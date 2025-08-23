150 lính Nga đẩy lùi cuộc phản công của hai nghìn quân Ukraine

Các thông tin của Ukraine và phương Tây, cho biết cuộc phản công của Ukraine đã gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng đặc nhiệm Nga. Theo các nguồn tin Ukraine, khoảng 600 lính Nga đã thiệt mạng, bao gồm khoảng 400 người tử trận và hàng chục người bị bắt, chủ yếu thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 và các đơn vị dân quân Donetsk.