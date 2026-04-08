Chiến sự Trung Đông ngày 8/4, ông Trump tuyên bố ngừng bắn 2 tuần

Lời đe dọa leo thang nguy hiểm của ông Trump được hủy bỏ, nhường chỗ cho kỳ vọng một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần nhờ các nỗ lực ngoại giao trung gian.

Tuệ Minh

Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần

Đây là thông báo mới nhất của tổng thống Mỹ trên mạng xã hội được Nhà Trắng trích dẫn nguyên văn xem như tuyên bố chính thức.

“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng vũ lực hủy diệt nhắm vào Iran tối nay, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm ngừng việc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần.”

“Đây sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn hai chiều!”

1000031090.jpg
Những người biểu tình phản đối chiến tranh căng biểu ngữ ở công viên gần Nhà Trắng.

“Lý do làm như vậy là vì chúng ta đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một Thỏa thuận dứt khoát về Hòa bình lâu dài với Iran, và Hòa bình ở Trung Đông. Chúng ta đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được Hoa Kỳ và Iran nhất trí, nhưng thời gian hai tuần sẽ cho phép Thỏa thuận được hoàn thiện và thực hiện.”

“Thay mặt cho nước Mỹ, với tư cách là Tổng thống và cũng đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi rất vinh dự khi vấn đề tồn đọng lâu năm này sắp được giải quyết.”

Ông Donald Trump nói Iran đã đề xuất một kế hoạch hòa bình 10 điểm "khả thi" có thể giúp chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ nói thêm trong bài đăng trên mạng xã hội của mình rằng Iran đã đưa ra “một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Hoa Kỳ và Iran đã được thống nhất, nhưng cần hai tuần để thỏa thuận được hoàn tất và thực hiện", ông Trump viết trong bài đăng.

Tổng thống Trump cho biết mình rút lại các đe dọa trước đó, điều này bao gồm một loạt cầu, nhà máy điện và các mục tiêu dân sự khác - với điều kiện Iran sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn hai tuần và mở lại eo biển Hormuz.

Iran có thể đồng ý "mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz" và nói rằng sau đó ông sẽ "tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần".

Tuy nhiên trước đó, Iran đáp lại các lời đe dọa "xóa sổ nền văn minh" của vị Tổng thống từng khao khát Nobel Hòa bình đã tuyên bố cắt đứt liên lạc trực tiếp với Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV đã chỉ trích mạnh mẽ lời đe dọa trên: “Như chúng ta đều biết, hôm nay đã có một mối đe dọa nhắm vào toàn thể người dân Iran. Điều này thực sự không thể chấp nhận được”, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự đều vi phạm luật pháp quốc tế.

2025-06-18t085913z224024940rc2w4faif031rtrmadp3pope-leo-audience-1750548037964182412516-196-0-2729-4838-crop-1750548074121420029785.jpg
Giáo hoàng Leo XIV cũng là một người Mỹ lên tiếng chỉ trích đe dọa nhằm vào Iran.

Các quan chức Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và lãnh đạo đảng phái bên trong nước Mỹ cũng đồng loạt chỉ trích lời đe dọa này.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, ông Trump đã liên tục đưa ra một loạt hạn chót đe dọa leo thang xung đột, nhưng lại rút lui ngay trước khi chúng hết hạn.

Tin tặc Iran xâm nhập các cơ quan liên bang Mỹ

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đã cùng nhau đưa ra cảnh báo vào thứ Ba, báo cáo rằng các tin tặc liên minh với Iran đã khai thác các lỗ hổng trong các thiết bị kết nối internet được sử dụng để điều khiển máy móc trong một số lĩnh vực quan trọng.

Họ không cung cấp chi tiết nào về các cuộc tấn công nhưng cho biết mục đích là làm gián đoạn hoạt động và gây thiệt hại về tài chính. Bản thông báo kêu gọi bất kỳ tổ chức nào của Hoa Kỳ sử dụng các bộ điều khiển này hãy kiểm tra hệ thống phòng thủ mạng của mình.

Một số vụ tấn công mạng nhắm vào các thực thể của Mỹ và Israel đã được cho là do các tin tặc thân Iran thực hiện kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu. Giới chức trách cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng và nhà máy nước có thể là mục tiêu của các tin tặc Iran hoặc các nhóm độc lập hoạt động thay mặt họ.

Iran tiếp tục phóng tên lửa

Bộ quốc phòng Ả Rập Xê Út hôm thứ Tư cho biết quân đội nước này đã đánh chặn 5 tên lửa được bắn về phía đông vương quốc trong khi Iran đang đẩy mạnh chiến dịch không kích chống lại các nước láng giềng.

