Đất nước Iran sau hơn 1 tháng chiến sự

Trên hành trình 12 tiếng lái xe về phía nam tới thủ đô Tehran, Iran, phóng viên AP nhận thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phóng viên của hãng AP thực hiện chuyến đi này vào ngày 4/4 sau khi vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Iran. Họ có dịp quan sát đất nước đang ở trung tâm của một cuộc chiến khu vực đã làm chấn động kinh tế toàn cầu và chưa có dấu hiệu kết thúc sau 5 tuần.



AP đã được Chính phủ Iran cho phép cử thêm một nhóm phóng viên vào nước này trong chuyến công tác ngắn hạn. Hãng hiện đã có văn phòng thường trú tại Iran. Tuy nhiên, nhóm phóng viên cần có một trợ lý truyền thông từ một công ty liên kết với Chính phủ Tehran đi cùng.

Nhiều tòa nhà chính phủ, công trình bị hư hại

Trên hành trình 12 tiếng lái xe về phía nam tới thủ đô Tehran, phóng viên AP nhận thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại quốc gia này, đôi khi xuất hiện dấu hiệu của cuộc chiến đang diễn ra, bao gồm một trung tâm tôn giáo của người Hồi giáo Shiite mà giới chức cho biết đã bị hư hại do một cuộc không kích gần đây.

"Dấu hiệu lớn đầu tiên về sự tàn phá của cuộc chiến xuất hiện tại thành phố Zanjan, cách biên giới khoảng 6 giờ lái xe", AP đưa tin.

Giới chức Iran cho biết cuộc không kích đánh trúng một trung tâm cộng đồng tôn giáo, gọi là Husseiniyah, khiến 2 người thiệt mạng và phá hủy một phòng khám cùng thư viện. Các phần khác của khu phức hợp, trong đó có những công trình hàng trăm năm tuổi, cũng bị hư hại, bao gồm cả mái vòm mạ vàng.

Khu phức hợp Hosseiniyeh bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, tại Zanjan, Iran, ngày 4/4/2026. Ảnh AP/Francisco Seco.

Khi được hỏi về vụ không kích, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công “một sở chỉ huy quân sự” và khẳng định cố gắng tránh gây tổn hại cho các cơ sở dân sự, nhưng không nói rõ thêm.

“Điều này khiến tôi rất đau lòng và lo lắng”, Somayeh Shojaei, một cư dân địa phương từng tham dự các sự kiện tôn giáo và văn hóa tại trung tâm này, chia sẻ. “Với những cuộc không kích này, (Mỹ và Israel) đang phô bày ý đồ xấu của họ trước toàn thế giới”, cô nói.

Vụ không kích đã cướp đi sinh mạng của người trông coi thư viện và một tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, theo ông Jaafar Mohammadi, Giám đốc Sở Hướng dẫn Văn hóa và Hồi giáo tỉnh.

Ông cho biết người nghèo từng được khám chữa bệnh miễn phí tại phòng khám, còn sinh viên thì sử dụng thư viện với hơn 35.000 đầu sách, bao gồm cả các bản thảo cổ. Jaafar Mohammadi không rõ vì sao khu phức hợp này lại trở thành mục tiêu tấn công.

“Iran từng muốn đàm phán hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Trump đã đáp lại bằng cuộc tấn công. Ông ấy khơi mào cuộc chiến, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ là bên chiến thắng”, ông Mohammadi nói.

Theo AP, thủ đô Tehran trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ sau nửa đêm. Tehran đang ở tuyến đầu, từng hứng chịu nhiều đợt không kích mà Mỹ và Israel tuyên bố nhằm vào quân đội và lực lượng an ninh nội địa. Giới chức Iran cho biết đã có hơn 1.900 người thiệt mạng, nhưng chưa rõ bao nhiêu người là binh sĩ và dân thường.

Các phóng viên AP nhìn thấy nhiều tòa nhà chính phủ và đồn cảnh sát trong thành phố bị phá hủy. Họ đi qua nhiều trạm kiểm soát do lực lượng Basij mặc thường phục - một lực lượng an ninh nội địa - và các thành viên mặc quân phục của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran điều hành. Họ chỉ bị dừng lại một lần, được yêu cầu mở xe và xuất trình thẻ nhà báo trước khi được cho đi tiếp.

Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn

Dù cuộc chiến gây ra bất ổn toàn cầu và nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng Iran, cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây vẫn tiếp diễn.

Ở các thành phố dọc đường tới Tehran, phóng viên AP ghi nhận hoạt động giao thông bình thường, các cửa hàng mở cửa và người dân đi lại trên phố. Một nhà hàng phục vụ các món ngon nổi tiếng ở Iran như cơm thịt cừu nướng, súp lúa mạch và đồ uống nhụy hoa nghệ tây,...

Nhiều người phụ nữ tiếp tục cuộc sống thường nhật mà không đội khăn trùm đầu bắt buộc theo luật Hồi giáo, quy định này đã được nới lỏng trong những năm gần đây.

Một tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 4/3/2026. Ảnh: AP/Photo/Vahid Salemi.

Nhiên liệu được trợ giá mạnh nên một gallon (4 lít) xăng ở Iran chỉ có giá khoảng 15 cent Mỹ. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mua khoảng 5 gallon (20 lít) mỗi lần. Không có cảnh người dân phải xếp hàng mua xăng.

Được biết, nhóm phóng viên của AP đã đi qua hai trạm kiểm soát trên đường vào thủ đô Tehran mà không bị yêu cầu dừng lại.

