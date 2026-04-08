Mỹ tấn công đảo Kharg trước hạn, ông Trump đưa ra đe dọa hủy diệt

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance xác nhận rằng ông tin Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg. Sau đó, ông Trump đưa ra lời đe dọa hủy diệt nếu Iran từ chối đàm phán.

Trả lời câu hỏi về cuộc tấn công được báo cáo, khi đang thăm Hungary, Phó Tổng thống Mỹ - ông JD Vance nói rằng "theo như tôi hiểu... chúng tôi dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó."

Phát ngôn này xác nhận theo như lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên, người không được phép phát ngôn công khai đã nói trước đó.

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance phát biểu trong chuyến thăm Hungary.

Quan chức này cho biết hôm 7/4 rằng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran phải nhượng bộ các yêu cầu của ông hoặc đối mặt với một cuộc tấn công lớn.

Ông Trump thậm chí còn nhấn mạnh rằng "sẽ hủy diệt Iran vào đêm nay" nếu Iran không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump đã đe dọa sẽ triển khai bộ binh để chiếm giữ các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trên đảo, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng một chiến dịch như vậy sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều binh sĩ Mỹ và sẽ không phải là một bước đi quyết định để chấm dứt chiến tranh.

Hạ tầng dầu mỏ Iran tại đảo Kharg.

Trước đó trong ngày, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đã đưa tin cho biết có một số vụ nổ trên đảo Kharg, nhưng không nêu chi tiết.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cũng cho biết Mỹ không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong các cuộc tấn công trên đảo Kharg.

Vị quan chức này, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về các hoạt động quân sự nhạy cảm, mô tả các cuộc tấn công đêm qua là nhằm vào các mục tiêu đã bị tấn công trước đó và không nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Vị quan chức này không làm rõ cụ thể khu vực nào trên đảo đã bị trúng bom.

Theo phân tích vệ tinh của Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Dự án Các mối đe dọa trọng yếu của Viện Doanh nghiệp Mỹ, Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên đảo, bao gồm hệ thống phòng không, một trạm radar, sân bay và một căn cứ tàu đệm khí.