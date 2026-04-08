Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công đảo Kharg trước hạn, ông Trump đưa ra đe dọa hủy diệt

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance xác nhận rằng ông tin Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg. Sau đó, ông Trump đưa ra lời đe dọa hủy diệt nếu Iran từ chối đàm phán.

Tuệ Minh

Trả lời câu hỏi về cuộc tấn công được báo cáo, khi đang thăm Hungary, Phó Tổng thống Mỹ - ông JD Vance nói rằng "theo như tôi hiểu... chúng tôi dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó."

Phát ngôn này xác nhận theo như lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên, người không được phép phát ngôn công khai đã nói trước đó.

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance phát biểu trong chuyến thăm Hungary.

Quan chức này cho biết hôm 7/4 rằng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran phải nhượng bộ các yêu cầu của ông hoặc đối mặt với một cuộc tấn công lớn.

Ông Trump thậm chí còn nhấn mạnh rằng "sẽ hủy diệt Iran vào đêm nay" nếu Iran không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump đã đe dọa sẽ triển khai bộ binh để chiếm giữ các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trên đảo, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng một chiến dịch như vậy sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều binh sĩ Mỹ và sẽ không phải là một bước đi quyết định để chấm dứt chiến tranh.

Hạ tầng dầu mỏ Iran tại đảo Kharg.

Trước đó trong cuộc chiến, Mỹ đã tấn công một số mục tiêu trên đảo, bao gồm hệ thống phòng không, một trạm radar, một sân bay và một căn cứ tàu đệm khí.

Trước đó trong ngày, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đã đưa tin cho biết có một số vụ nổ trên đảo Kharg, nhưng không nêu chi tiết.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cũng cho biết Mỹ không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong các cuộc tấn công trên đảo Kharg.

Vị quan chức này, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về các hoạt động quân sự nhạy cảm, mô tả các cuộc tấn công đêm qua là nhằm vào các mục tiêu đã bị tấn công trước đó và không nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Vị quan chức này không làm rõ cụ thể khu vực nào trên đảo đã bị trúng bom.

Theo phân tích vệ tinh của Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Dự án Các mối đe dọa trọng yếu của Viện Doanh nghiệp Mỹ, Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên đảo, bao gồm hệ thống phòng không, một trạm radar, sân bay và một căn cứ tàu đệm khí.

Khói bốc lên trên đảo Kharg, nơi chứa hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Iran.
AP, Royal News
Quân sự - Thế giới

Israel dùng laser phá hủy hàng loạt camera của lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong bối cảnh xung đột tăng cao, lực lượng LHQ ở Lebanon tố Israel phá hủy 17 camera giám sát và gây thiệt hại lớn cho trụ sở và quân nhân gìn giữ hòa bình.

Một quan chức an ninh của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Bảy cáo buộc rằng lực lượng Israel đã phá hủy 17 camera giám sát liên kết với trụ sở chính của lực lượng gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Lebanon trong vòng 24 giờ .

Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị mắc kẹt giữa làn đạn ở miền nam nước này, khi Hezbollah phát động các cuộc tấn công vào Israel và quân đội của họ, trong khi lực lượng Israel tiến vào các thị trấn biên giới.

Quân sự - Thế giới

Đất nước Iran sau hơn 1 tháng chiến sự

Trên hành trình 12 tiếng lái xe về phía nam tới thủ đô Tehran, Iran, phóng viên AP nhận thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phóng viên của hãng AP thực hiện chuyến đi này vào ngày 4/4 sau khi vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Iran. Họ có dịp quan sát đất nước đang ở trung tâm của một cuộc chiến khu vực đã làm chấn động kinh tế toàn cầu và chưa có dấu hiệu kết thúc sau 5 tuần.

AP đã được Chính phủ Iran cho phép cử thêm một nhóm phóng viên vào nước này trong chuyến công tác ngắn hạn. Hãng hiện đã có văn phòng thường trú tại Iran. Tuy nhiên, nhóm phóng viên cần có một trợ lý truyền thông từ một công ty liên kết với Chính phủ Tehran đi cùng.

Quân sự - Thế giới

Báo Anh tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Tờ The Times của Anh đưa tin mô tả một bản ghi nhớ tình báo ngoại giao mà họ đã xem nói ông Mojtaba Khamenei không thể điều hành đất nước vì vẫn đang hôn mê.

Các nguồn tin tình báo phương Tây nhận định rằng Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, khiến ông không thể điều hành đất nước. Thông tin này cũng được nguồn tin riêng cung cấp cho The Times.

Theo báo cáo, ông Mojtaba Khamenei, người lên nắm giữ vị trí Lãnh đạo tối cao Iran sau vụ ám sát cha mình là Ali Khamenei, hiện đang bất tỉnh và được điều trị tại thành phố thánh Qom, trong bối cảnh an ninh thắt chặt và thông tin chính thức được giữ bí mật rộng rãi.

