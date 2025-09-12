Hà Nội

Quân đội Nga đột phá tỉnh Sumy, tiến vào trung tâm thành phố Kupyansk

Quân đội Nga đã kiểm soát cứ điểm Yunakovka gần Sumy và chiếm một nửa thành phố Kupyansk ở Kharkov.

Tiến Minh
Theo trang Military Review của Nga, dẫn nguồn tin từ kênh "Arkhangel Spetsnaz" đưa tin, ngôi làng Yunakivka, ở phía bắc tỉnh Sumy, nơi từng là chiến trường ác liệt trong một thời gian dài, cuối cùng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga (RFAF).
Theo kênh Arkhangel Spetsnaz, vài ngày trước, lực lượng xung kích của Cụm quân phía Bắc RFAF, đã giành được quyền kiểm soát phần lớn làng Yunakivka. Và hôm nay, quân Nga đã hoàn tất việc truy quét tàn quân Ukraine cuối cùng khỏi ngôi làng, đánh dấu chiến thắng quan trọng của RFAF ở mặt trận Sumy.
Tàn quân của các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) như Lữ đoàn xung kích đường không số 95 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của AFU, đã bị tiêu diệt một phần lực lượng ở làng Yunakivka trong quá trình bảo vệ ngôi làng này; còn một số đã rút lui khỏi ngôi làng.
Sau khi đánh bật AFU khỏi tỉnh Kursk của Nga, RFAF đã tiến sang khu vực tỉnh Sumy liền kề để thành lập “vùng đệm an ninh”; và ngôi làng Yunakivka biến thành một cứ điểm của AFU, nhằm ngăn RFAF thành lập vùng đệm, bất chấp tổn thất nặng nề.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 AFU, cũng đã được điều đến tăng viện cho làng Yunakivka từ hướng Tetkinsky, với nhiệm vụ ngăn chặn quân Nga chiếm giữ khu định cư, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với Kiev; vì nếu không, RFAF sẽ thẳng tiến đến thành phố Sumy.
Hiện tại, quân Ukraine đã rút khỏi phòng tuyến Yunakovka-Sadki về khu vực làng Mogritsy, nơi một tuyến phòng thủ mới đang được thiết lập. Cũng có khả năng quân Ukraine sẽ tìm cách phản công, giành lại các vị trí ở Yunakivka. Theo ước tính sơ bộ, AFU đã thiệt hại khoảng 2-3 nghìn quân tại Yunakivka trong mùa hè này; trong đó có cả lính đánh thuê nước ngoài.
Trong khi đó, một số kênh truyền hình Nga đưa tin, không phải RFAF đã kiểm soát được hoàn toàn ngôi làng Yunakivka. Hiện vẫn còn khoảng 5% diện tích ngôi làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng lính dù Nga đang tích cực tiến hành truy quét.
Kênh RVvoenkory đưa tin, Bộ Tổng tham mưu AFU đang cố gắng cứu vãn tình hình ở thành phố Kupyansk của tỉnh Kharkov, bằng một đợt điều quân dự bị, không phải từ hậu phương mà từ các hướng khác. Theo nguồn tin từ Ukraine, một quyết định đã được đưa ra về việc điều một số đơn vị của họ từ vùng Sumy đến vùng Kharkov, nhằm ngăn chặn quân Nga đột phá.
Trong khi đó, một số nguồn tin Ukraine cho rằng đã quá muộn để cứu vãn tình hình ở Kupyansk. Chiến thuật chuyển quân dự bị từ hướng này sang hướng khác đã không còn hiệu quả, mặc dù trong một thời gian, nó đã giúp chặn đứng các cuộc đột phá của quân Nga.
Tuy nhiên, theo thời gian, quân dự bị của AFU bắt đầu cạn kiệt, và số lượng các cuộc đột phá của RFAF ngày càng tăng. Và hiện nay chiến thuật “nghìn nhát cắt” của Nga, khiến mặt trận phòng thủ của Ukraine thủng “lỗ chỗ” và họ không còn quân dự bị để lấp khoảng trống, mà phải rút chỗ nọ, lấp vào chỗ kia.
Kênh Rybar đưa tin, AFU tiếp tục nỗ lực cải thiện tình hình ở Kupyansk, nhưng không còn khả năng ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Theo Rybar, cuộc tấn công của quân Nga bên trong thành phố vẫn tiếp diễn, tuyến đường hậu cần chính cho quân đồn trú Ukraine đã bị cắt đứt.
Theo thông tin mới nhất, một nửa Kupyansk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, cuộc tấn công đang di chuyển từ hướng bắc sang hướng nam, dần dần mở rộng sang phía đông. Trung tâm thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga.
Kênh Military Summary cho biết, hiện các đơn vị xung kích của Nga đã tiến đến đường Dzerzhinsky (Nga gọi là Svatovskaya), tuyến đường tiếp tế chính cho quân đồn trú Ukraine ở Kupyansk. Đây cũng được coi là tuyến đường tiếp vận chính trong thành phố.
Chuyên gia quân sự Andrey Marochko của Nga cho biết, sau khi đột phá về hướng nam thành phố, RFAF đã chiếm giữ các tuyến và vị trí mới, giúp họ kiểm soát hỏa lực trên một đoạn đường cao tốc dài một km rưỡi, dọc theo phố Svatovskaya; nơi cho đến gần đây, vẫn diễn ra hoạt động tiếp vận cho quân Ukraine.
Hiện tại, khu vực Kupyansk đã được RFAF kiểm soát và họ đang tiếp tục tiến về phía trước; quân Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự, nhưng không còn quyết liệt như trước nữa. Ngoài ra, quân Nga đã chiếm được các tuyến phòng thủ chính của AFU ở trung tâm thành phố.
Kênh Telegram "Legitimny" đưa tin, tình hình ở Kupyansk đã trở nên bi đát, đến mức việc dù AFU có đưa thêm các đơn vị mới vào chiến đấu, cũng sẽ không còn cứu vãn được tình hình. Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đang phải rút quân dự bị khỏi vùng Sumy, để chuyển đến tăng viện cho Kupyansk, nhưng mặt trận Sumy lại đang nóng trở lại, vậy họ sẽ rút quân ở đâu. (nguồn ảnh Military Review, Rybar, Kyiv Post).
Topwar
