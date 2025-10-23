Hà Nội

Choáng ngợp khu lăng mộ vĩ đại của hoàng gia Ba Tư cổ

Kho tri thức

Choáng ngợp khu lăng mộ vĩ đại của hoàng gia Ba Tư cổ

Naqsh-e Rustam là khu lăng mộ hoàng gia Ba Tư cổ, nơi an nghỉ của nhiều vị vua vĩ đại và khắc ghi những chiến tích lừng lẫy của Đế quốc Achaemenid.

T.B (tổng hợp)
Nằm gần thành phố cổ Persepolis. Chỉ cách Persepolis vài km, Naqsh-e Rustam là phần mở rộng thiêng liêng của trung tâm chính trị cổ đại này. Ảnh: Pinterest.
Chứa mộ của bốn vị vua Ba Tư. Đó là Darius I, Xerxes I, Artaxerxes I và Darius II – những vị vua quyền lực nhất vương triều Achaemenid. Ảnh: Pinterest.
Được tạc trực tiếp vào vách đá. Lăng mộ có hình thập tự khổng lồ, với cửa vào ở phần trung tâm của mặt đá dựng đứng. Ảnh: Pinterest.
Có các phù điêu hoành tráng. Trên vách đá khắc cảnh đăng quang, chinh chiến và tôn giáo, thể hiện quyền uy hoàng đế. Ảnh: Pinterest.
Khắc họa tư tưởng thần quyền cổ đại. Các phù điêu thể hiện mối liên hệ giữa nhà vua và thần Ahura Mazda – vị thần tối cao của đạo Zoroastrian. Ảnh: Pinterest.
Được sử dụng qua nhiều triều đại. Các vị vua Sassanid sau này cũng chạm khắc thêm chiến công của họ lên cùng bề mặt đá. Ảnh: Pinterest.
Là kho báu khảo cổ vô giá của Iran. Ngày nay Naqsh-e Rustam thu hút giới nghiên cứu và du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ, thiêng liêng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Lăng mộ hoàng gia Ba Tư cổ #Naqsh-e Rustam và Persepolis #Vua Đế quốc Achaemenid #Khắc họa phù điêu chiến tranh và tôn giáo #Liên hệ giữa nhà vua và thần Ahura Mazda #Di sản khảo cổ Iran

