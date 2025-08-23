150 lính Nga đẩy lùi cuộc phản công của hai nghìn quân Ukraine ở phía bắc Pokrovsk; cuộc phản công của Ukraine ở Dobropolye đang dần mất đà.
Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp – Victor Vũ “trốn” hai con nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào riêng tư. Con gái Thúy Hạnh tạo dáng đầy thần thái giữa sa mạc.
Biệt thự của NSND Bạch Tuyết tại TP HCM rộng 1.200m2, sử dụng gam màu trắng chủ đạo, có hồ bơi, khu vườn xanh mướt.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ đón nhận tài lộc ào ạt nhờ được quý nhân dẫn lối soi đường nhưng cần thận trọng để tránh hao hụt tài sản.
Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật được một xưởng chế tác công cụ tiên tiến khoảng 70.000 tuổi của người Neanderthal ở Thung lũng sông Zwoleńka.
Tại khu rừng Grodziec, Ba Lan, các nhà khảo cổ học nghiệp dư đã tìm thấy kho báu quý giá. Trong số này có một vòng cổ vàng Gothic có từ thế kỷ 5.
Hoa lan mặt quỷ (Telipogon diabolicus) là một trong những loài lan kỳ lạ và hiếm nhất thế giới, khiến giới khoa học lẫn người yêu hoa phải kinh ngạc.
Ferrari Purosangue qua bàn tay của nhà độ Keyvany đã trông không giống bản gốc, và bạn còn ngạc nhiên hơn là nó có giá đắt gấp ba lần so với 1 xe nguyên bản.
Những bước tiến mới trong tự động hóa giúp Viettel Post (VTP) tối ưu vận hành, rút ngắn thời gian giao nhận và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu logistics đô thị.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ lật xe chở khách du lịch ở New York, Mỹ.
Nga tung đòn tập kích dữ dội vào Poltava, đốt cháy các cơ sở năng lượng và làm bầu trời miền trung Ukraine nhuộm khói, nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu hiện hữu.
Hoa hậu H’Hen Niê và siêu mẫu Tuyết Lan khiến công chúng ngỡ ngàng bởi sắc vóc và phong cách thời trang mẹ bầu sành điệu.
Dù Mazda3 2026 được sản xuất tại Nhật Bản, tuy nhiên mẫu xe hạng C bước sang năm mới gần như không thay đổi lớn, chỉ bổ sung một số trang bị tiêu chuẩn.
Từng 3 lần sinh nở, cựu người mẫu Thanh Thảo vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng. Mới đây, cô khoe ảnh tình tứ bên Hoàng Bách.
Zalo có 3 thông báo bảo mật cực quan trọng, nếu lơ là bạn có thể bị kẻ gian chiếm đoạt tài khoản chỉ trong vài giây.
Dù chỉ là những tấm ảnh check-in tại một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, Tiktoker Xuân Ca vẫn "hút hồn" fan với thần thái cực quyến rũ.
Đinh Thị Thúy Hà sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, đóng nhiều phim như Mưa đỏ, Bến không chồng, Về nhà đi con.
Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về Bhutan, đất nước được mệnh danh là "vương quốc hạnh phúc".
Sau 16 năm kể từ khi gây tiếng vang với Lập trình cho trái tim, “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga khiến công chúng bất ngờ với diện mạo ngày càng trẻ trung, gợi cảm.
Mới đây, nữ Tiktoker Pô đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ bộ ảnh diện bikini vô cùng nóng bỏng trong chuyến du lịch tại Nha Trang.
Có thể phải đợi đến iPhone 20 hoặc lâu hơn để người dùng tận hưởng nâng cấp vượt trội này. Nhưng, kẻ không vui nhất ắt hẳn là Sony.