Bộ Nội vụ Qatar hôm thứ Tư cũng cho biết mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn tên lửa của Iran đã khiến bốn người bị thương nhẹ, trong đó có một trẻ em.

Theo thông báo, các mảnh vỡ đã rơi xuống nhà của một công dân Qatar ở khu vực Muraikh.

Người phát ngôn của Bộ này thông báo về việc "đánh chặn và phá hủy 5 tên lửa đạn đạo được phóng về phía khu vực phía đông", sau các cuộc tấn công đêm hôm trước nhằm vào một khu phức hợp hóa dầu ở thành phố Jubail phía đông.

Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa vào nước này tối thứ Ba, lần thứ bảy trong ngày.

Tiếng còi báo động đã khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn ở phía nam đất nước, trong khi các đợt pháo kích trước đó tập trung vào thành phố lớn Tel Aviv, cũng như miền trung Israel và một phần khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

ap26097421580215.jpg
Một giáo đường Do Thái tại Khorasan, Tehran bị tên lửa Israel phá hủy.

Các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel cũng tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Hezbollah.

Hoàng hôn ngày thứ Ba đánh dấu sự bắt đầu ngày cuối cùng của lễ Vượt Qua, một dịp lễ tôn giáo đặc biệt quan trọng trong lịch Do Thái.

Trong khi đó, Liên quân Mỹ - Israel vẫn tiếp tục tấn công các hạ tầng công nghiệp, hóa dầu và cơ sở quân sự Iran.

Truyền thông Iran đưa tin một nhà máy sản xuất nhôm ở Arak, miền trung Iran, đã bị trúng bom.

Các báo cáo cũng cho biết khu phức hợp hóa dầu “Fajr” ở Mahshahr đã bị tấn công.

Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD. Vance cũng xác nhận Mỹ tấn công lần thứ 2 vào đảo Kharg, nơi có rất nhiều hạ tầng dầu mỏ. Tuy nhiên các báo cáo cho biết, các cuộc tấn công chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự trên đảo.

Người dân Iran tuần hành quanh các cơ sở năng lượng phản đối lời đe dọa của Tổng thống Mỹ.
AP, Al Jazeera, TTXVN
#Chiến sự Trung Đông và xung đột Mỹ-Iran #Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần #Chính sách đối ngoại của Mỹ #Phản ứng quốc tế về đe dọa chiến tranh #Tấn công mạng và an ninh mạng Iran #Các cuộc tấn công tên lửa và bạo lực khu vực

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công đảo Kharg trước hạn, ông Trump đưa ra đe dọa hủy diệt

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance xác nhận rằng ông tin Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg. Sau đó, ông Trump đưa ra lời đe dọa hủy diệt nếu Iran từ chối đàm phán.

Trả lời câu hỏi về cuộc tấn công được báo cáo, khi đang thăm Hungary, Phó Tổng thống Mỹ - ông JD Vance nói rằng "theo như tôi hiểu... chúng tôi dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó."

Phát ngôn này xác nhận theo như lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên, người không được phép phát ngôn công khai đã nói trước đó.

Quân sự - Thế giới

Israel dùng laser phá hủy hàng loạt camera của lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong bối cảnh xung đột tăng cao, lực lượng LHQ ở Lebanon tố Israel phá hủy 17 camera giám sát và gây thiệt hại lớn cho trụ sở và quân nhân gìn giữ hòa bình.

Một quan chức an ninh của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Bảy cáo buộc rằng lực lượng Israel đã phá hủy 17 camera giám sát liên kết với trụ sở chính của lực lượng gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Lebanon trong vòng 24 giờ .

Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị mắc kẹt giữa làn đạn ở miền nam nước này, khi Hezbollah phát động các cuộc tấn công vào Israel và quân đội của họ, trong khi lực lượng Israel tiến vào các thị trấn biên giới.

Quân sự - Thế giới

Đất nước Iran sau hơn 1 tháng chiến sự

Trên hành trình 12 tiếng lái xe về phía nam tới thủ đô Tehran, Iran, phóng viên AP nhận thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phóng viên của hãng AP thực hiện chuyến đi này vào ngày 4/4 sau khi vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Iran. Họ có dịp quan sát đất nước đang ở trung tâm của một cuộc chiến khu vực đã làm chấn động kinh tế toàn cầu và chưa có dấu hiệu kết thúc sau 5 tuần.

AP đã được Chính phủ Iran cho phép cử thêm một nhóm phóng viên vào nước này trong chuyến công tác ngắn hạn. Hãng hiện đã có văn phòng thường trú tại Iran. Tuy nhiên, nhóm phóng viên cần có một trợ lý truyền thông từ một công ty liên kết với Chính phủ Tehran đi cùng.

