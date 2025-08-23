Hà Nội

150 lính Nga đẩy lùi cuộc phản công của hai nghìn quân Ukraine

Quân sự

150 lính Nga đẩy lùi cuộc phản công của hai nghìn quân Ukraine ở phía bắc Pokrovsk; cuộc phản công của Ukraine ở Dobropolye đang dần mất đà.

Tiến Minh
Kênh Deep State, có mối liên hệ với Tổng cục tình báo quân đội Ukraine (GRU), cho biết, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đã gấp rút điều 4 lữ đoàn dự bị cơ động, chặn đứng cuộc tấn công của Nga ở phía đông bắc thành phố Pokrovsk.
Vào ngày 11/8, quân đội Nga (RFAF) đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công chiến thuật về phía đông bắc Pokrovsk. Lực lượng bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 và một số đơn vị dân quân Donetsk, sử dụng hành quân bộ và xe địa hình, gần như hoàn toàn là bộ binh; đã tiến hành đột phá với chỗ sâu nhất là 18 km vào tuyến phòng thủ của Ukraine.
Đánh giá chung là cuộc tấn công đột phá của RFAF là rất thành công, giáng một đòn mạnh vào tuyến phòng thủ của Ukraine và ngăn cản họ tổ chức một cuộc kháng cự hiệu quả. Tuy nhiên, một cuộc tấn công như vậy cũng mang lại những rủi ro đáng kể, đó là tạo cơ hội cho Ukraine phản công.
Kênh Deep State cho biết, 4 lữ đoàn chủ chốt của quân đội Ukraine (AFU), gồm Lữ đoàn Azov 12, Lữ đoàn xung kích đường không 82, Lữ đoàn biệt kích độc lập 92, và Lữ đoàn Kholodnyar 93, được mệnh danh là những lữ đoàn mạnh nhất của AFU, đã tham gia chiến dịch phản công.
Những đơn vị này được cho là đang được triển khai trên mặt trận Sumy và Kharkov, nhưng đã bất ngờ xuất hiện ở phía bắc Pokrovsk và trực tiếp chặn đường lính biệt kích Nga, đã gây bất ngờ cho chỉ huy RFAF. Như vậy AFU đã giữ được bí mật trong triển khai quân và điều động lực lượng, giúp họ có được yếu tố bất ngờ.
Các thông tin của Ukraine và phương Tây, cho biết cuộc phản công của Ukraine đã gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng đặc nhiệm Nga. Theo các nguồn tin Ukraine, khoảng 600 lính Nga đã thiệt mạng, bao gồm khoảng 400 người tử trận và hàng chục người bị bắt, chủ yếu thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 và các đơn vị dân quân Donetsk.
Tất nhiên, đây chỉ là thông tin từ phía Ukraine, và các chi tiết vẫn chưa được Nga xác nhận, cũng như các nguồn tin độc lập kiểm chứng. Tuy nhiên, các nguồn tin có thẩm quyền cho biết, cuộc phản công của Ukraine đã gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng đặc nhiệm Nga.
Nhưng theo phân tích của các chuyên gia độc lập, cuộc phản công của AFU ở bắc Pokrovsk (cụ thể là phía đông bắc thị trấn Dobropolye) đang dần mất đà. Theo kênh Readovka, quân Nga tại phía đông Dobropolye đã đẩy lùi thành công mọi cuộc phản công của đối phương.
Trang Military Review của Nga cho biết, bất chấp việc Bộ Tổng tham mưu AFU tung quân vào phản công ở đông bắc Pokrovsk, các đơn vị RFAF vẫn tiếp tục gây sức ép tại khu vực đột phá. Các nguồn tin địa phương cho biết, những nỗ lực ổn định mặt trận của AFU đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho họ.
Theo các nguồn tin giám sát, lực lượng không quân chiến thuật Nga, đang tích cực chi viện cho các lực lượng mặt đất chiến đấu, bằng bom lượn có điều khiển FAB. Trong khi các đơn vị mặt đất đang tích cực sử dụng UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, kết hợp với ưu thế pháo binh của Nga, thực hiện các đòn tấn công hỏa lực chính xác và mãnh liệt vào các vị trí quân Ukraine.
Tất cả những điều trên đã cản trở các hoạt động phản công của Lữ đoàn Azov 12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn xung kích đường không 82; các Lữ đoàn Tấn công 1, 210 và 425, buộc phải hạn chế các cuộc xuất kích cục bộ. Ngoài ra, các đội hình của quân Ukraine nằm cách điểm đột phá 30-40 km về phía tây cũng đang bị tấn công.
Điều quan trọng cần lưu ý, đó là Bộ Tổng tham mưu AFU đã rút các đơn vị dự bị ở khu vực này, và họ sẽ trở về khu vực triển khai thường trực với số lượng rất hạn chế. Theo các chuyên gia, thực tế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của mặt trận, nơi các đơn vị nói trên vừa tiến hành phản công.
Theo truyền thông Ukraine khẳng định, RFAF đã bố trí lực lượng hùng hậu tới 110.000 quân ở khu vực Pokrovsk, và lực lượng này đang không ngừng được tăng cường. Điều này lý giải tại sao, tình hình của AFU trên hướng mặt trận Pokrovsk vẫn còn khó khăn và khá biến động.
Kênh Rybar của Nga cho biết, tại một trong những khu vực đột phá của Nga ở phía đông bắc Pokrovsk, AFU đã đưa một lực lượng khoảng hai nghìn quân vào chiến đấu. Có thông tin cho biết, khoảng 150 lính Nga đã anh dũng chống trả cuộc tấn công của lực lượng này; tuy nhiên quân Nga được hỏa lực mặt đất, trên không hỗ trợ tích cực.
Trước đó có thông tin cho rằng, tướng Syrsky đã được lệnh phải tiêu diệt lực lượng đột phá của Nga ở phía bắc Pokrovsk bằng mọi giá. Tuy nhiên, việc AFU đẩy mạnh phản công tại khu vực này, đặt ra một cuộc đối đầu trên chiến trường trước các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Ý định chiến lược của Ukraine rất rõ ràng, với cuộc phản công rầm rộ được phát động vào đêm trước cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và một số nguyên thủ châu Âu với Tổng thống Donald Trump, tại thủ đô Washington vào ngày 18/8. Chiến thắng trên chiến trường đã trở thành con bài mặc cả quan trọng nhất của Kiev.
Nhà phân tích quân sự Myhaylo Sameli nhận định: "Trong số 9 lữ đoàn Ukraine được tập hợp theo hướng bắc Pokrovsk, ba lữ đoàn có tỷ lệ quân số dưới 60%". Mặc dù việc triển khai toàn diện này, đã tạm thời kiềm chế cuộc tấn công của Nga, nhưng nó đã phơi bày cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn của AFU về tình trạng thiếu hụt quân số. Tất nhiên, bản thân cuộc phản công của Ukraine là một ván cờ chiến lược”. (Nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS)
Máy bay Su-34 của Nga thả bom hạng nặng FAB-3000 xuống thành phố Myrnohrad. Nguồn Military Review
