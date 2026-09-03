Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, nhiều thủy thủ mất tích

Một tàu kéo bị lật và chìm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 6 người khác mất tích.

AP dẫn thông báo của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, chiếc tàu kéo nặng 286 tấn chở theo 8 thành viên thủy thủ đoàn khi khởi hành vào sáng ngày 2/9 để kéo một tàu thương mại ở vùng biển ngoài khơi thành phố Busan, phía đông nam Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tàu kéo sau đó đã bị lật và chìm ở ngoài khơi bờ biển, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích.

Các nhân viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thực hiện hoạt động cứu hộ sau khi một tàu kéo bị lật ngoài khơi Busan, Hàn Quốc, ngày 2/9/2026. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Busan/AP.

"Sau khi tàu kéo bị lật, một thành viên thủy thủ đoàn, người Indonesia, đã được tàu buôn cứu sống. Một thành viên khác trong thủy thủ đoàn, người Hàn Quốc, được lực lượng cứu hộ bờ biển phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và đưa đến bệnh viện trên đất liền. Tuy nhiên, nạn nhân được tuyên bố đã tử vong", theo thông báo của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết thêm, tàu kéo cuối cùng đã chìm vào khoảng 15h30 chiều ngày 2/9, khoảng hai giờ sau khi vụ lật úp được báo cáo. Nguyên nhân vụ lật úp chưa được xác định ngay lập tức.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, họ đã điều động tàu thuyền, máy bay và các phương tiện khác để tìm kiếm 6 thành viên thủy thủ đoàn còn lại vẫn đang mất tích.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra chỉ thị cho chính quyền huy động mọi nguồn lực sẵn có để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ.

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