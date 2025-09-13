Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tư lệnh Ukraine đến Pokrovsk, Nga đột kích thành phố theo cách không ai ngờ

Quân sự

Tư lệnh Ukraine đến Pokrovsk, Nga đột kích thành phố theo cách không ai ngờ

Đại tướng Syrskyi đã khẩn trương đến Pokrovsk và Dobropolye đốc chiến; quân đội Nga lại sử dụng chiến thuật đột nhập đường hầm vào Pokrovsk.

Tiến Minh
Trang Topwar đưa tin, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine (AFU) đã khẩn trương đến mặt trận Pokrovsk, để đốc chiến. Một số nguồn tin Ukraine cho rằng, tướng Syrskyi đang cố gắng cứu vãn tình hình khó khăn ở mặt trận này; nếu không có thể ông đang ngồi ở Kiev để họp với Tổng thống Zelensky.
Trang Topwar đưa tin, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine (AFU) đã khẩn trương đến mặt trận Pokrovsk, để đốc chiến. Một số nguồn tin Ukraine cho rằng, tướng Syrskyi đang cố gắng cứu vãn tình hình khó khăn ở mặt trận này; nếu không có thể ông đang ngồi ở Kiev để họp với Tổng thống Zelensky.
Trên trang cá nhân của mình, tướng Syrskyi cho biết, ông đã đến thăm các đơn vị đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Pokrovsk và Dobropolye. Tại đây tướng Syrskyi đã có các cuộc họp với các chỉ huy lữ đoàn đang phòng thủ trên các tuyến này, để thảo luận về các phương án "đánh bại" nhóm quân Nga tại đây.
Trên trang cá nhân của mình, tướng Syrskyi cho biết, ông đã đến thăm các đơn vị đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Pokrovsk và Dobropolye. Tại đây tướng Syrskyi đã có các cuộc họp với các chỉ huy lữ đoàn đang phòng thủ trên các tuyến này, để thảo luận về các phương án "đánh bại" nhóm quân Nga tại đây.
Các lữ đoàn AFU đã ngăn chặn được bước đột phá của quân Nga tại khu vực Zolotoy Kolodez, nhưng họ đã không thể đẩy lùi quân Nga. Sau đó, trong một thời gian dài, quân đội Nga (RFAF) đã đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương, dần làm suy yếu lực lượng được chuyển đến từ các hướng khác; đồng thời chuẩn bị cho một cuộc đột phá mới.
Các lữ đoàn AFU đã ngăn chặn được bước đột phá của quân Nga tại khu vực Zolotoy Kolodez, nhưng họ đã không thể đẩy lùi quân Nga. Sau đó, trong một thời gian dài, quân đội Nga (RFAF) đã đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương, dần làm suy yếu lực lượng được chuyển đến từ các hướng khác; đồng thời chuẩn bị cho một cuộc đột phá mới.
Vì vậy, Bộ Tổng tham mưu AFU đang loay hoay tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công của RFAF ở hướng Dobropolye và tất cả những tuyên bố về cái gọi là "thất bại" của nhóm quân Nga tại đây, đều chưa được chưa được kiểm chứng, trong khi quân Ukraine vẫn phải triển khai phòng ngự tích cực.
Vì vậy, Bộ Tổng tham mưu AFU đang loay hoay tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công của RFAF ở hướng Dobropolye và tất cả những tuyên bố về cái gọi là "thất bại" của nhóm quân Nga tại đây, đều chưa được chưa được kiểm chứng, trong khi quân Ukraine vẫn phải triển khai phòng ngự tích cực.
Trước đó, một số nguồn tin của Nga và Ukraine đưa tin rằng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã rút lính đánh thuê nước ngoài khỏi hướng Sumy và điều họ đến mặt trận Pokrovsk, qua đó cố nâng cao khả năng phòng thủ.
Trước đó, một số nguồn tin của Nga và Ukraine đưa tin rằng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã rút lính đánh thuê nước ngoài khỏi hướng Sumy và điều họ đến mặt trận Pokrovsk, qua đó cố nâng cao khả năng phòng thủ.
