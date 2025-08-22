Ngỡ ngàng trước loài chim tí hon duy nhất thế giới có thể bay lùi

Chỉ có một loài chim trên Trái Đất sở hữu khả năng bay lùi kỳ diệu, nhỏ bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay khiến ai cũng kinh ngạc.
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) vốn đã quen thuộc trên ôtô, nhưng khi kết hợp với phanh tái sinh trên ôtô điện, cơ chế hoạt động có nhiều điểm khác biệt.
Đôi bông tai hình linh miêu vàng được phát hiện trên tuyến đường tơ lụa lịch sử đi qua Di tích Ani, một trung tâm thương mại quan trọng trong Thời Trung cổ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/8, Bọ Cạp cần giữ lý trí, khi có được may mắn tài lộc phải tận dụng triệt để. Kim Ngưu công danh sáng, không có rào cản.
Giao tranh ác liệt tại Donetsk, Lữ đoàn Azov đã dùng UAV phá hủy thiết giáp Nga ở Katerynivka, làm chậm bước tiến của Quân đội Nga tại khu vực này.
Gần đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thị trường bùng nổ những sản phẩm lưu niệm mang hơi thở của độc lập, tự do.
Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9, 2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Minh Nguyệt trò chuyện thân thiết.
Nissan bắt tay Roush Performance để ra mắt Frontier PRO-4X R 2026, mẫu bán tải off-road hiệu suất cao cạnh tranh trực tiếp Ford Ranger Raptor nhưng giá rẻ hơn.
Nhìn bên ngoài như lò gạch nhưng bên trong ngôi nhà là sự sáng tạo, hiện đại hòa quyện với truyền thống, mang đến nhiều điều thú vị.
Khu rừng tràm phủ rêu xanh ở Cam Lâm (Khánh Hòa) với vẻ đẹp huyền ảo như cổ tích đang trở thành điểm check-in gây sốt, hút đông đảo du khách tìm đến.
Thành công của 4 con giáp này không bao giờ dựa vào may mắn, mà dựa vào thời điểm chính xác và sự khôn ngoan của lòng kiên trì bền bỉ.
Ngoài Mai Thu Huyền, nhiều nghệ sĩ: Thu Quỳnh, Tú Oanh, Lê Khanh cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.
Cảnh sát Úc cảnh báo người dân tuyệt đối không cắm USB lạ vào thiết bị cá nhân, vì chỉ sau vài phút hacker có thể chiếm quyền và đánh cắp dữ liệu.
Từ tháng 9 -11/2025 sẽ là giai đoạn tiền bạc dồi dào, tinh thần mua sắm mạnh mẽ và thị trường cũng mở ra nhiều cơ hội cho 3 con giáp dưới đây.
Bức tượng quái thú này là bức tượng động vật lớn nhất được phát hiện trong nhiều thập kỷ khai quật ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Một gene gọi là ASDL, khác biệt giữa người hiện đại và người Neanderthal tuyệt chủng. Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal biến mất.
Cầy tai trắng (Arctogalidia trivirgata) là một loài thú nhỏ bé sống ở rừng nhiệt đới, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến giới nghiên cứu quan tâm.
Pixel Watch 4 mới nhất của Google là thiết bị đeo đầu tiên được trang bị chip Snapdragon W5+ Gen 2 của Qualcomm để kết nối vệ tinh.
Những bức hình của nhiếp ảnh gia đường phố Gil Kreslavsky phần nào tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân ở nhiều vùng đất trên thế giới.
Mẫu xe sedan hạng sang chạy điện Audi E5 Sportback được sản xuất mà không còn logo 4 vòng tròn nổi tiếng của hãng xe Đức, thay vào đó là dòng chữ đơn điệu Audi.
Geoffrey Hinton, cha đẻ của AI, cho rằng xây dựng “bản năng làm mẹ” cho trí tuệ nhân tạo có thể giúp nó bảo vệ thay vì hủy diệt nhân loại.
Bugatti Bolide được thiết kế dành riêng cho đường đua. Tuy nhiên, hãng độ Lanzante ở Anh quốc lại có kế hoạch giúp nó có thể được cấp phép chạy trên phố.