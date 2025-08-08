Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự kỳ dị của loài khủng long cuối cùng tồn tại trên quả đất

Giải mã

Sự kỳ dị của loài khủng long cuối cùng tồn tại trên quả đất

Triceratops là một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất thời Kỷ Phấn trắng, nổi bật với ba chiếc sừng và cái bờm xương ấn tượng phía sau đầu.

T.B (tổng hợp)
1. Có ba chiếc sừng đặc trưng trên đầu. Triceratops sở hữu hai sừng dài phía trên mắt và một sừng ngắn trên mũi, dùng để phòng thủ, giao chiến với kẻ thù hoặc tranh giành bạn tình. Ảnh: Pinterest.
1. Có ba chiếc sừng đặc trưng trên đầu. Triceratops sở hữu hai sừng dài phía trên mắt và một sừng ngắn trên mũi, dùng để phòng thủ, giao chiến với kẻ thù hoặc tranh giành bạn tình. Ảnh: Pinterest.
2. Là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trước đại tuyệt chủng. Triceratops sống cách đây khoảng 68–66 triệu năm, ngay trước khi sự kiện tiểu hành tinh kết thúc kỷ nguyên khủng long. Ảnh: Pinterest.
2. Là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trước đại tuyệt chủng. Triceratops sống cách đây khoảng 68–66 triệu năm, ngay trước khi sự kiện tiểu hành tinh kết thúc kỷ nguyên khủng long. Ảnh: Pinterest.
3. Có kích thước vô cùng ấn tượng. Loài này dài khoảng 9 mét, cao gần 3 mét và nặng đến 12 tấn – tương đương với một chiếc xe buýt hai tầng hiện đại. Ảnh: Pinterest.
3. Có kích thước vô cùng ấn tượng. Loài này dài khoảng 9 mét, cao gần 3 mét và nặng đến 12 tấn – tương đương với một chiếc xe buýt hai tầng hiện đại. Ảnh: Pinterest.
4. Bờm xương phía sau đầu có nhiều giả thuyết chức năng. Các nhà khoa học cho rằng chiếc bờm có thể dùng để bảo vệ cổ, điều hòa thân nhiệt hoặc tạo ấn tượng trong các màn giao phối. Ảnh: Pinterest.
4. Bờm xương phía sau đầu có nhiều giả thuyết chức năng. Các nhà khoa học cho rằng chiếc bờm có thể dùng để bảo vệ cổ, điều hòa thân nhiệt hoặc tạo ấn tượng trong các màn giao phối. Ảnh: Pinterest.
5. Là khủng long ăn thực vật có răng cực khỏe. Triceratops có hàng trăm chiếc răng sắc xếp thành nhiều dãy để nghiền nát lá cây cứng, cành non và các loại thực vật có sợi dai. Ảnh: Pinterest.
5. Là khủng long ăn thực vật có răng cực khỏe. Triceratops có hàng trăm chiếc răng sắc xếp thành nhiều dãy để nghiền nát lá cây cứng, cành non và các loại thực vật có sợi dai. Ảnh: Pinterest.
6. Từng bị nhầm là loài khác. Triceratops từng bị nhầm là một dạng trưởng thành của loài Torosaurus do hình dạng bờm xương khác biệt, nhưng nhiều nghiên cứu đã bác bỏ giả thuyết này. Ảnh: Pinterest.
6. Từng bị nhầm là loài khác. Triceratops từng bị nhầm là một dạng trưởng thành của loài Torosaurus do hình dạng bờm xương khác biệt, nhưng nhiều nghiên cứu đã bác bỏ giả thuyết này. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể đã sống theo bầy đàn. Dù từng được cho là sống đơn lẻ, một số phát hiện hóa thạch nhóm cho thấy Triceratops có thể đã sống theo đàn nhỏ để bảo vệ nhau khỏi kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể đã sống theo bầy đàn. Dù từng được cho là sống đơn lẻ, một số phát hiện hóa thạch nhóm cho thấy Triceratops có thể đã sống theo đàn nhỏ để bảo vệ nhau khỏi kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
8. Là biểu tượng văn hóa đại chúng. Triceratops xuất hiện trong nhiều phim ảnh, truyện tranh và đồ chơi, nổi bật như một biểu tượng khủng long hiền lành nhưng mạnh mẽ, đối lập với khủng long ăn thịt. Ảnh: Pinterest.
8. Là biểu tượng văn hóa đại chúng. Triceratops xuất hiện trong nhiều phim ảnh, truyện tranh và đồ chơi, nổi bật như một biểu tượng khủng long hiền lành nhưng mạnh mẽ, đối lập với khủng long ăn thịt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#khủng long Triceratops #khủng long cuối cùng #sừng Triceratops #bờm xương cổ #ăn thực vật khủng long #hóa thạch Triceratops

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT