Chiến thuật “cú đêm” của Nga ở Pokrovsk và cuộc phản công của Ukraine

Quân sự

Chiến thuật “cú đêm” của Nga ở Pokrovsk và cuộc phản công của Ukraine

Giao tranh ác liệt ở phía bắc Pokrovsk, cuộc phản công của Ukraine rơi vào vũng lầy, cả Nga và Ukraine đều muốn bao vây lực lượng chủ lực của nhau.

Tiến Minh
Giao tranh trên hướng mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua vẫn diễn ra ác liệt, đặc biệt là ở khu vực phía bắc, nơi tình hình của hai bên thực sự rơi vào thế bế tắc. Một lượng lớn quân tiếp viện Nga vừa mới đến, và quân đội Ukraine (AFU), vốn bị áp đảo về quân số, lẽ ra phải rút lui để phòng thủ.
Tuy nhiên, AFU đã không làm vậy - lợi dụng việc quân tiếp viện Nga chưa được triển khai đầy đủ, họ đã mở một cuộc tấn công trực diện, nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga (RFAF). Theo nhà quan sát Mashovitz, quân Ukraine đầu tiên chiếm lại Vladimirivka, sau đó tiến về các làng xung quanh, vươn xa về phía bắc đến tận Novotoretsky.
Có thông tin cho rằng, quân tiên phong Ukraine thậm chí đã tiến sát về Pankivka và Mayak. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân Nga, vì cuộc tấn công của AFU diễn ra chính xác tại điểm hẹp nhất của điểm nhô ra phía bắc, chỉ cách Nykanorivka bốn hoặc năm km. Nếu AFU tiếp tục tấn công theo hai hướng, họ có thể đã cắt đứt quân Nga ở phía bắc.
Tuy nhiên, quân Nga, mặc dù đông hơn, đã phải chịu một số thất bại ban đầu, nhưng đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Một nhà quan sát khác, Yuri Podolyanka, cho rằng một khi quân dự bị RFAF đến, họ sẽ hoặc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine hoặc kiềm chế bước tiến của Ukraine.
Cuộc tiến công dữ dội của AFU hiện nay, nếu họ chùn bước và dừng lại, họ sẽ ngay lập tức bị quân Nga bao vây ba mặt. Giờ đây, quân Nga đang triển khai thêm quân, nhằm mục đích cắt đứt đường rút lui của AFU và bao vây hoàn toàn.
Đây là một tình huống thú vị: quân Ukraine muốn cắt đứt đường rút lui của quân Nga, và quân Nga cũng vậy. Nó giống như một trò chơi "ai cắt đứt đường rút lui của đối phương trước?". Tuy nhiên trong cuộc chơi cờ vây này, bên nào có nhiều quân hơn, nhiều hỏa lực hơn sẽ chiếm ưu thế.
Về các khu vực khác của Pokrovsk, tình hình vẫn không có nhiều thay đổi. Tại Udachne trên mặt trận phía tây, chỉ có khu công nghiệp ở vùng ngoại ô phía bắc là chưa bị quân Nga chiếm đóng. Làng Novoekonomichne ở mặt trận phía đông thậm chí còn hỗn loạn hơn;
Một số nguồn tin nói rằng, quân Nga đã chiếm lại được Novoekonomichne, trong khi những người khác lại cho rằng AFU vẫn nắm giữ phần phía nam; không ai có thể khẳng định chắc chắn. Ở phía nam Pokrovsk (khu vực Leontovychi) RFAF đã mở được đầu cầu.
Hiện từ đầu cầu Leontovychi, RFAF đưa quân vào bên trong thành phố, các đơn vị biệt kích nhỏ của Nga đang nhắm mục tiêu vào ban đêm để xâm nhập, với giao tranh ngày càng ác liệt khi màn đêm buông xuống, một ví dụ điển hình của "chiến thuật cú đêm".
Phong cách chiến đấu của quân Nga tại Pokrovsk tương tự như cuộc tấn công trước đó vào Kupyansk. Đầu tiên sử dụng các nhóm phá hoại nhỏ bí mật luồn sâu vào sau phòng tuyến AFU, sau đó chờ thêm nhiều nhóm khác tiến vào, cố gắng chiếm giữ và bảo vệ các vị trí; nếu không chiếm được, họ sẽ rút lui trước, tập hợp lực lượng mới và quay lại tiếp tục, giống như một "cuộc bao vây du kích".
Để thực hiện chiến thuật này, RFAF có một đơn vị đặc nhiệm hàng đầu, được cho là Lữ đoàn Đặc nhiệm số 2, hiện đang chiến đấu tại Pokrovsk, nhằm mục đích tấn công đô thị. Mặc dù đơn vị này đang tiến hành các cuộc tấn công ở phía tây nam thành phố, nhưng họ cũng đang hoạt động dọc theo tuyến đường từ Udachne đến Kotlyne.
Mặc dù chi tiết cụ thể về các hoạt động của RFAF vẫn chưa rõ ràng, nhưng xét theo tình hình, quân Nga có thể đang sử dụng các lực lượng đặc nhiệm này để huấn luyện bộ binh chính quy, cách hoạt động sau chiến tuyến của đối phương. Khóa huấn luyện này có thể là chìa khóa giúp RFAF chiếm được Udachne, chỉ để lại khu công nghiệp phía bắc chưa bị chiếm đóng.
Tóm lại, mặc dù quân Nga đã xâm nhập được Pokrovsk, nhưng việc ai sẽ kiểm soát được nó cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của trận chiến giành Dobropolye ở mặt trận phía bắc. Xét cho cùng, quân Nga đã gần như triển khai toàn bộ lực lượng tăng viện mới đến ở mặt trận phía bắc, nhưng vẫn chưa mở một cuộc tấn công quy mô lớn, có lẽ trước mắt để ngăn chặn một cuộc tấn công lớn.
Chuyển sang mặt trận Sumy, quân Nga chuyển lực lượng chủ lực từ Sumy đến Pokrovsk, làm suy yếu đáng kể thế tấn công tại đây. May mắn thay, AFU cũng đã triển khai phần lớn lực lượng đến Pokrovsk và Kupyansk, trở lại trạng thái cân bằng, không bên nào có thể áp đảo bên nào.
Theo tờ North Wind, giao tranh vẫn đang diễn ra trên toàn bộ mặt trận. Quân Nga vừa chiếm được Yunakivka, thì AFU triển khai nhiều UAV, chặn đường tiếp viện của Nga đến về phía nam và ngăn cản họ bảo vệ khu vực. Kết quả là AFU đã giành lại được một phần nhỏ ngôi làng, với một số binh lính Ukraine rải rác ẩn náu trong các tầng hầm, chưa rút lui.
Cũng có tin quân đội Triều Tiên đã triển khai một lực lượng quy mô lữ đoàn gần biên giới Nga-Ukraine, phía đông nam Glushkovo thuộc tỉnh Kursk, từ Yelizavetovka đến Troitskoe rồi đến Gordeyevka. Tuy không phải là tiền tuyến, nhưng cách cũng không xa lắm.
Sự hiện diện của quân Triều Tiên ở đây chủ yếu nhằm bảo vệ sau lưng quân Nga, cho phép RFAF tự tin điều động toàn bộ lực lượng ra tiền tuyến. Ngay cả khi quân Nga bị quân Ukraine đẩy lùi, AFU cũng sẽ không thể đột phá vào tỉnh Kursk một lần nữa - về cơ bản là tạo ra một mạng lưới an toàn cho hậu phương của quân Nga. (Nguồn ảnh Topwar, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Tiến Minh
Svpressa
