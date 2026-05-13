Chính sách thuế mới tạo “đòn bẩy” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Chính sách mới hướng tới mục tiêu tạo công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Chiều 13/5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khoá XVI kỳ họp thứ Nhất thông qua. Trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

TRAO QUYỀN CHO CHÍNH PHỦ ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT CHÍNH SÁCH THUẾ

Theo đó, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật số 09/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Luật GTGT, Luật Thuế TNDN và Luật Thuế TTĐB tại kỳ họp thứ nhất ngày 24/4/2026. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua, với nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân và khuyến khích chuyển đổi xanh.

Họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khoá XVI kỳ họp thứ Nhất thông qua.

Điểm đáng chú ý nhất của luật lần này là thay đổi cách xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ theo hướng linh hoạt hơn, đồng thời kéo dài ưu đãi thuế đối với xe điện chạy bằng pin đến hết năm 2030.

Theo quy định mới, Luật không còn quy định cứng trong luật về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, luật bổ sung quy định về mức doanh thu được miễn thuế TNDN.

Thay vào đó, Chính phủ sẽ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu phù hợp trong từng thời kỳ.

Đây được xem là bước thay đổi quan trọng trong điều hành chính sách tài khóa, giúp cơ quan quản lý có thêm dư địa phản ứng linh hoạt trước biến động kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu, chi phí logistics và sức mua thị trường còn nhiều khó khăn.

Chính sách mới cũng hướng tới mục tiêu tạo công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, qua đó mở rộng khu vực kinh tế chính thức.

Theo Ban soạn thảo, việc sửa đổi luật xuất phát từ thực tiễn nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ đang chịu áp lực lớn do chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm và môi trường kinh doanh biến động.

Luật được xây dựng trên tinh thần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới công tác xây dựng pháp luật, trong đó có các nghị quyết, kết luận quan trọng như Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Mục tiêu xuyên suốt của lần sửa đổi này là hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là với hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ – khu vực đang đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm và duy trì tăng trưởng kinh tế.

KÉO DÀI ƯU ĐÃI THUẾ CHO XE ĐIỆN ĐẾN NĂM 2030

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB ưu đãi hiện hành đối với xe ô tô dưới 24 chỗ chạy hoàn toàn bằng pin đến hết năm 2030.

Chính sách này nhằm bảo đảm tính nhất quán với mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Việc tiếp tục ưu đãi thuế cho xe điện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.

Theo Điều 5 của luật, văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Quốc hội thông qua. Riêng các quy định liên quan đến thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Việc áp dụng đồng bộ từ đầu năm 2026 được đánh giá sẽ giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ thuận lợi hơn trong kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Với nhiều điểm mới mang tính linh hoạt, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi xanh, Luật số 09/2026/QH16 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng hiện đại, thích ứng với bối cảnh phát triển mới.