Kênh RVvoenkory đưa tin, tại phía bắc Pokrovsk, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại khu vực đột phá của RFAF.Trong khi đó, quân Ukraine đang nỗ lực hết sức để phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát đầu cầu chiến lược, trong khi quân Nga kháng cự quyết liệt. Trong khi tại thành phố Pokrovsk, quân Nga tăng cường tấn công.
Kênh RVvoenkory đưa tin, tại phía bắc Pokrovsk, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại khu vực đột phá của RFAF.Trong khi đó, quân Ukraine đang nỗ lực hết sức để phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát đầu cầu chiến lược, trong khi quân Nga kháng cự quyết liệt. Trong khi tại thành phố Pokrovsk, quân Nga tăng cường tấn công.
Theo kênh Readovka, quân Nga một lần nữa sử dụng thành công chiến thuật “độn thổ” tại Pokrovsk, khi các nhóm xung kích nhỏ của RFAF đang tích cực sử dụng hệ thống đường ống, cống ngầm ở Pokrovsk, len lỏi qua các đường ống dẫn nhiệt để bí mật tiếp cận hàng loạt vị trí của quân Ukraine, tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ.
Theo kênh Readovka, quân Nga một lần nữa sử dụng thành công chiến thuật “độn thổ” tại Pokrovsk, khi các nhóm xung kích nhỏ của RFAF đang tích cực sử dụng hệ thống đường ống, cống ngầm ở Pokrovsk, len lỏi qua các đường ống dẫn nhiệt để bí mật tiếp cận hàng loạt vị trí của quân Ukraine, tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ.
Chiến thuật “độn thổ” đang giúp quân Nga đột phá vào khu vực các tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố Pokrovsk, đe dọa các nút phòng thủ quan trọng của AFU. Các nhóm đột kích tiền phương của họ hoàn tất đánh chiếm khu vực nhà dân ở ngoại ô phía tây thành phố, qua đó tạo tiền đề cho việc tiến vào khu công nghiệp Pokrovsk.
Chiến thuật “độn thổ” đang giúp quân Nga đột phá vào khu vực các tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố Pokrovsk, đe dọa các nút phòng thủ quan trọng của AFU. Các nhóm đột kích tiền phương của họ hoàn tất đánh chiếm khu vực nhà dân ở ngoại ô phía tây thành phố, qua đó tạo tiền đề cho việc tiến vào khu công nghiệp Pokrovsk.
Nếu RFAF giành khu vực một doanh nghiệp ở phía tây bắc Pokrovsk, sẽ mở ra cơ hội cho các lực lượng của Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 2 RFAF, bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp vào làng Grishino cùng với các đơn vị của Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 51.
Nếu RFAF giành khu vực một doanh nghiệp ở phía tây bắc Pokrovsk, sẽ mở ra cơ hội cho các lực lượng của Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 2 RFAF, bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp vào làng Grishino cùng với các đơn vị của Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 51.
Nếu chiếm được làng Grishino, điều này đồng nghĩa với việc RFAF sẽ có thể bao vây hoàn toàn quân Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd. Để tiếp tục phát triển về phía bắc, Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 RFAF, trước mắt phải dọn sạch quân Ukraine ở khu vực nhà dân ở phía tây thành phố.
Nếu chiếm được làng Grishino, điều này đồng nghĩa với việc RFAF sẽ có thể bao vây hoàn toàn quân Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd. Để tiếp tục phát triển về phía bắc, Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 RFAF, trước mắt phải dọn sạch quân Ukraine ở khu vực nhà dân ở phía tây thành phố.
Ở khu vực phía đông Pokrovsk, các đơn vị RFAF tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở các tiểu khu Lazurny, Shakhtyorsky cũng như Yuzhny. Tại đây, AFU vẫn kháng cự dữ dội, vì việc mất quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng liền kề với quận Sobachevka, sẽ đe dọa khả năng giữ vững được thành phố.
Ở khu vực phía đông Pokrovsk, các đơn vị RFAF tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở các tiểu khu Lazurny, Shakhtyorsky cũng như Yuzhny. Tại đây, AFU vẫn kháng cự dữ dội, vì việc mất quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng liền kề với quận Sobachevka, sẽ đe dọa khả năng giữ vững được thành phố.
Do đó, tất cả các nỗ lực phòng thủ của AFU đều tập trung ở phía nam Pokrovsk và ở trung tâm thành phố, trong các tòa nhà chung cư trên Đại lộ Shakhtostroiteley. Khu vực này là các nút phòng thủ chính của AFU, đồng thời cũng là những nơi khó đột kích nhất.
Do đó, tất cả các nỗ lực phòng thủ của AFU đều tập trung ở phía nam Pokrovsk và ở trung tâm thành phố, trong các tòa nhà chung cư trên Đại lộ Shakhtostroiteley. Khu vực này là các nút phòng thủ chính của AFU, đồng thời cũng là những nơi khó đột kích nhất.
Pokrovsk là thành phố khai thác mỏ lớn của Liên Xô trước kia và Ukraine hiện nay, có hệ thống thoát nước thải được xây dựng tương đối hoàn thiện cũng như có nhiều đường ống sưởi ấm cùng các tiện ích ngầm khác trong thành phố. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhóm xung kích Nga.
Pokrovsk là thành phố khai thác mỏ lớn của Liên Xô trước kia và Ukraine hiện nay, có hệ thống thoát nước thải được xây dựng tương đối hoàn thiện cũng như có nhiều đường ống sưởi ấm cùng các tiện ích ngầm khác trong thành phố. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhóm xung kích Nga.
Quân Nga đã bí mật tiếp cận vị trí của AFU trong thành phố Pokrovsk vào ban ngày thông qua các đường ống, để rồi bất ngờ tấn công vào ban đêm. Chiến thuật này được các lính Nga gọi là “độn thổ”. Ưu điểm chính của nó là hoàn toàn bí mật trước các phương tiện trinh sát của AFU, giúp quân Nga có khả năng đột kích hầu như bất kỳ mục tiêu nào trong thành phố.
Quân Nga đã bí mật tiếp cận vị trí của AFU trong thành phố Pokrovsk vào ban ngày thông qua các đường ống, để rồi bất ngờ tấn công vào ban đêm. Chiến thuật này được các lính Nga gọi là “độn thổ”. Ưu điểm chính của nó là hoàn toàn bí mật trước các phương tiện trinh sát của AFU, giúp quân Nga có khả năng đột kích hầu như bất kỳ mục tiêu nào trong thành phố.
Đồng thời, sau khi đột kích vào một cứ điểm, AFU không thể tổ chức truy đuổi hoặc chặn đường thoát của "đội đột kích" Nga bằng hỏa lực súng cối. Không có biện pháp đối phó nào đối với những chiến thuật như vậy và quân Ukraine không có đủ lính gác cho mỗi cửa sập hoặc tầng hầm.
Đồng thời, sau khi đột kích vào một cứ điểm, AFU không thể tổ chức truy đuổi hoặc chặn đường thoát của "đội đột kích" Nga bằng hỏa lực súng cối. Không có biện pháp đối phó nào đối với những chiến thuật như vậy và quân Ukraine không có đủ lính gác cho mỗi cửa sập hoặc tầng hầm.
Tuy nhiên, quân Nga có thể bất ngờ chui lên từ các miệng cống như vậy để tấn công bất ngờ vào quân Ukraine, khiến quân Ukraine trong thành phố ngoài lo sợ hỏa lực bom pháo của RFAF có thể trút xuống bất kỳ lúc nào từ trên trời, bây giờ họ còn nỗi lo từ dưới lòng đất của thành phố. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory). Nó
Tuy nhiên, quân Nga có thể bất ngờ chui lên từ các miệng cống như vậy để tấn công bất ngờ vào quân Ukraine, khiến quân Ukraine trong thành phố ngoài lo sợ hỏa lực bom pháo của RFAF có thể trút xuống bất kỳ lúc nào từ trên trời, bây giờ họ còn nỗi lo từ dưới lòng đất của thành phố. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory). Nó
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/270842-syrskij-v-srochnom-porjadke-otpravilsja-pod-pokrovsk-i-v-dobropole.html
#chiến thuật độn thổ #cống ngầm #Nga bao vây Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT