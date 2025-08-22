Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều bất ngờ về loài cá mập có thể sống tới 500 năm

Giải mã

Điều bất ngờ về loài cá mập có thể sống tới 500 năm

Cá mập Greenland thường bơi với tốc độ khoảng 1,2 km/h, có thể sống thọ tới 500 tuổi... Đó là những bí mật về loài động vật có xương sống thọ nhất hành tinh.

Tâm Anh (theo ATI)
Cá mập Greenland (Somniosus microcephalus) là loài di chuyển chậm dưới biển sâu. Chúng thường bơi với tốc độ khoảng 1,2 km/h. Ảnh: Doug Perrine /Alamy Stock Photo.
Cá mập Greenland (Somniosus microcephalus) là loài di chuyển chậm dưới biển sâu. Chúng thường bơi với tốc độ khoảng 1,2 km/h. Ảnh: Doug Perrine /Alamy Stock Photo.
Loài cá mập Greenland sống ở vùng nước tối và lạnh. Chúng trưởng thành về mặt sinh dục khi 150 tuổi và ước tính tuổi thọ khoảng 500 tuổi. Ảnh: Avalon.red /Alamy Stock Photo.
Loài cá mập Greenland sống ở vùng nước tối và lạnh. Chúng trưởng thành về mặt sinh dục khi 150 tuổi và ước tính tuổi thọ khoảng 500 tuổi. Ảnh: Avalon.red /Alamy Stock Photo.
Với tuổi thọ như vậy, cá mập Greenland trở thành loài động vật có xương sống thọ nhất hành tinh. Ảnh: Doug Perrine / Alamy Stock Photo.
Với tuổi thọ như vậy, cá mập Greenland trở thành loài động vật có xương sống thọ nhất hành tinh. Ảnh: Doug Perrine / Alamy Stock Photo.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể cá mập Greenland có thể đạt chiều dài hơn 6m và nặng hơn 1 tấn. Chúng chỉ dài thêm khoảng 1 - 3 cm mỗi năm. Ảnh: WaterFrame / Alamy Stock Photo.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể cá mập Greenland có thể đạt chiều dài hơn 6m và nặng hơn 1 tấn. Chúng chỉ dài thêm khoảng 1 - 3 cm mỗi năm. Ảnh: WaterFrame / Alamy Stock Photo.
Mặc dù có não bộ với kích thước bé nhưng cá mập Greenland lại có khả năng định hướng và săn bắt trên một khu vực rất rộng lớn. Ảnh: guide to greenland.
Mặc dù có não bộ với kích thước bé nhưng cá mập Greenland lại có khả năng định hướng và săn bắt trên một khu vực rất rộng lớn. Ảnh: guide to greenland.
Phần lớn cá mập Greenland sống gần như cả đời với ký sinh trùng ở trong mắt. Không những vậy, thịt của chúng thì cực độc, chứa đầy chất như TMAO hay ure. Ảnh: WaterFrame/Alamy Stock Photo.
Phần lớn cá mập Greenland sống gần như cả đời với ký sinh trùng ở trong mắt. Không những vậy, thịt của chúng thì cực độc, chứa đầy chất như TMAO hay ure. Ảnh: WaterFrame/Alamy Stock Photo.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cá mập Greenland chậm rãi tiêu hao ít năng lượng của chúng là cách thích nghi với môi trường khan hiếm dưỡng chất. Ảnh: WaterFrame / Alamy.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cá mập Greenland chậm rãi tiêu hao ít năng lượng của chúng là cách thích nghi với môi trường khan hiếm dưỡng chất. Ảnh: WaterFrame / Alamy.
Loài cá mập Greenland chủ yếu ăn xác thối. Chúng ăn mọi thứ bao gồm cá, hải cẩu, gấu Bắc Cực, cá voi... Ảnh: Andy Murch.
Loài cá mập Greenland chủ yếu ăn xác thối. Chúng ăn mọi thứ bao gồm cá, hải cẩu, gấu Bắc Cực, cá voi... Ảnh: Andy Murch.
Các nhà khoa học phát hiện cá mập Greenland sở hữu khối lượng gene di truyền khổng lồ lên tới khoảng 6,5 tỉ cặp cơ sở ADN. Đây là loài động vật sở hữu bộ gene di truyền lớn nhất trong số các loài cá mập được giải trình tự cho đến nay. Ảnh: Andy Murch.
Các nhà khoa học phát hiện cá mập Greenland sở hữu khối lượng gene di truyền khổng lồ lên tới khoảng 6,5 tỉ cặp cơ sở ADN. Đây là loài động vật sở hữu bộ gene di truyền lớn nhất trong số các loài cá mập được giải trình tự cho đến nay. Ảnh: Andy Murch.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo ATI)
#cá mập Greenland #tuổi thọ cá mập Greenland #đặc điểm cá mập Greenland #cá mập sống lâu nhất #thức ăn cá mập Greenland

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT