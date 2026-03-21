Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Costa Rica

Giới chức Costa Rica cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào con tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển nước này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức Costa Rica ngày 20/3 cho biết, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một tàu bị nghi vận chuyển ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển của Costa Rica, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy này được Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo trên tài khoản X. Đây là vụ mới nhất trong loạt các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Thái Bình Dương và Caribe.

Mỹ tấn công một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hồi tháng 2/2026. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ/X.

Ông Steven Umaña, điều phối viên hoạt động khu vực của Hội Chữ thập đỏ Costa Rica, cho biết vào lúc 8h15 sáng 20/3, ông nhận được tin báo từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển về một vụ đắm tàu.

“Khi đến hiện trường, chúng tôi phát hiện một người bị bỏng nặng và chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực, đã được chuyển đến Bệnh viện Golfito trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, hai người khác được phát hiện đã tử vong”, ông Umaña cho biết.

Cơ quan Điều tra Tư pháp Costa Rica xác nhận đã tiếp nhận các thi thể, được lực lượng Hải quân Mỹ bàn giao trên biển cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Costa Rica và sau khi cập cảng, đã chuyển giao cho các cơ quan tư pháp.

Những cuộc tấn công như vậy đã vấp phải sự chỉ trích từ các nước trong khu vực, đặc biệt khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Mỹ Latinh và Caribe, bao gồm cả việc tiến hành chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro của Venezuela.

Theo báo cáo của SOUTHCOM, trước đó, vào ngày 19/3, Mỹ đã tiến hành một “cuộc tấn công gây chết người” nhằm vào một chiếc tàu mà họ cho là do một nhóm tội phạm bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài điều hành. Một đoạn video do chính quyền đăng tải cho thấy con tàu này phát nổ.

“Tình báo xác nhận rằng phương tiện có thiết kế thấp này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết đến ở phía đông Thái Bình Dương và có liên quan đến các hoạt động vận chuyển ma túy”, bài đăng cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công mục tiêu tình nghi khủng bố ở Nigeria hồi tháng 12/2025