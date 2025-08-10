Choáng với loài khủng long “bọc thép” từ đầu đến đuôi

Ankylosaurus là loài khủng long bọc giáp nổi bật nhất thời Kỷ Phấn trắng, nổi tiếng với lớp giáp nặng nề và cái đuôi như cây chùy đáng gờm.
Chiếc Garagisti & Co GP1 hoàn toàn mới này có thể sẽ là siêu xe yêu thích mới của bạn khi nhẹ hơn cả Miata và có động cơ V12, số sàn rất khủng khiếp.
Khi làm việc trong Tử Cấm Thanh để bảo vệ hoàng đế và hậu cung, thị vệ nhà Thanh được phép mang theo vũ khí. Hoàng đế không lo bị thị vị ám sát vì một số lý do.
Bỏ học như Bill Gates nhưng từ thế kỷ 16, Galileo Galilei đã khiến cả nhân loại thay đổi nhờ những khám phá đặt nền móng cho khoa học hiện đại.
Lương Thuỳ Linh khác lạ với mái tóc ngắn và lối trang điểm đậm, sắc sảo. Con gái Cường Đôla - Đàm Thu Trang hóa công chúa cổ tích mừng sinh nhật.
Bugatti Brouillard là phiên bản coupe W16 Mistral, khung bằng carbon và động cơ W16 từ Chiron, đánh dấu sự ra đời của bộ phận "hàng thửa" Programme Solitare.
Song Ngư gặp cản trở, không nên cố chấp kẻo mắc bẫy. Sư Tử gặp áp lực, muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.
Tán lá xanh mát, quả ngọt, lại chứa “bí ẩn phong thủy” giúp gia chủ vượng khí, may mắn và tiền tài rộn ràng quanh năm.
Được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam, bướm đuôi dài xanh lá chuối (Argema maenas) là một trong những loài côn trùng đẹp mắt và kỳ bí nhất rừng mưa nhiệt đới .
Chiếc Aston Martin Valkyrie này sử dụng camera kỹ thuật số thay cho gương truyền thống, thiết kế của xe siêu đẹp và sản xuất giới hạn ở mức 150 chiếc.
Lực lượng Ukraine đã chặn một máy bay không người lái mang theo mìn PTM-3 chống tăng, làm nổi bật chiến thuật rải mìn từ xa trên đường và cánh đồng của Nga.
Từng được xem là loài cỏ dại không có giá trị kinh tế, nhưng giờ đây bồn bồn trở thành đặc sản trứ danh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Cà Mau
Để che nắng cho cây trong khuôn viên không bị héo, khu chung cư này không sử dụng lưới đen, thay vào đó là những chiếc ô lớn.
Shadowverse: Worlds Beyond ra mắt toàn cầu sau 5 năm phát triển, lập tức chiếm top 1 trên cả App Store và Steam chỉ sau 24 giờ, gây sốt cộng đồng game thủ.
Chỉ trong 9 ngày tới, 3 con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, vận xui tan biến, tiền bạc, cơ hội và thành công cùng kéo đến.
Các nhà khảo cổ học thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) bất ngờ tìm thấy vết tích của một xưởng chế tạo lưỡi dao cổ ở miền Nam Israel.
Công an Hà Nội huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị cùng 245 xe cơ giới chuyên dụng tại chương trình ngày hội "Vì Thủ đô bình yên".
Các nhà khảo cổ tìm thấy áo giáp đồng nguyên vẹn tại Cộng hòa Séc, được cho là một trong những hiện vật quý hiếm gắn với huyền thoại Troy.
Việc phát hiện thêm các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời tiếp tục mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.
Halo là kính thông minh mới của Brilliant Labs được giới thiệu tích hợp công AI kèm với màn hình OLED sẽ ra mắt cuối 2025 với giá từ 299 đô.
Mẫu xe môtô Royal Enfield Bear 650 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan, làm sống lại di sản xế nổ mang phong cách scrambler với những trang bị hiện đại.