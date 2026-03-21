Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Costa Rica

Giới chức Costa Rica cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào con tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển nước này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức Costa Rica ngày 20/3 cho biết, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một tàu bị nghi vận chuyển ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển của Costa Rica, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy này được Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo trên tài khoản X. Đây là vụ mới nhất trong loạt các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Thái Bình Dương và Caribe.

Mỹ tấn công một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hồi tháng 2/2026. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ/X.

Ông Steven Umaña, điều phối viên hoạt động khu vực của Hội Chữ thập đỏ Costa Rica, cho biết vào lúc 8h15 sáng 20/3, ông nhận được tin báo từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển về một vụ đắm tàu.

“Khi đến hiện trường, chúng tôi phát hiện một người bị bỏng nặng và chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực, đã được chuyển đến Bệnh viện Golfito trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, hai người khác được phát hiện đã tử vong”, ông Umaña cho biết.

Cơ quan Điều tra Tư pháp Costa Rica xác nhận đã tiếp nhận các thi thể, được lực lượng Hải quân Mỹ bàn giao trên biển cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Costa Rica và sau khi cập cảng, đã chuyển giao cho các cơ quan tư pháp.

Những cuộc tấn công như vậy đã vấp phải sự chỉ trích từ các nước trong khu vực, đặc biệt khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Mỹ Latinh và Caribe, bao gồm cả việc tiến hành chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro của Venezuela.

Theo báo cáo của SOUTHCOM, trước đó, vào ngày 19/3, Mỹ đã tiến hành một “cuộc tấn công gây chết người” nhằm vào một chiếc tàu mà họ cho là do một nhóm tội phạm bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài điều hành. Một đoạn video do chính quyền đăng tải cho thấy con tàu này phát nổ.

“Tình báo xác nhận rằng phương tiện có thiết kế thấp này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết đến ở phía đông Thái Bình Dương và có liên quan đến các hoạt động vận chuyển ma túy”, bài đăng cho biết.

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Brazil mở chiến dịch truy quét, tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng

Cảnh sát Brazil mở chiến dịch truy quét tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có trùm ma túy địa phương khét tiếng.

AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát Brazil đã mở một chiến dịch tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro vào ngày 18/3, khiến 7 nghi phạm buôn ma túy, bao gồm 1 thủ lĩnh băng nhóm địa phương, cùng một cư dân thiệt mạng.

Cuộc truy quét quy mô lớn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy, 6 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ cho biết 6 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của nước này nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

AP dẫn thông báo từ Quân đội Mỹ cho biết, lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương hôm 8/3, khiến 6 người trên tàu thiệt mạng. Cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các đối tượng bị nghi ngờ là tội phạm ma túy.

Cuộc tấn công hôm 8/3 đã nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 157 kể từ khi chính quyền ông Trump bắt đầu tiến hành chiến dịch chống ma túy từ đầu tháng 9/2025.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran phủ nhận tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/3 khẳng định Tehran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Washington rằng Iran đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói tuyên bố của Mỹ là "ảo tưởng", đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận ra rằng "cuộc chiến mà Mỹ khơi mào là sai lầm và không bao giờ được phép lặp lại".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới