Pinterest.
4. Có thân hình rất thấp và dài. Chiều cao của Ankylosaurus chỉ khoảng 1,5 mét nhưng chiều dài có thể đạt tới 6–8 mét, khiến cơ thể chúng chắc chắn như một chiếc xe tăng. Ảnh: Pinterest.
4. Có thân hình rất thấp và dài. Chiều cao của Ankylosaurus chỉ khoảng 1,5 mét nhưng chiều dài có thể đạt tới 6–8 mét, khiến cơ thể chúng chắc chắn như một chiếc xe tăng. Ảnh: Pinterest.
5. Hộp sọ của nó cực kỳ dày và cứng. Hộp sọ có nhiều tấm giáp bao quanh và rất chắc chắn, bảo vệ tốt cả phần đầu vốn là điểm yếu ở nhiều loài. Ảnh: Pinterest.
5. Hộp sọ của nó cực kỳ dày và cứng. Hộp sọ có nhiều tấm giáp bao quanh và rất chắc chắn, bảo vệ tốt cả phần đầu vốn là điểm yếu ở nhiều loài. Ảnh: Pinterest.
6. Mũi Ankylosaurus có hình ống xoắn phức tạp. Cấu trúc mũi độc đáo có thể giúp làm mát không khí hoặc tăng khả năng nhận diện mùi. Ảnh: Pinterest.
6. Mũi Ankylosaurus có hình ống xoắn phức tạp. Cấu trúc mũi độc đáo có thể giúp làm mát không khí hoặc tăng khả năng nhận diện mùi. Ảnh: Pinterest.
7. Ankylosaurus sống vào cuối Kỷ Phấn trắng. Loài này xuất hiện khoảng 66 triệu năm trước, cùng thời với những khủng long nổi tiếng khác như Triceratops và Tyrannosaurus. Ảnh: Pinterest.
7. Ankylosaurus sống vào cuối Kỷ Phấn trắng. Loài này xuất hiện khoảng 66 triệu năm trước, cùng thời với những khủng long nổi tiếng khác như Triceratops và Tyrannosaurus. Ảnh: Pinterest.
8. Hóa thạch của Ankylosaurus rất hiếm và không đầy đủ. Hầu hết các mẫu vật tìm thấy chỉ là các phần rời rạc, nên nhiều chi tiết về cơ thể thật sự của nó vẫn còn là bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
8. Hóa thạch của Ankylosaurus rất hiếm và không đầy đủ. Hầu hết các mẫu vật tìm thấy chỉ là các phần rời rạc, nên nhiều chi tiết về cơ thể thật sự của nó vẫn còn là bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
#khủng long Ankylosaurus #giáp bảo vệ khủng long #đuôi chùy Ankylosaurus #khủng long ăn thực vật #giáp osteoderm #khủng long thời Kỷ Phấn trắng

