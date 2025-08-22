Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngỡ ngàng trước loài chim tí hon duy nhất thế giới có thể bay lùi

Giải mã

Ngỡ ngàng trước loài chim tí hon duy nhất thế giới có thể bay lùi

Chỉ có một loài chim trên Trái Đất sở hữu khả năng bay lùi kỳ diệu, nhỏ bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay khiến ai cũng kinh ngạc.

Theo Như Ý/ DNVN
Đó chính là chim ruồi, loài chim được mệnh danh là viên ngọc sống của bầu trời.
Đó chính là chim ruồi, loài chim được mệnh danh là viên ngọc sống của bầu trời.
Không chỉ nổi bật bởi bộ lông óng ánh, sặc sỡ bậc nhất trong thế giới loài chim, chim ruồi còn là “vận động viên nhào lộn” siêu hạng.
Không chỉ nổi bật bởi bộ lông óng ánh, sặc sỡ bậc nhất trong thế giới loài chim, chim ruồi còn là “vận động viên nhào lộn” siêu hạng.
Với đôi cánh đập từ 20 đến 80 lần mỗi giây, tốc độ bay của chúng được ví như những chiếc máy bay phản lực thu nhỏ.
Với đôi cánh đập từ 20 đến 80 lần mỗi giây, tốc độ bay của chúng được ví như những chiếc máy bay phản lực thu nhỏ.
Điểm đặc biệt làm nên khả năng kỳ lạ ấy nằm ở cấu tạo cánh. Không giống hầu hết các loài chim khác, cánh chim ruồi luôn duỗi thẳng, cứng cáp, tạo điều kiện cho chúng thực hiện những vòng chuyển động hình số 8.
Điểm đặc biệt làm nên khả năng kỳ lạ ấy nằm ở cấu tạo cánh. Không giống hầu hết các loài chim khác, cánh chim ruồi luôn duỗi thẳng, cứng cáp, tạo điều kiện cho chúng thực hiện những vòng chuyển động hình số 8.
Khớp vai linh hoạt cùng chuyển động xoay độc đáo giúp chim ruồi tạo lực nâng cả khi vỗ cánh lên lẫn khi hạ xuống. Nhờ vậy, chúng có thể bay lùi điều mà không loài chim nào khác làm được.
Khớp vai linh hoạt cùng chuyển động xoay độc đáo giúp chim ruồi tạo lực nâng cả khi vỗ cánh lên lẫn khi hạ xuống. Nhờ vậy, chúng có thể bay lùi điều mà không loài chim nào khác làm được.
Không chỉ dừng lại ở khả năng bay ngược, chim ruồi còn nổi tiếng với kỹ năng luồn lách qua khe hẹp một cách điêu luyện. Khi gặp vật cản, chúng ép gọn đôi cánh vào thân, nghiêng người rồi lướt qua nhẹ nhàng, chuẩn xác đến khó tin.
Không chỉ dừng lại ở khả năng bay ngược, chim ruồi còn nổi tiếng với kỹ năng luồn lách qua khe hẹp một cách điêu luyện. Khi gặp vật cản, chúng ép gọn đôi cánh vào thân, nghiêng người rồi lướt qua nhẹ nhàng, chuẩn xác đến khó tin.
Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, rực rỡ nhưng ẩn chứa khả năng bay lượn phi thường, chim ruồi chính là minh chứng tuyệt vời cho sự sáng tạo kỳ diệu của tự nhiên.
Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, rực rỡ nhưng ẩn chứa khả năng bay lượn phi thường, chim ruồi chính là minh chứng tuyệt vời cho sự sáng tạo kỳ diệu của tự nhiên.
Trong thế giới loài chim, chúng là những “nghệ sĩ bầu trời” duy nhất có thể cất cánh… bay lùi.
Trong thế giới loài chim, chúng là những “nghệ sĩ bầu trời” duy nhất có thể cất cánh… bay lùi.
Theo Như Ý/ DNVN
doanhnghiepvn.vn
Link bài gốc Copy link
https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ngam-ve-dep-ruc-ro-cua-loai-chim-ti-hon-duy-nhat-co-the-bay-lui/20250819101653821?fbclid=IwY2xjawMSalZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFWalZ2RjFEVjRhWVVNM2VkAR4Z6P6i-ysGPa-l-MX9ijVqisJIbvP9exvKtMl-6flblRV9MQZ8-8-TRSrt1Q_aem_2LPTcBwOwKlcbD3AFgWonw
#chim #loài chim #chim ruồi #lông chim #vẻ đẹp #động vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT