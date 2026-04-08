Chiến sự Trung Đông ngày 8/4, ông Trump tuyên bố ngừng bắn 2 tuần

Lời đe dọa leo thang nguy hiểm của ông Trump được hủy bỏ, nhường chỗ cho kỳ vọng một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần nhờ các nỗ lực ngoại giao trung gian.

Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần

Đây là thông báo mới nhất của tổng thống Mỹ trên mạng xã hội được Nhà Trắng trích dẫn nguyên văn xem như tuyên bố chính thức.

“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng vũ lực hủy diệt nhắm vào Iran tối nay, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm ngừng việc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần.”

“Đây sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn hai chiều!”

Những người biểu tình phản đối chiến tranh căng biểu ngữ ở công viên gần Nhà Trắng.

“Lý do làm như vậy là vì chúng ta đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một Thỏa thuận dứt khoát về Hòa bình lâu dài với Iran, và Hòa bình ở Trung Đông. Chúng ta đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được Hoa Kỳ và Iran nhất trí, nhưng thời gian hai tuần sẽ cho phép Thỏa thuận được hoàn thiện và thực hiện.”

“Thay mặt cho nước Mỹ, với tư cách là Tổng thống và cũng đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi rất vinh dự khi vấn đề tồn đọng lâu năm này sắp được giải quyết.”

Ông Donald Trump nói Iran đã đề xuất một kế hoạch hòa bình 10 điểm "khả thi" có thể giúp chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ nói thêm trong bài đăng trên mạng xã hội của mình rằng Iran đã đưa ra “một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Hoa Kỳ và Iran đã được thống nhất, nhưng cần hai tuần để thỏa thuận được hoàn tất và thực hiện", ông Trump viết trong bài đăng.

Tổng thống Trump cho biết mình rút lại các đe dọa trước đó, điều này bao gồm một loạt cầu, nhà máy điện và các mục tiêu dân sự khác - với điều kiện Iran sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn hai tuần và mở lại eo biển Hormuz.

Iran có thể đồng ý "mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz" và nói rằng sau đó ông sẽ "tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần".

Tuy nhiên trước đó, Iran đáp lại các lời đe dọa "xóa sổ nền văn minh" của vị Tổng thống từng khao khát Nobel Hòa bình đã tuyên bố cắt đứt liên lạc trực tiếp với Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV đã chỉ trích mạnh mẽ lời đe dọa trên: “Như chúng ta đều biết, hôm nay đã có một mối đe dọa nhắm vào toàn thể người dân Iran. Điều này thực sự không thể chấp nhận được”, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự đều vi phạm luật pháp quốc tế.

Giáo hoàng Leo XIV cũng là một người Mỹ lên tiếng chỉ trích đe dọa nhằm vào Iran.

Các quan chức Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và lãnh đạo đảng phái bên trong nước Mỹ cũng đồng loạt chỉ trích lời đe dọa này.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, ông Trump đã liên tục đưa ra một loạt hạn chót đe dọa leo thang xung đột, nhưng lại rút lui ngay trước khi chúng hết hạn.

Tin tặc Iran xâm nhập các cơ quan liên bang Mỹ

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đã cùng nhau đưa ra cảnh báo vào thứ Ba, báo cáo rằng các tin tặc liên minh với Iran đã khai thác các lỗ hổng trong các thiết bị kết nối internet được sử dụng để điều khiển máy móc trong một số lĩnh vực quan trọng.

Họ không cung cấp chi tiết nào về các cuộc tấn công nhưng cho biết mục đích là làm gián đoạn hoạt động và gây thiệt hại về tài chính. Bản thông báo kêu gọi bất kỳ tổ chức nào của Hoa Kỳ sử dụng các bộ điều khiển này hãy kiểm tra hệ thống phòng thủ mạng của mình.

Một số vụ tấn công mạng nhắm vào các thực thể của Mỹ và Israel đã được cho là do các tin tặc thân Iran thực hiện kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu. Giới chức trách cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng và nhà máy nước có thể là mục tiêu của các tin tặc Iran hoặc các nhóm độc lập hoạt động thay mặt họ.

Iran tiếp tục phóng tên lửa

Bộ quốc phòng Ả Rập Xê Út hôm thứ Tư cho biết quân đội nước này đã đánh chặn 5 tên lửa được bắn về phía đông vương quốc trong khi Iran đang đẩy mạnh chiến dịch không kích chống lại các nước láng giềng.

Bộ Nội vụ Qatar hôm thứ Tư cũng cho biết mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn tên lửa của Iran đã khiến bốn người bị thương nhẹ, trong đó có một trẻ em.

Theo thông báo, các mảnh vỡ đã rơi xuống nhà của một công dân Qatar ở khu vực Muraikh.

Người phát ngôn của Bộ này thông báo về việc "đánh chặn và phá hủy 5 tên lửa đạn đạo được phóng về phía khu vực phía đông", sau các cuộc tấn công đêm hôm trước nhằm vào một khu phức hợp hóa dầu ở thành phố Jubail phía đông.

Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa vào nước này tối thứ Ba, lần thứ bảy trong ngày.

Tiếng còi báo động đã khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn ở phía nam đất nước, trong khi các đợt pháo kích trước đó tập trung vào thành phố lớn Tel Aviv, cũng như miền trung Israel và một phần khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Một giáo đường Do Thái tại Khorasan, Tehran bị tên lửa Israel phá hủy.

Các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel cũng tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Hezbollah.

Hoàng hôn ngày thứ Ba đánh dấu sự bắt đầu ngày cuối cùng của lễ Vượt Qua, một dịp lễ tôn giáo đặc biệt quan trọng trong lịch Do Thái.

Trong khi đó, Liên quân Mỹ - Israel vẫn tiếp tục tấn công các hạ tầng công nghiệp, hóa dầu và cơ sở quân sự Iran.

Truyền thông Iran đưa tin một nhà máy sản xuất nhôm ở Arak, miền trung Iran, đã bị trúng bom.

Các báo cáo cũng cho biết khu phức hợp hóa dầu “Fajr” ở Mahshahr đã bị tấn công.

Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD. Vance cũng xác nhận Mỹ tấn công lần thứ 2 vào đảo Kharg, nơi có rất nhiều hạ tầng dầu mỏ. Tuy nhiên các báo cáo cho biết, các cuộc tấn công chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự trên đảo.