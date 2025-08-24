Choáng ngợp 'thần điểu' hạ phàm, khoe bộ lông huyền ảo tựa tiên cảnh

Hà Nội

Giải mã

Không chỉ là loài chim quý hiếm, công trắng còn được ví như thần điểu bước ra từ truyền thuyết, với vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa huyền bí khó tin.

Theo Như Ý / DNVN
Theo các nhà nghiên cứu, sự xuất hiện của chim công trắng bắt nguồn từ đột biến gen làm mất sắc tố lông.
Trong tự nhiên, cứ khoảng 100 cá thể công chỉ có từ 1 đến 3 cá thể mang đột biến đặc biệt này.
Chính vì thế, số lượng chim công trắng trên thế giới rất ít, càng làm tăng giá trị của loài chim kiêu sa này.
Khi trưởng thành, một con trống có chiều dài cơ thể tới 2,25 mét, trong đó phần đuôi có thể vươn dài tới 1,5 mét.
Trọng lượng trung bình đạt từ 4 đến 6 kg, con mái thường nhỏ nhắn hơn dài khoảng 95 cm và nặng từ 2,75 đến 4 kg.
Điểm thu hút nhất chính là mùa sinh sản thời khắc mà chim trống xòe bộ đuôi trắng muốt, múa lượn để quyến rũ bạn tình.
Hình ảnh ấy được ví như một “bản giao hưởng thị giác”, phô diễn trọn vẹn sự kiêu kỳ và quyến rũ.
Sau mùa sinh sản, công trống sẽ rụng dần bộ lông đuôi, chờ thay lớp lông mới để tiếp tục một vòng đời sinh sản khác.
Chim công trắng không chỉ được xem là biểu tượng của sự thanh cao, thuần khiết mà còn là minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên, khiến bất kỳ ai có dịp chiêm ngưỡng cũng phải say đắm.
#chim #loài chim #chim công #khổng tước trắng #bạch khổng tước #động vật

