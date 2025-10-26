Hà Nội

Choáng váng loài cá xương dài 16 mét, nặng hơn 40 tấn

Giải mã

Choáng váng loài cá xương dài 16 mét, nặng hơn 40 tấn

Leedsichthys là một trong những loài cá khổng lồ nhất từng tồn tại trong đại dương, sống vào kỷ Jura cách đây khoảng 165 triệu năm.

T.B (tổng hợp)
Là loài cá xương lớn nhất trong lịch sử. Chiều dài ước tính của Leedsichthys có thể đạt 16 mét, nặng hơn 40 tấn. Ảnh: Pinterest.
Chúng chỉ ăn sinh vật phù du. Giống cá voi ngày nay, Leedsichthys lọc nước để lấy thức ăn nhỏ bé. Ảnh: Pinterest.
Chúng giúp duy trì chuỗi thức ăn biển cổ đại. Bằng cách ăn phù du, chúng điều hòa sinh khối biển giống như cá voi hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Bơi chậm nhưng bền bỉ. Với thân hình lớn, chúng di chuyển chậm rãi nhưng có thể đi xa hàng trăm km. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch của chúng được tìm thấy khắp châu Âu. Đặc biệt phổ biến tại Anh, Pháp và Đức, cho thấy phạm vi sống rất rộng. Ảnh: Pinterest.
Bộ xương của chúng cực kỳ mong manh. Phần lớn hóa thạch tìm thấy đều không nguyên vẹn vì xương mỏng và dễ vỡ. Ảnh: Pinterest.
Được đặt tên theo nhà cổ sinh vật học Alfred Leeds. Ông là người đầu tiên phát hiện hóa thạch của loài này ở Anh vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Cá khổng lồ cổ đại #Loài Leedsichthys #Sinh vật phù du và chuỗi thức ăn #Hóa thạch và phân bố châu Âu #Đặc điểm sinh học cá khổng lồ #Phân tích xương mỏng và dễ vỡ

